Rallye Monte Carlo po RZ14: Ogier vede, ale přišel o polovinu náskoku

V sobotu bylo na programu šest rychlostních zkoušek v celkové délce 111,78 kilometrů. Tři byly na programu dopoledne a další tři odpoledne a navečer. Nebyl povolen klasický servis, pouze technická přestávka, ve které nesmí být mechanici. Posádka si musí pomoci sama, případně může pomoci někdo z týmových posádek či kolegů.

Jsem rád, že je konec

Do soboty vstupoval Ogier s náskokem 36 sekundy na úřadujícího mistra světa a týmového kolegu v jedné osobě Fina Kalleho Rovanperu. Do závěrečného dne půjde s převahou už jen 16 sekund. „Naše strategie pro tuto etapu byla jasná. Snažili jsme se jet bezpečně, držet dobrý rytmus a maximální rychlost pro nás rozhodně nebyla prvořadá. Na trati byla spousta ostrých hran, na kterých hrozil defekt, takže jsem se snažil pořád o čistou stopu. Ve druhém průjezdu to bylo složitější, protože na trati byla vytahána spousta nečistot. Zejména v poslední erzetě to bylo nebezpečné, jsem rád, že tahle etapa skončila,“ prohlásil Ogier.

Rovanperä vyhrál v sobotu tři erzety, jednu byl druhý a dvakrát třetí. „Dopoledne to nebylo moc dobré, místy jsme zažili dost špinavých míst, bylo to taky docela uklouzané. Nebyla to ode mě jízda, jakou bych od sebe čekal. Odpoledne jsem jel více na limitu. Tam, kde to nebylo čisté, se auto neřídilo snadno, ale na čistých úsecích jsem byl v pohodě,“ komentoval finský pilot své počínání.

Kdo zůstane na stupních?

Třetí v pořadí je zatím Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), který vyhrál dvě měřené testy, přičemž nejrychlejším časem na RZ12 přerušil šňůru jedenácti nejrychlejších časů jezdců se speciály GR Yaris Rally1 Hybrid. „Přes noc na sobotu jsme udělali nějaké změny v nastavení. Chvíli trvalo, než jsem si na ně zvykl a to mě dopoledne stálo nějaký čas. Když jsem začal více tlačit, vůz neustále poskakoval, nebylo to příjemné. V zatáčkách mi chyběla boční přilnavost. Na předposlední erzetě jsme zažili obrovský skok a cítím trochu bolesti zad. V poslední zkoušce jsem se v některých rychlých úsecích trápil,“ uvedl obrýlený Belgičan.

Z pohledu výsledků má za sebou vydařený den Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid), který byl šesti zkouškách čtyřikrát druhý a dvakrát třetí. Aktuálně ztrácí na čtvrtém místě na pomyslné stupně vítězů 24,5 sekundy. Manko z RZ5, kde měl defekt pravé zadní gumy, se snaží smazat. „Abych byl upřímný, nevím, nakolik jsem se zlepšil a snížil svou ztrátu. Celý den jsem se snažil vyhýbat rozbitým okrajům silnice, riziko defektu tam bylo velké. Přilnavost se měnila a občas jsem ztrácel důvěru v ní. Místy jsem bylo složité vyladit rovnováhu s rizikem, na silnici bylo odpoledne opravdu dost štěrku,“ komentoval britský pilot situaci.

Zatracený posilovač řízení

Fordy mají na soutěži problémy s posilovačem řízení. V pátek ztratil Pierre-Louis Loubet vinou těchto potíží devět minut. Mimochodem v sobotu ráno trefil Francouz v RZ9 pravou zadní částí vozu svodidla. S vylomeným kolem nemohl pokračovat a do soutěže se v neděli vrátí, ale se značnou časovou penalizací.

Týmová jednička modrého oválu Ott Tänak začala mít po třech kilometrech RZ10 dlouhé 17 kilometrů také potíže s posilovačem řízení. Propadl se na páté místo za Elfyna Evanse (Toyota). Na cestě do přeskupení zastavil a pokusil se závadu opravit. Redaktoři serveru Dirtfish.com byli na místě. Když se ukázalo, že Tänak nebyl schopen problém vyřešit, jezdec potvrdil, že se jedná o „interní“ problém.

„Není to úplně totální selhání,“ řekl DirtFish a pokračoval: „Myslím, že je to jiný problém než jsme měli včera. Řízení je těžké, ale dá se to zvládnout,“ říkal v polední pauze. Mistr světa z roku 2019 má na šestého Japonce Takamota Katsutu (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) k dobru čtyřicet sekund. „Problémy s posilovačem byly znát v technických pasážích. Tam, kde to bylo rychlé, to docela šlo,“ prohlásil Tänak.

Cais je zatraceně rychlý

Český jezdec Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2) má za sebou povedený den. Nejvíce mu sedly dvanáctá zkouška, která otevírala sobotní odpolední program a čtrnáctá, kterou sobotní, kterou den končil. Cais měl na RZ12 devátý čas v absolutním pořadí a na čtrnácté skončil dokonce osmý. V obou případech byl nejrychlejší ze čtrnácti jezdců kategorie WRC2. V této klasifikaci měl během sobotních měřených testů ještě dvakrát druhý a jednou třetí čas. Celkově si polepšilo o tři příčky na třináctou pozici a pátý je v hodnocení WRC2.

Průběžné pořadí (po 14 z 18 RZ)

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 2:27:11,5; 2. Rovanperä, Huttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +16,0; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) +32,0; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +56,5; 5. Tänak, J§arveoja (Est./Ford Puma Rally1) +1:37,3; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +2:15,7; 7. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +3:08,8; 8. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +3:11,4; 9. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia RS Rally2) +8:06,1 (1. v kategorii WRC2); 10. Rossel, Dunand (Fr./Citroën Rally2) +8:21,3; 11. López, Rozada (Šp./Hyundai i20 N Rally2) +8:43,8; 12. Lefebvre, Malfoy (Fr./Citroën C3 Rally2) +8:46,9; 13. Cais, Těšínský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +9:05,6; 14. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +9:17,0; 15. Ingram, Drewq (Brit., Škoda Fabia Rally2 evo) +10:27,3; 16. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +10:28,2; 17. Munster, Louka (Niz./Ford Fiesta Rally2) +11:36,1; 18. Bulacia, Coronado (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +12:05,7; 19. Delecour, De Castelli (Fr./Škoda FabiaRS Rally2) +12:48,3; 20. Cachón, Jandrin (Fr./Citroën C3 Rally2) +13:59,9.

Zbývající program Rallye Monte Carlo:

Neděle 22. ledna – 7.57 RZ15 (18,82 km), 9.05 (15,12 km), 10.40 RZ17 (18,82 km), 12.18 RZ18 (15,12 km).