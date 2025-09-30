Takhle může vypadat nová Dacia Sandero! Facelift se má ukázat příští rok
Dacia Sandero má po modernizaci vypadat více jako duster či bigster. To nejdůležitější si však zachová. Podobnou proměnou má projít i jogger.
Třetí generace Dacie Sandero se prodává už od roku 2020, tedy pět let, a za tu dobu prošla jen drobným faceliftem pro zapracování nového loga v roce 2022. Automobilka však pilně pracuje na skutečné modernizaci, což dokazují špionážní fotky. Novinka se má představit v roce 2026, není však vyloučeno, že k prvnímu odhalení dojde ještě letos.
Špionážní fotky ukazují vozy sice v maskování, ale jednak si na jejich základě lze představit docela dost a jednak se na různých diskusních fórech objevují fotky sandera stepway s novou přídí bez maskovací fólie. Stejnou příď má také jogger.
Na tomto základě se zamyslel náš dvorní grafik Honza Lušovský a stvořil modernizované sandero ve verzi Stepway tak, jak by mohlo vypadat. Změn není hodně a to nejdůležitější zůstalo – tedy vysoká světlá výška, oplastované blatníky a nárazníky a střešní ližiny, z nichž lze po chvíli práce se šroubovákem stvořit příčníky.
Dacia se totiž jistě nepustí ověřených receptů, které ze sandera udělaly nejprodávanější auto Evropy v prodejích soukromým zákazníkům za několik minulých let po sobě. Zda ovšem bude vypadat přesně tak, jak říkají naše ilustrace, můžeme zatím jen hádat.
