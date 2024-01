Rallye Monte Carlo, 2. den: Evans drží první místo, ale jen těsně

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Centrum soutěže a také servisní zóna se letos nacházejí ve francouzském městě Gap, které se leýí kolem 150 kilometrů vzdušnou čarou severozápadně od Monte Carla. V pátek se vydaly posádky na východ od Gapu na tratě rychlostních zkoušek, které znají účastníci soutěže z let 2020 a 2021. Čekaly je tři erzety v dopoledních a další tři v odpoledních průjezdech v celkové délce 105,72 měřených kilometrů.

Nešťastná třetí erzeta

Po dvou čtvrtečních rychlostních zkouškách, které se odehrály v noci za úchvatné světelné scenérie s doprovodem pyrochteniky, začal pátek třetí erzetou. A někteří jezdci se tady dostali do problémů, které způsoboval takzvaný černý led, což jsou zamrlá místa, která nejsou na tmavém asfaltu dobře čitelná. Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) nechal v příkopu 41,9 sekundy. „Byl jsem tam na ledu moc široký a předkem uvízl v příkopu. Ještě, že tam byli diváci,“ vysvětlil Tänak. Navzdory ztrátě se po páteční části soutěže drží na čtvrtém místě.

Mnohem hůře dopadl Japonec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), který nechal v příkopu pravé pomalé zatáčky 5:24,5 minuty a propadl se na 19. místo. „Byla to moje úplně hloupá chyba. Už nemám šanci na celkový výsledek, tak zkusím zabodovat v neděli na závěrečné Power Stage. Budu na to šetřit pneumatiky,“ vysvětlil japonský jezdec. Chce využít nového systému bodování, které je platné od letošní sezony. Úplně nejhůře dopadl na třetí zkoušce Francouz Bryan Bouffier (Toyota GR Yaris Rally2), který trefil levým předkem vozu strom. Šlo tak o první nehodu vozu, který má ve světovém šampionátu premiéru.

Video se připravuje ...

Lídr je pod tlakem

Evans vyhrál obě čtvrteční noční erzety a páteční den začal s náskokem 15,1 před Neuvillem o 21,6 sekundy před Ogierem. Během dne nebyl sice nejrychlejší v žádném měřeném z testů, ale byl v nich třikrát druhý a třikrát třetí. Přesto si udržel průběžně první místo, ovšem s náskokem pouhých 4,5 sekundy. „Celý den byl grip na trati nejistý a problémem byl černý led, který se špatně četl. Byl jsem proto hodně opatrný, někdy možná až moc, ale zatím se to vyplatilo. V odpoledních průjezdech bylo na trati hodně vytahaných nečistot. Musíme mít stále na paměti, že Monte není nikdy jednoduchá soutěž,“ komentoval situaci Evans.

Jeho týmový kolega Ogier se dostal na druhé místo v poslední dopolední erzetě a v té době ztrácel na prvního Evanse 10,7 sekundy. V pátek vyhrál tři erzety a snížil své manko na vedoucího jezdce na již zmíněných pouhých 4,5 sekundy. „Z mojí startovní pozice bylo těžké útočit, protože na asfaltu bylo hodně vytaháno. Mám za sebou těžký týden a více k tomu řeknu až po skončení soutěže. Zatím jsem spokojený a jenom kousek od vedení. V sobotu to bude velká zábava,“ uvedl Ogier.

Neuville sice vyhrál v pátek tři rychlostní zkoušky, přestože měl problémy s řízením svého vozu. „Musel jsem vyměnit převodovku a hlavně diferenciál, který se mi na čtvrtečním shakedownu nelíbil. Pocitově to je lepší, ale bývám trochu více překvapený reajcí auta při brzdění,“ uvedl Neuville. I když to přímo neohrozí jeho výkony, znamená to návrat ke komponentům, o kterých ví, že ho zpomalí. „Pořád můžeme použít druhou převodovku, ale nechceme riskovat. Doufám, že v sobotu dostanu novou převodovku, ale ještě není rozhodnuto,“ vysvětloval Belgičan. Ve třetí erzetě dostal hodiny , což stálo kolem deseti sekund.

Jediný český zástupce v soutěži Jan Černý jsou se spolujezdcem Ondřejem Krajčou (Ford Fiesta Rally3) zatím na krásném druhém místě v kategorii RC3. Zatím v´byli v této kategorii čtyřikrát nejrychlejší v jednotlivých zkouškách a na prvního ztrácejí aktuálně 32,6 sekundy.

Sobota je nejdelším dnem rallye, na posádky čeká 120 kilometrů. Tyto testy ležící na západ od Gapu zahrnují silnice, které nebyly na Monte Carlu k vidění od 90. Let minulého století. Představují tak novou výzvu pro jezdce i týmy. Šest rychlostních zkoušek dne bude opět rozděleno poledním servisem v Gapu.

Video se připravuje ...

Rallye Monte Carlo (po RZ8):

1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 1:25:28,9; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +4,5; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +16,1; 4. Tänak. Järveoja (Est./Hyndai i20 Rally1) +1:13,6; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +1:38,0; 6. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 Rally1) ++2:58,9; 7. Munster, Loukka (Niz., Bel./Ford Puma Rally1) +3:27,1; 8. Grjazin, Alksandrov (Citroën C3 Rally2) +5:18,9; 9. López, Vázquez (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +5:20,2; 10. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +5:25,1; 11. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +5:47,6; 12. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +6:56,3; 13, Pajari, Mälkönenová (Fin./Hyundai GR Yaris Rally2) +7:08,4; 14. Ciamin, Roche (Fr./Hyundai i20 N Rally2) +7:13,4; 15. Lefebvre, Malfdy (Fr./Toyota GR Yaris Rally2) +8:22,7.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Monte Carlo 2024

Sobota (27. 1.) – 8.05 RZ9 (18,79 km), 9.53 RZ10 (20,04 km), 11.06 RZ11 (21,37 km), 14.05 RZ12 (18,79 km), 15.53 RZ13 (20,04 km), 17.06 RZ14 (21,37 km). Celkem 120,40 km.

Neděle (28. 1.) – 7.04 RZ15 (18,31 km), 8.35 RZ16 (19,01 km), 12.15 RZ17 (14,80 km). Celkem 52,12 km.