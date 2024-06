Rallye Hustopeče před startem: Mladík s vlčáky v zádech

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Do Hustopečí se po osmi letech vrací FIA European Rally Trophy (ERT). Po nedávných změnách si tento pohár stále hledá své soutěžící, hustopečská rallye je však zajímavá především pro domácí posádky. Závodní trojice ERT se rekrutuje po jednom účastníkovi z Polska (Dariusz Biedrzyňski), Slovenska (Vlado Hanuš) a Bulharska (Nikola Mishev).

Kopecký si doma věří

Celkový počet startujících posádek na jihomoravské rallye se letos vyšplhal na 94. „Letos nechali závodníci přihlašování na poslední chvíli, takže ještě týden před uzavřením přihlášek jsem měl trochu obavy. Nakonec je z toho moc pěkný seznam, který slibuje velkolepou podívanou,“ uvedl předseda organizačního výboru Martin Rada.

Devatenáctý ročník hustopečské rallye odstartuje v pátek 14. června v 16:30 na rampě v Husově ulici. Následovat bude šest rychlostních zkoušek v celkové délce téměř 196 kilometrů (z toho více než 70 kilometrů měřených zkoušek). Pokračovat se bude v sobotu, kdy do měřené zkoušky odstartuje první vůz v 9:43. Na jezdce je v druhé etapě připraveno více než 190 kilometrů (z toho 90 kilometrů měřených zkoušek). Slavnostní zakončení na rampě je naplánováno na 15:10.

V rámci mistrovství České republiky (MČR) bude chtít v domácím prostředí Agrotec Škoda Rally Teamu uspět co nejvýše Jan Kopecký. „Pro náš tým se jedná o domácí soutěž, takže výsledek je pro nás velmi důležitý,“ přiznává desetinásobný mistr republiky. „Chceme bojovat o nejvyšší příčku a připsat si co nejvíce bodů do šampionátu. Hustopeče ale mohou být zrádné a rozhodovat mohou jak šotolinové úseky, tak páteční noční etapa. Předpověď počasí slibuje na Hustopeče typické horko, takže to bude náročné také pro posádky v soutěžních vozech,“ dodává Kopecký.

Pech s vedrem počítá

Je však jisté, že nikdo z dravých mladíků mu nedaruje nic zadarmo. Se stejným modelem Škoda Fabia RS Rally2 se v Hustopečích rovněž představí krumlovský vítěz Dominik Stříteský, Adam Březík, Erik Cais či Věroslav Cvrček. Celkem startovní pole čítá více než dvě desítky speciálů RC2. Z konkurenčních značek bohužel nebude na rallye mezi vinohrady k vidění speciál Toyota GR Yaris Rally. Filip Mareš totiž dává prioritu startu na podniku ERC ve Švédsku, Jakub Jírovec se vrací za volant Fabie R5 a tým Tomáše Engeho nestihne vůz připravit po havárii na poslední zkoušce v Českém Krumlově. Převaze vozů značky Škoda tak bude chtít sekundovat s Hyundaiem i20 N Rally2 Martin Vlček, Ford Fiesta Rally2 osedlá jeden z favoritů kategorie 55+ Petr Zedník.

Soutěž vedoucí mezi vinohrady, na které se střídá asfalt se šotolinou, je oblíbená jak mezi diváky, tak i samotnými jezdci. Na svůj již šestnáctý start se zde těší i loňská vítězná posádka EuroOil Teamu Václav Pech s Petrem Uhlem s vozem Ford Focus WRC. Horko, prach a klouzavé cestičky mezi vinohrady, tak by se dala soutěž na jihu Moravy specifikovat. „Prostě správná rallye. Takový povrch rychlostních zkoušek nikde jinde v České republice není. Tady se můžeme svést na šotolině, diváci vidí velké smyky závodních speciálů a tradičně zde bývá krásné počasí. Sice se zde zapotíme víc než jinde, ale s tím už počítáme dopředu,“ popisuje s úsměvem atmosféru Václav Pech.

Všichni favorité se registrovali také ve dvoukolkách. V Českém Krumlově dominoval Ján Kundlák, jeho hlavní protivník René Dohnal přijede do Hustopečí jako úřadující šampión ERT a na dveřích svého vozu Peugeot 208 Rally4 poveze startovní číslo 1. Dominik Novotný, Filip Ocelka, Patrik Rujbr, Peter Surovič (všichni Rally4) a Miroslav Číž (R2) jim však zcela jistě budou kvalitní konkurencí.

Náročná situace pro Dohnala

Seriál Peugeot Rally Cup je tradiční součástí mistrovství České republiky v rally a chybět nebude ani v Hustopečích. Ve startovní listině figuruje pět posádek s vozy Peugeot 208 Rally4, které doplní tři dvojice se starší, ale stále rychlou specifikací Peugeot 208 R2. René Dohnal startuje v letošním roce díky vítězství v seriálu ERT se startovním číslem 1.

Do Hustopečí se vrací po dvou letech a netají se rozporuplnými pocity. „Hustopeče pro mě vždycky byly nejoblíbenější soutěží. Rád bych to tvrdil i nadále, ale po všem, co se stalo, je pro mě velkou otázkou, jak to na mě bude doléhat. Od té nešťastné nehody jsem tady nejel, honí se mi v hlavě spousty myšlenek a emocí. Nevím, co čekat, nejzásadnější bude psychika. Pojedu hlavně pro Rudu Kouřila, aby věděl, že na něho všichni stále myslíme, a že nám chybí,“ uvedl René Dohnal.

Se startovním číslem 29 se v Hustopečích představí posádka David Štefan a Ondřej Vichtora. Tato dvojice se kromě vybraných domácích soutěží účastní také seriálu FIA European Rally Trophy. „Rallye Hustopeče jsou jedinečné svým charakterem. Nemá být ani tak velké vedro, které bývá pod pálavskými vrchy opravdu kruté. Je to pro nás teprve druhý letošní start, ale věřím, že v Hustopečích už pojedu ve svém obvyklém tempu,“ poznamenal David Štefan.

Zajímavosti od dealerů Škoda Auto

Dominik Stříteský z Auto Podbabská Škoda MOL Teamu se před Rallye Hustopeče aktivně zapojil do jízdních vývojových testů nových závodních pneumatik Hankook určených pro mistrovství světa WRC.

Jan Kopecký z Agrotec Škoda Rally Teamu pojede v Hustopečích svou domácí soutěž, protože Hustopeče jsou sídlem místního dealera Škoda Agrotec. Vybraní zákazníci zde budou mít možnost okusit místo spolujezdce v týmovém speciálu Škoda Fabia RS Rally2.

Erik Cais na Rally Hustopeče vyrazí svým novým služebním vozem Škoda Octavia, který mu jeho domovský Autocentrum Lukáš Škoda Team poskytl pro tuto sezonu. Erik ho využívá nejen při cestách mezi závody, ale také pro seznamovací jízdy na vybraných rallye.

Adam Březík byl hostem 64. Zlín Film Festivalu, který patří mezi největší festivaly dětských filmů v Evropě. Pilot zlínského Samohýl Škoda Teamu zde předvedl týmovou techniku a zejména dětským fanouškům rozdal mnoho autogramů.

Věroslav Cvrček přivítal ve svém týmovém zázemí v Jenišovicích u Turnova další žáky okolních základních škol, které zajímá motoristický sport. V rámci programu Kontakt s motosportem.

Program Agrotec Petronas Rally Hustopeče

Pátek 14. 6. – 17.08 RZ1 (13,56 km); 18.04 RZ2 (8,20 km), 18.41 RZ3 (13,50 km), 20.29 RZ4 (13,56 km), 21.25 RZ5 (8,20 km), 22.02 RZ6 (13,50 km). Celkem 70,52 km.

Sobota 15. 6. – 9.43 RZ7 (15,10 km), 10.23 RZ8 (17.02 km), 11.01 RZ9 (12,92 km), 12.52 RZ10 (15,10 km), 13.32 RZ11 (17,02 km), 14.10 RZ12 ‚(12,92 km). Celkem 90,08 km.

Průběžné pořadí mistrovství ČR

1. Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) 60 bodů; 2. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 48; 3. Mareš (Škoda Fabia RS Rally2) 39; 4. Cais (Škoda Fabia RS Rally2) 35; 5. Březík (Škoda Fabia RS Rally2) 31; 6. Jirásek (Škoda Fabia R5) 25; 7. Cvrček (Škoda Fabia Rally2 Evo) 20; 8. Vlček (Hyundai i20 N Rally2) 15; 9. Trojan (Škoda Fabia R5) 12; 10. Soldát (Škoda Fabia R5) 8; 11. Jírovec (Škoda Fabia R5) 6; 12. Kundlák (Opel Corsa Rally4) 4; 13, R. Dohnal (Peugeot 208 Rally4) 3; 14. Nwelati (Škoda Fabia R5) 2; 15. Novotný Opel Corsa Rally4) 1.

Vedení v soutěži: Stříteský 9, Kopecký 8, Cais 3, Mareš 1.

Vyhrané RZ: Cais 5, Stříteský 5, Mareš 4, Kopecký 4.

Foto: Lukáš Chum, Ivo Prieložný a Škoda Auto