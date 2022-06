Rallye Hustopeče po 1. dnu: V bitvě o sekundy zatím rychlejší Kopecký

Podle pravidel platných od letošního roku jsou vozidla rozdělena do dvou divizí. V první jsou zařazeny automobily s aktuální nebo méně než osm let prošlou homologací FIA. Do druhé divize patří vozy, které mají národní homologaci, ale homologace FIA je starší než osm let. To se týká také speciálů WRC. S jedním z nich jede právě Václav Pech.

Na zatáček oba v nule

Soutěž rozjel v pátek navečer obhájce loňské výhry Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06). V první erzetě byli za ním Kopecký a Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo), kteří byli shodně o 1,3 sekundy pomalejší. Kopecký byl rychlejší v dalších dvou měřených testech, a když přijížděly posádky k první servisní zastávce, měl první Pech a druhý Kopecký na desetinu sekundy shodný čas. Třetí Mareš ztrácel pouhé tři sekundy. Smolařem se stal hned v úvodu soutěže Adam Březík (Škoda Fabia R5), protože na RZ2 měnil kolo po defektu a ztratil ve zkoušce 2:34,8 sekundy. Aktuálně je na čtrnáctém místě. Chybu udělal Dominik Stříteský (Škoda Fabia R5), který netrefil retardér. Za tento prohřešek inkasoval penalizaci třiceti sekund, což ho srazilo v danou chvíli z pátého na jedenácté místo.

Co říkali jezdci v servisu

Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06): „Navázali jsme na náš souboj s Honzou z Krumlova. V cíli erzet se s navigátorem Petrem Uhlem smějeme při čekání kolik desetin mezi námi bude. Po třech erzetách jsme společně na nule, to je něco naprosto fantastické. Párkrát jsme se malinko sklouzli do trávy, když se auto zavlnilo, ale večer už jsme jeli více ve stopě. Na třetí erzetě jsme měli dva kilometry na šotolině, kde se dost prášilo, maličko jsem ulevil na plynu. Musíte tady zapojit improvizaci mnohem víc než na jiných soutěžích, protože při seznamovacích jízdách rozpis nezjistíte, jak moc to bude klouzat v ostrém tempu.“

Jan Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo): „Kompaktnost soutěže se nám líbí, rádi trávíme čas v soutěžním autě, ale ne na přejezdech. V Hustopečích se musí jet hned od začátku opravdu naplno, přestože zdejší podmínky jsou složité. V jedné zatáčce vás auto podrží, v další to uklouzne o trochu víc, je to nevyzpytatelné. Vůbec mě nepřekvapuje, jak je to tady vyrovnané a ohromně mě takový souboj baví. Charakter zdejších rychlostních zkoušek dovoluje jezdci se trochu rozvášnit a při drobné chybě může člověk pustit auto do trávy.“

Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo): „Tady díky krátkým přejezdům člověk ani nevypadne za závodního rytmu a vše hezky odsýpá. Držíme se těsně kluků a na prvních průjezdech jsme byli spokojeni. Pouze v jednom místě se hodně prášilo a ve vzduchu se držel prach. Musel jsem trochu odlevit na plynu, protože jet naplno do prašné stěny a hledat brzdný bod by bylo příliš riskantní.“

Miroslav Jakeš (Ford Fiesta Rally2): „Pořád si zvykám na fiestu. Mám za sebou čtyři roky ve fabii a tohle auto je delší. Někde je obratnější, na jiných místech zase méně obratné. Zkusím si dovolit v dalším průběhu soutěže více, protože mám vedle sebe skvělého navigátora Jardu Nováka.“

Dominik Stříteský (Škoda Fabia R5): „Bohužel na druhé erzetě jsme po mojí chybě projeli retardér, což nás stálo třicet sekund penalizace. Naštěstí mě to nerozhodilo a hned na další zkoušce se mi podařilo zajet absolutně čtvrtý čas. Bohužel místy byla mračna prachu, která se držela ve vzduchu. Člověk musel být opatrný, vždyť jsme teprve na začátku soutěže.“

Útok na poslední erzetě

Do nočních průjezdů rychlostních zkoušek vyrazily posádky se světelnými rampami. Pech byl ve dvou erzetách rychlejší, ale vytežil z toho „pouze“ 0,5 sekundy. Na závěrečné erzetě byl suverénně nejrychlejší Kopecký, který byl lepší o 6,4 sekundy a prosadil se tak na první místo s náskokem 5,9 sekundy na Pecha. S touto převahou bude začínat sobotní část soutěže, ve které je na programu šest rychlostních zkoušek v celkové délce 81,4 kilometrů.

Skvělou stíhací jízdu předvedl v noci Dominik Stříteský, který se po druhé rychlostní zkoušce propadl na jedenácté místo, ale ve třech večerních erzetách zajel takové časy, že je nyní aktuálně čtvrtý. Před ním je Filip Mareš, který řekl: „Vítám úseky za tmy, které mají nenapodobitelné kouzlo. Věřím, že si je také náležitě užívají fanoušci.“

Průběžné pořadí (po 6 z 12 RZ):

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 35:29,8; 2. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +5,9; 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +8,3; 4. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia Rally2) +1:18,9; 5. Grzyb, Borko (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:25,1; 6. Jakeš, Novák (Ford Fiesta Rally2) +1:59,7; 7. Cvrček, Šálek (Škoda Fabia Rally2 evo) +2:02,6; 8. M. Vlček, Skripová (Hyundai i20 N Rally2) +2:10,0; 9. J. a E. Melichárkové (Ford Fiesta WRC) +2:36,3; 10. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +3:07,9; 11. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) ++3:09,4; 12. Trojan, Chlup (Škoda Fabia Rally2) +3:13,0; 13. Kurka, Janovská (Mini John Cooper Works WRC) +3:26,5; 14. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2) +3:33,7; 15. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +3:45,2; 16. Tarabus, Trunkát (Peugeot 208 Rally4) +4:08,4; 17. Majerčák, Slovák (Slov./Ford Fiesta Rally3) +4:15,3; 18. Hanuš, Navrátil (Hyundai i20 R5) +4:20,5; 19. Tomek, Švec (Škoda Fabia Rally2 evo) +4:22,5; 20. Hanák, Večerka (Škoda Fabia Rally2 evo) +4:31,2.

Zbývající program Agrotec Petronas Rally Hustopeče:

Sobota – 18. 6. – 11.14 RZ7 (11,69 km), 11.59 RZ8 (8,36 km), 12.39 RZ9 (20,65 km), 14.55 RZ10 (11,69 km), 15.40 RZ11 (8,36 km), 16.20 RZ12 (20,65 km). Celkem 81,40 km.