Rallye Monte Carlo po RZ8: Ogier vyhrává erzety a válcuje soupeře

Osminásobný mistr světa a osminásobný vítěz Rallye Monte Carlo Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) pokračuje ve vítězném tažení. V pátek vyhrál čtyři ze šesti erzet a má nakročeno k deváté výhře na této slavné soutěži. Stal by se tak jejím rekordmanem.

Úvodní podnik letošního světového šampionátu začal dvě erzetami ve čtvrtek večer, které vyhrál Ogier. Během pátku absolvovali účastníci soutěže šest měřených úseků v celkové délce 105,34 kilometrů.

Hybrid nefungoval, později ano

Čtyřicetiletý Francouz zahájil páteční program naprosto nekompromisně a vyhrál všechny tři dopolední měřené úseky. A to mu nefungoval hybridní systém. Odpoledne už bylo všechno v pořádku a Ogier přidal ještě jeden nejrychlejší čas. „Kluci dokázali problém s hybridem vyřešit notebookem během poledního servisu. Jízda s ním je určitě lepší. Můžu se soustředit na čistou stopu, aniž bych riskoval. Máme přes půl minuty náskok, tak jsem jel některá místa na pohodu, protože zejména v poslední dnešní etapě bylo riziko defektu opravdu vysoké,“ zhodnotil Ogier své počínání.

Byl to právě defekt, který poslal dalšího továrního jezdce Toyoty mimo hru o vítězství. Velšan Elfyn Evans ztrácel po čtyřech zkouškách na Ogiera 11,3 sekundy, ale vinou defektu v RZ5 přišel o dalších 43,4 sekundy, což ho poslalo na páté místo. „Vůbec si neuvědomuji, že bych něco trefil a najednou na mě na přístrojích zablikala kontrolka,“ popsal situaci Evans. Vyhrál další erzetu a aktuálně na páté příčce ztrácí 1:02,3 minuty a je osm sekund za Estoncem Ott Tänakem (Ford Puma Rally1).

Mistr světa využil situace

Problémů Evanse využil další z party Toyota Gazoo Racing, úřadující světový šampion Kalle Rovanperä. V páté zkoušce měl ovšem dvaadvacetiletý Fin velké štěstí. „Na prvních brzdách jsem měl méně gripu, (přilnavosti) než jsem čekal a šel zadkem do svodidel,“ řekl Rovanperä v cíli erzety. Poškození zadní části yarisu nebylo natolik závažné a finský pilot mohl zamířit do technické zóny na přeskupení. „Odpolední průjezdy byly mnohem jednodušší než ty dopolední. Vyloženě jsem netlačil, spíše jel čistě a v autě se cítil mnohem lépe než dopoledne,“ řekl Rovanperä.

Pouhých 1,9 sekundy má za sebou Thierry Neuvilla (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid). Belgičan je na třetím místě zatím nejlepším pilotem jihokorejské značky se sídlem v Německu. „Dopoledne jsme trochu laborovali s pneumatikami, které se přehřívaly. Odpoledne jsem se snažil tlačit, co to šlo, ale podle časů to bylo málo. Často jsem byl na limitu a pneumatiky držely. Stále nám však na nejlepší něco chybí. Měli bychom být výš,“ komentoval Neuville páteční program.

Cais se nenechal rozhodit

Český jezdec Erik Cais, který si loni na monacké soutěži sáhl pro dva body, letos debutuje za volantem Škoda Fabia RS Rally2. Dokázal se držet v polovině druhé desítky a ve WRC2 jezdil časy mezi šesti nejrychlejšími. Ale v RZ7 bohužel ztratil 1:08 minuty. „Byly to moje chyby. Dvakrát jsem ve vracácích zatáhl příliš za ruční brzdu a přetočil se. Navíc se tam nedalo couvat,“ vysvětlil Cais. Nenechal se však rozhodit a v poslední erzetě dne byl dokonce devátý absolutně a nejrychlejší v hodnocení WRC! Po pátečním programu je celkově šestnáctý, ovšem bojuje se soupeři před sebou v sekundových odstupech. V hodnocení WRC2 je zatím sedmý.

Obrovský smolařem byl druhý jezdec továrního týmu Ford Francouz Pierre-Louis Loubet. Po druhé páteční erzetě byl sedmý s minutovým odstupem za Ogierem. Pak však přestal fungovat posilovač řízení a během odpoledne ztratil Loubet přes devět minut a propadl se na konec třetí desítky.

Průběžné pořadí (po 8 z 18 RZ)

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 1:26:39,4; 2. Rovanperä, Huttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +36,0; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) +37,9; 4. Tänak, J§arveoja (Est./Ford Puma Rally1) +54,2; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1:02,3; 6. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +1:30,2; 7. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1:33,1; 8. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +1:57,7; 9. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia RS Rally2) +4:12,8 (1. kategorii WRC2); 10. Rossel, Dunand (Fr./Citroën Rally2) +4:42,5; 11. Lefebvre, Malfoy (Fr./Citroën C3 Rally2) +4:59,5; 12. López, Rozada (Šp./Hyundai i20 N Rally2) +5:15,3; 13. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +5:58,3; 14. Ingram, Drewq (Brit., Škoda Fabia Rally2 evo) +5:52,5; 15. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +5:55,6; 16. Cais, Těšínský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +5:56,7; 17. Bulacia, Coronado (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +5:57,7; 18. Munster, Louka (Niz./Ford Fiesta Rally2) +6:48,2; 19. Cachón, Jandrin (Fr./Citroën C3 Rally2) +6:48,7; 20. Delecour, De Castelli (Fr./Škoda FabiaRS Rally2) +6:58,4.

Zbývající program Rallye Monte Carlo:

Sobota 21. ledna – 8.24 RZ9 (16,80 km), 10.05 RZ10 (17,31 km), 12.17 RZ11 (21,78 km), 14.31 RZ12 (16,80 km), 16.05 RZ13 (17,31 km), 18.23 RZ14 (21,78 km). Etapa měří 111,78 km.

Neděle 22. ledna – 7.57 RZ15 (18,82 km), 9.05 (15,12 km), 10.40 RZ17 (18,82 km), 12.18 RZ18 (15,12 km).