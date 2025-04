Rallye Kanaárské ostrovy po 1. dnu: Rovanperä válcuje všechny, hyundaie zaostávají

V pátek se závodilo po obou stranách poledního servisu napříč středem ostrova. Na programu byly tři rychlostní zkoušky dopoledne a odpoledne jejich druhé průjezdy. Celkem čekalo na posádky 118,84 měřených kilometrů.

Hrátky s nastavením vyšly

Rovanperä byl nejrychejší již v shakedownu a když posádky vyrazily na první erzety, potvrdil svou rychlost nejlepšími časy na prvních třech zkouškách ačkoliv podle svých slov nedokázal najít správný tlak v pneumatikách Hankook. „Abych byl upřímný, trochu mě překvapily dosažené časy. Nebyl to dobrý pocit, musíme se soustředit na lepší přípravu pneumatik,” říkal po první zkoušce a po té třetí byl ještě více rozladěný. „V této erzetě jsem se trápil mnohem víc než v ostatních, zejména na jejím začátku. Nevím proč, ale měl jsem hodně nedotáčivosti, nedokázal jsem dostat pneumatiky do tempa a ani nebyly správně vyvážené,” komentoval svou situaci.

Odpoledne pokračoval Rovanperä ve své suverénní jízdě a byl nejrychlejší ve všech třech opakovaných průjezdech. Ve srovnání s dopolední náladou se tvářil rozhodně více spokojeně. “Udělali jsme malé změny v nastavení a je to lepší, daří se nám to. Čtvrtá a pátá zkouška byly z mého pohledu pěkné. Byl jsem trochu napjatý před závěrečnou erzetou, protože dopoledne jsem se na stejbých místech trápil, ale nakonec to vyšlo i tam,” konstatoval čtyřiadvacetiletý Fin, který má na prvním místě k dobru 26,8 sekundy.

Hyundai neví, co s autem

Zatímco v táboře Toyoty se všechno usmívalo, u Hyundaie se ocitli po dopoledních zkouškách oba nejzkušenější piloti na konci první desítky a sami nechápali ak se jejich vozy i20 chovají. „Abych byl upřímný, není to žádné překvapení. Nemůžu vám říct, co se děje. Snažím se, co můžu. Něco je určitě špatně. Nikdo mi neví co říct a já taky ne,” líčil svou situaci obhájce titulu Thierry Neuville, který ztrácel po třech zkouškách 45,8 sekundy na vedoucího jezdce.

Jeho kolega a mistr světa z roku 2019 Ott Tänak byl jen o příčku lepší a na sedmém místě měl manko 42,9 sekundy. „Chybí nám přilnavost. Auto je nervozní, takže bychom ho měli trochu uklidnit. Někdy jsem viděl, že když je kombinace zatáček, které jdou doleva, doprava, doprava, auto dostatečně nereaguje. Nedokážu s ním najít žádnou rovnováhu. Stejné to bylo v testu a stejné včera při shakedownu. Zkoušíme teď pár věcí, ale stále to nedokážeme vyřešit Tady ztratíte desetinu sekundy tam, desetinu tam a pak, když máte během víkendu deset tisíc zatáček, tak se ta ztráta nasčítá,” lamentoval estonsý pilot. Sedmý zůstal i během odpolledne, ale jeho ztráta na vedoucího jezdce narostla na 1:14,1 minuty.

Průběžné pořadí (po 6 z 18 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 1:10:31,8; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +26,8; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +36,4; 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) ++55,3; 5. Katsuta, Jhnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:06,0; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:13,3; 7. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +1:14,1; 8. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1:14,8; 9. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +2:11,1; 10. Y. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +2:50,7; 11. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +3:09,4; 12. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +3:16,2; 13. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Škoda Fabia RS Rally2) +3:29,6; 14. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +3:32,7; 15. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +3:34,0; 16. Llaréna, , Fernández (Šp./Citroën C3 Rally2) +3:39,5; 17. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +3:45,7; 18. Roiloba, Vera (Šp./Citroën C3 Rally2) +3:53,0 19. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RSRally2) +4:22,3; 20. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +4:31,6; 21. Černý, Hloušek (ČR/Citroën C3 Rally2) +4:58,5; ... 24. Solberg, Edmondson (Švéd., Bit./Toxyota GR Yaris Rally2) +6:33,1; 25. Schwarz, Etel (Něm-, Rak./Toyota GR Yaris Rally2) +6:38,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Kanárské ostrovy:

Sobota 26. 4. - 9.05 RZ7 (24,09 km), 10.48 RZ8 (13,75 km), 11.58 RZ9 (23,30 km), 16.05 RZ10 (24,09 km), 17.49 RZ11 (11,75 km), 18.58 RZ12 (23,30 km), 21.35 RZ13 (1,80 km). Etapa celkem 124,08 km.

Neděle 27. 4. - 9.10 RZ14 (14,97 km), 10.05 RZ15 (13,47 km), 11.35 EZ16 (1,50 km), 12.21 RZ17 (14,97 km), 14.15 RZ18 (13,47 km). Etapa celkem 58,38 km.

