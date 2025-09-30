Nová konkurence Dacie bude od Volkswagenu. Němci začínají s exportem značky Jetta
O levné značce Volkswagenu se dlouho spekulovalo. Podle některých se měla stát ze Škodovky, podle jiných ze Seatu. Nakonec opravdu vznikla, jenže zůstala jen v Číně. To se však mění a značka Jetta se poprvé začne oficiálně exportovat.
Nabídka značky Volkswagen je Evropanům důvěrně známá, na jiných kontinentech je však zásadně odlišná. Platí to zejména pro Čínu, kde Volkswagen vyrábí vozy ve třech separátních firmách a má tam desítky modelů. Názvy jako Lamando, Magotan, Talagon, Tavendor nebo Viloran Evropanům nic moc neřeknou, mimo Čínu se totiž nikdy oficiálně nepodívaly.
To se však začíná měnit a Volkswagen začíná oficiálně uvádět čínské modely na zahraniční trhy. Jako první dostanou vozy ze společného podniku FAW-Volkswagen země Blízkého východu. Míří tam Magotan, což je prodloužený sedan založený na současném passatu, a Sagitar, který je zcela separátním modelem na platformě MQB A1.
Zajímavější je ovšem plán na export modelů značky Jetta. Ta patří do stejného společného podniku a má pozici levnější alternativy Volkswagenu. V současné nabídce jsou dva sedany a tři SUV, postavené na základě škodovek, seatů a volkswagenů. Jméno si vzaly z Volkswagenu Jetta, který se v Číně montoval od roku 1991 a dlouhou dobu patřil mezi vůbec nejrozšířenější auta v Číně. Následovat mají minimálně čtyři další modely spadající do kategorie NEV, tedy plug-in hybridy a elektromobily.
Už dříve se ale o oficiálním exportu mluvilo a Volkswagen sám potvrdil zájem už v roce 2020. Dojde na to až teď, a na začátek se počítá se zeměmi střední Asie. O které modely jde, zatím nebylo potvrzeno, ale prý na nich proběhly určité změny ve srovnání s čínskými verzemi. Po střední Asii mají přijít další země, i o nich zatím Němci mlčí.
Není to samozřejmě první případ, kdy se vozy Jetta dostanou do zahraničí. Prodeje už začaly třeba v Rusku nebo Íránu, kde jde ale v podstatě o šedý dovoz. A první kusy už jezdí i na českých cestách, opět bez zásahu Volkswagenu samotného.
