Rallye Hustopeče v cíli: Noční prach a Kopeckého výhra

Podle pravidel platných od letošního roku jsou vozidla rozdělena do dvou divizí. V první jsou zařazeny automobily s aktuální nebo méně než osm let prošlou homologací FIA. Do druhé divize patří vozy, které mají národní homologaci, ale homologace FIA je starší než osm let. To se týká také speciálů WRC. S jedním z nich jede právě Václav Pech.

Minutové intervaly byly špatné

První den končila soutěž pozdě v noci a jako problém se ukázaly pouze minutové intervaly mezi startujícími posádkami. Zvířený prach zůstával viset ve vzduchu a světelné rampy na kapotách z něj dělaly neprůhlednou stěnu. Názory jezdců v nočním servisu byly hodně výmluvné.

Václav Pech: „Nevím, proč současná ředitelka nenařídila dvouminutové intervaly, jak je to tady běžným zvykem už řadu let předtím. Tohle rozhodnutí naprosto znehodnotilo sportovní úroveň soutěže.“

Filip Mareš: „Díky prachu jsme odevzdali několik sekund. Na šotolinových úsecích erzet vážně nebylo nic vidět.“

Grzegorz Grzyb: „Noční erzety neměly se sportem nic společného. Bylo to naprosto idiotské rozhodnutí jet s minutovými intervaly, když bylo ve vzduchu hrozně moc prachu.“

Miroslav Jakeš: „Tady se večer dávají pokaždé intervaly dvě minuty. Teď nevím, proč to nikdo neudělal. Opravdu nebylo nic vidět. Bylo to hodně hloupé jednání.“

Martin Vlček: „Tohle rozhodnutí považuji za velice špatné. Sedmnáctileté zkušenosti ukazují, že se vyplatí dávat intervaly dvě minuty. Sportovně to soutěži ublížilo.“

Přetahovaná o sekundy pokračovala

Druhý a poslední den soutěže začínal Kopecký s náskokem 5,9 sekundy na Václava Pecha (Ford Focus RS WRC 06) a 8,3 na Filipa Mareše (Škoda Fabia Rally2 evo). V dopolední sekci vyhrál Pech dvě erzety a snížil své manko před finišem na 1,3 sekundy, Mareš byl zpět o 8,4 sekundy. „Tahle sekce se nám povedla, stáhli jsme Honzu na minimální rozdíl. Škoda poslední šotolinové sekce, zase tam byla spousta prachu. Souboj je hodně vyhrocený, tak uvidíme,“ říkal Pech v servisu. A co říkali další účastníci soutěže?

Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo): „Super. Na té poslední dlouhé jsme se krásně svezli. Já mám rád dlouhé erzety, kde se člověk dostane do tempa, bylo to super svezení. Jinak to klasicky stejně jako včera v prvních průjezdech klouzalo, takže místama mě to překvapilo, jinak dobré. Jsem rád, že kontakt držíme, jen škoda toho prachu včera, protože bychom určitě byli blíž.“

Dominik Stříteský (Škoda Rally5): „Bylo to těžké a nějak jsem se v tom tempu nemohl chytit. Tomu asi odpovídá i naše tempo a možná i proto se nějak nemůžu najít. Pro mě byly šotolinové úseky trochu oříškem, protože na tomto povrchu nemám nic odjeto. Raději jsem tam byl opatrnější.“

Adam Březík (Škoda Fabia R5): „První dvě vložky byly pěkné, dostávali jsme se do tempa po tom včerejšku, kdy jsme udělali defekt. Teďka na poslední „erzetě“, pár kilometrů po startu na nové šotolině před Kurdějovem, auto spadlo do nouzového systému, zastavilo se a nic. Nechali jsme tam nějakých pět, šest minut než jsme prošli kabeláž, zjistili, že je všechno připojené, a zresetovali auto.“

Martin Vlček (Hyundai i20 N Rally2): „Na to všechno, co tady zažíváme, jsem rád, že nám to jde tak, jak nám to jde. Se Sašou jsme se našli a symbióza tam je. V podstatě si myslím, že jedeme tam, kam patříme. Sice jsme chtěli ubránit sedmé místo absolutně, ale ta závěrečná dvacetikilometrová vložka, která se jede přes Diváky, to je prostě skoro šest kilometrů furt rovně a my tam jedem v omezovači. Je mi líto motoru, techniky a při té maximálce, kterou máme okolo 180 km/h.“

Miroslav Jakeš (Ford Fiesta Rally2): „Za dne nemusíme řešit problémy s rampou, jako včera v noci, tak to bylo v pohodě. Pořád ale musím myslet na změnu jízdního stylu, úplně to nedokážu. Ford potřebuje přidávat plyn v zatáčce strašně brzo a ještě to neumím.“

Vítěz si náskok pohlídal

Kopeckého nechávala jeho minimální převaha před Pechem naprosto klidným. „Vyhraje ten nejrychlejší a počkáme, kdo to bude. My jsme trochu ztratili a myslím, že víme kde, tak si to teď trochu pohlídáme. Na dlouhé erzetě, která bude uzavírat celou soutěž, to hodně klouzalo, tak uvidíme, co nám přinese finiš rallye,“ říkal Kopecký. Vyhrál RZ10 a RZ11 a svůj aktuální náskok, který před poslední zkouškou činil 6,5 sekundy, si už pohlídal.

Na posledním měřeném úseku byl sice nejrychlejší Mareš a pojistil si tak třetí místo, ovšem se ztrátou pouhých 11,5 sekundy. Kopecký si dojel pro osmé prvenství mezi hustopečskými vinicemi a desáté stupně vítězů na tomto podniku. K jeho vyrovnanému souboji s Pechem stojí připomenout, že v pěti ze dvanácti zkoušek byl mezi nimi rozdíl menší než jedna sekunda. Na začátku soutěže měli po třech zkouškách dokonce absolutně shodný čas!

Konečné pořadí Rallye Hustopeče:

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 1:18:12,4; 2. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +6,3; 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +11,5; 4. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia Rally2) +2:05,5; 5. Grzyb, Borko (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +2:27,4; 6. J. a E. Melichárkové (Ford Fiesta WRC) +3:40,0; 7. M. Vlček, Skripová (Hyundai i20 N Rally2) +4:05,7; 8. Cvrček, Šálek (Škoda Fabia Rally2 evo) +4:42,7; 9. Trojan, Chlup (Škoda Fabia Rally2) +5:38,2; 10. Kurka, Janovská (Mini John Cooper Works WRC) +5:55,5; 11. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +6:08,4; 12. Hanuš, Navrátil (Hyundai i20 R5) +7:30,5; 13. Hanák, Večerka (Škoda Fabia Rally2 evo) +8:04,2; 14. Kukučka, Vejačka (Slov./Mitsubishi Lancer Evo VI) +8:14,8; 15. Tarabus, Trunkát (Peugeot 208 Rally4) +8:15,1; 16. Zedník, Zedníková (Ford Fiesta Rally2) +9:04,8; 17. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2) +9:45,3; 18. Jírovec, Kunst (Alpine A110 Rally RGT) +10:09,6; 19. Kačírek, Řiháková (Škoda Fabia R5) +10:26,0; 20. Savruk, Zalabák (Škoda Fabia R5) +10:28,8.

Výsledky jdou neoficiální.

Průběžné pořadí mistrovství ČR 2022:

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 231 bodů; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) 192; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia Rally2) 126; 4. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2) 75; 5. Trojan, Chlup (Škoda Fabia Rally2) 75; 6. Vlček, Skripová (Hyundai i20 N Rally2) 68; 7. Cvrček, Šálek (Škoda Fabia Rally2 evo) 44; 8. Kristensson, Johansson (Švédsko/Hyundai i20 R5) 39; 9. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) 39; 10. Tarabus, Trunkát (Peugeot 208 Rally4) 29; 11. Lubiak, Dachowski (Polsko/Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 12. Talaš, Šmíd (Duck Racing/Škoda Fabia Rally2) 23; 13. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) 22; 14. Hanák, Večerka (Škoda Fabia Rally2 evo) 19; 15. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) 18.

Výsledky jsou neoficiální.

Dalším podnikem bude Rallye Bohemia (9.-10. 7.).