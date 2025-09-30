Průšvih po útoku hackerů: Jaguar Land Rover si možná bude muset půjčit desítky miliard
Britská automobilka se chystá obnovit výrobu, která po útoku stála celé září. Výpadek ji ovšem může finančně existenciálně ohrozit, tamní vláda kvůli tomu podpořila půjčku ve výši více než 40 miliard korun.
Na letošní září nebudou v Jaguar Land Roveru vzpomínat hezky. Začátkem měsíce byla totiž automobilka napadena hackerskou skupinou. Následkem toho museli Britové kompletně odstavit výrobu ve všech svých závodech včetně toho slovenského, kde vzniká offroad Defender. Obnovení produkce je sice naplánováno na středu 1. října, otázkou ovšem zůstává, zda se to povede.
Výrobní pauza neovlivnila pouze Jaguar Land Rover, ale také dodavatele. Konkrétně se jedná asi o 700 firem, v kterých dohromady pracuje přes 150.000 lidí. Mnohé z nich jsou přitom na zakázkách pro tuto značku životně závislé a v současnosti bojují o přežití. Problém dosáhl již takových rozměrů, že se do něj vložila také britská vláda.
Ta podle posledních prohlášení podpoří komerční bankovní půjčku ve výši v přepočtu téměř 42 miliard korun, která by automobilce a jejím partnerům pomohla překonat následující velmi těžké měsíce. Splácet by ji Jaguar Land Rover mohl až pět let.
S ohledem na rozsah krize se dá totiž očekávat, že náběh produkce bude postupný. To znamená, že výsledná ztráta proti minulému roku, respektive ve srovnání s původními plány může dosáhnout až desítek tisíc automobilů, respektive jednotek až nízkých desítek miliard korun. Manko navíc tradiční britský výrobce může dohánět dlouhé měsíce, což negativně ovlivní i následující rok. Dají se proto očekávat různá omezení v čele s delšími čekacími lhůtami, na které jsou zákazníci v prémiovém segmentu velmi citliví. Konkurence totiž jejich potřeby v takovém případě může uspokojit mnohem dříve.
Pozvolnému rozjezdu napovídají i zprávy z prostředí automobilky. Například britská televize BBC zmiňuje, že fabrika na motory ve Wolverhamptonu se spustí až 6. října, tedy příští pondělí.
Zdroj: Jaguar Land Rover, BBC a Carbuzz, video: Jaguar Land Rover, foto: auto.cz