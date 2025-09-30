Suzuki Vitara a S-Cross jsou k mání rovnou se zimními koly a delší zárukou
S-Cross i Vitara patří mezi nejprodávanější modely Suzuki na českém trhu. Nově k nim automobilka přidává balíček benefitů pro zimní sezónu, ale musíte objednat letos.
Suzuki si v prvních osmi měsících letošního roku stabilně drží 16. pozici se 2.235 registracemi, čímž si sice meziročně pohoršila o 1,15 %, ale celkově se posunula o jednu pozici nahoru. Jasným tahounem značky je model S-Cross, který má na kontě 997 registrací. Hned za ním je vitara se 719 registracemi. Jejich přední konkurenční výhodou je dostupnost pohonu všech kol, který v prvním případě volilo 67 %, u druhého modelu pak 68 % zákazníků.
Aby automobilka ještě posílila jejich pozici, přichází se sezónní akcí. Aktuálně ke každému vozu dostanete sadu zimních kompletů s litými disky v hodnotě 36.400 Kč s kompletním přezutím, dále tankovací kartu v hodnotě 10.000 Kč a prodlouženou záruku na 5 let. Tato akce se vztahuje na auta objednaná do 31. 12. 2025 s předáním do 31. 1. 2026, nebo do vyprodání zásob.
S-Cross startuje na ceně 531.900 Kč. K dispozici je pouze se zážehovým přeplňovaným čtyřválcem o objemu 1,4 litru s mild-hybridní technikou. Poskytuje výkon 81 kW s točivým momentem 235 N.m. Od vyšší výbavy Premium je možnost připlatit si za pohon všech kol 50.000 Kč nebo 45.000 Kč za automatickou převodovku Aisin.
Tento motor se stejnými možnostmi je beze změny také pod kapotou vitary. Příplatek za automat je také stejný, ale za pohon všech kol dáte „jen“ 47.000 Kč, takže vyjde o 3.000 Kč levněji. Protože vitara je větší auto, činí základní cena 552.900 Kč.
Vitara ve výbavě Comfort nabídne už od základu několik prvků, které u S-Crossu chybí. Řidič ocení automatickou klimatizaci, která je u S-Crossu v této úrovni jen manuální, a nechybí ani střešní ližiny nebo chromované lišty na masce a nárazníku, jež dodávají vozu elegantnější vzhled.
S-Cross Comfort naopak přidává praktičtější řešení v zavazadlovém prostoru. Standardem je mezipodlaha kufru a také háček na tašku s oky pro uchycení sítě, které usnadňují každodenní využití.
Zdroj: Suzuki | Video: Redakce