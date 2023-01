Rallye Monte Carlo po RZ2: Veterán Ogier měl nejrychlejší začátek

Soutěž začala v půl sedmé večer slavnostním startem před proslulým monackým kasinem. Následně se účastníci soutěže vydali na dvě noční rychlostní zkoušky, které měřily v součtu 40,02 kilometry.

Lídři jsou opatrní

Ogier vyhrál obě dvě úvodní erzety, ale jeho náskok šesti sekund před týmovým kolegou od Toyoty a to je Brit Elfyn Evans. Čtyřicetiletý Ogier byl ve vyjádřeních v úvodním hodnocení soutěže zdrženlivý: „Máme za sebou dobrý začátek, ale musíme být opatrní. Silnice byly převážně suché, ale na konci první bylo asi příliš nasoleno, na druhé bylo trochu náledí. Ani v pátek nebudeme na silnici první a můžeme toho využít ve svůj prospěch.“

V podobném duchu se vyjadřoval také druhý Evans. „Bylo to docela v pořádku. Mohlo to být lepší, ale na konci erzet byla hodně nízká přilnavost. Nešel jsem do toho tak dobře, jak bych chtěl, ale takhle je to zatím v pořádku. Musíme si uvědomit, že jsme na začátku soutěže,“ říkal Evans. Necelých deset sekund za ním je navrátilec k Fordu Ott Tänak, který je třetí o desetinu sekundy před Belgičanem Thierry Neuvillem na hyundaii. „Měli jsme nějakou elektrickou závadu na přejezdu mezi erzetami. Řadit pětku bylo docela peklo, musíme to dotáhnout do servisu. Je to vážně pořádná výzva,“ komentoval Tänak vzniklou situaci.

Jediný český startující v soutěži Erik Cais je po dvou rychlostních zkouškách na šestnáctém místě a je sedmý v klasifikaci vozů WRC2. Jedná se o jeho premiérový start s vozem Škoda Fabia RS Rally2.

Průběžné pořadí (po 2 z 18 RZ)

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 26:33,7; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +6,0; 3. Tänak, J§arveoja (Est./Ford Puma Rally1) +15,4; 4. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) +15,5; 5. Rovanperä, Huttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +17,1; 6. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +32,1; 7. Loubet, Gilsoul (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +40,3; 8. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +41,4; 9. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +57,0; 10. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia RS Rally2) +1:06,6; 11. Lefebvre, Malfoy (Fr./Citroën C3 Rally2) +1:23,3; 12. Rossel, Dunand (Fr./Citroën Rally2) +1:24,9; 13. López, Rozada (Šp./Hyundai i20 N Rally2) +1:34,4; 14. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +1:40,8; 15. Ingram, Drewq (Brit., Škoda Fabia Rally2 evo) +1:46,1; 16. Cais, Těšínský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +1:52,7; 17. Bulacia, Coronado (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +1:55,3; 18. Delecour, De Castelli (Fr./Škoda FabiaRS Rally2) +1:57,2; 19. Cachon, Lopez (Šp./Citroën C3 Rally2) +2:19,5; 20. McErlean, Rowan (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +2:25,4.