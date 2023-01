Před startem Rallye Monte Carlo 2023: Hybridy jedou druhým rokem, uvidíme Caise

Mistrovství světa se jezdí od roku 1970, tehdy se seriál jmenoval Mezinárodní šampionát značek. Jeho výsledky tím pádem nejsou započítány v oficiálních statistikách MS. Od sezony 1973 běží mistrovství značek a o roku 1977 začali být hodnoceni také jezdci.

Kudy vedou cesty?

Rallye Monte-Carlo odstartuje ve čtvrtek (19. ledna) v 18:30 hodin před pověstným místním kasinem. Budou následovat dvě noční rychlostní zkoušky, z nichž jedna povede na legendární průsmyk Col de Turini, přičemž letos bude cíl až na samotném vrcholu tohoto průsmyku. V průběhu pátku a v sobotu se pojede dohromady dvanáct rychlostních zkoušek, v obou dnech bez obvyklého poledního servisu.

V neděli (22. ledna) proběhnou zbývající čtyři rychlostní zkoušky. Závěrečná erzeta bude klasickou Powerstage, na které bere pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickému hodnocení. Celkem musí posádky, které dojedou až do cíle absolvovat 325 měřených kilometrů.

Co všechno bude jinak

Ještě v předchozí sezoně měl každý tovární jezdec povolen jeden testovací den před každým evropským podnikem. Od letošního šampionátu má každý výrobce k dispozici 21 dní, maximálně sedm na jednoho závodníka. Stejně jako dříve mohou všichni tři jezdci jednoho výrobce jezdit v jeden nominovaný testovací den najednou.

Na všech podnicích budou mít jezdci nejvyšší kategorie Rally1 k dispozici 28 pneumatik včetně shakedownu (veřejného měřeného tréninku). Loni měli na shakedownu pneumatiky navíc. Piloti ve třídách mají počet gum omezený na 26.

Letos musí každá rallye začínat ve čtvrtek buď slavnostním startem, nebo superrychlostní zkouškou. Závěrečná erzeta se opět pojede jako Powerstage, kde získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickému hodnocení.

Svět přichází do Česka

Po roční absenci se do kalendáře vrací Mexická rallye a pojede se také Chilská rallye, jejíž jediný ročník se odehrál v sezoně 2019. V šampionátu neuvidíme belgickou Ypres rallye, Katalánskou rallye ani Rallye Nový Zéland. Novinkou v termínové listině je Středoevropská rallye, která se pojede koncem října na území Česka, Rakouska a Německa.

Česká republika se tak stane pětatřicátou zemí, jež bude pořádat podnik světového šampionátu. Půjde o 640. soutěž v MS od roku 1973. Poprvé v dějinách se uskuteční jeden podnik na území tří států, rychlostní zkoušky se pojedou pátek na tratích v České republice, o víkendu v Rakousku a Německu, kde bude servisní zóna po dobu celé soutěže. V dějinách automobilových soutěží se objevily podobné situace. Například na Švédské rallye, kde se několik rychlostních zkoušek konalo v sezonách 2010 až 2020 na území Norska.

Cais sedmkrát světový

Světový šampionát bude v letošní sezoně nadmíru zajímavý pro české barvy ještě z dalšího pohledu. Nejtalentovanější tuzemský soutěžní jezdec Erik Cais pojede v týmu Orsák Rallysport s vozem Škoda Fabia RS Rally2 sedm podniků mistrovství světa. Uvidíme ho v Monte Carlu, Chorvatsku, Portugalsku, Sardinii, Finsku, Řecku a na domácí Středoevropské rallye.

„Rozumím tomu, že spousta lidí hodně očekává, jakých výsledků bych měl dosáhnout. Snažím se nevyvíjet na sebe žádný tlak. Tvrdě pracuji sám na sobě a nepouštím si myšlenky do hlavy, abych nebyl nervozní. Mám hlavu čistou,“ říká Cais a na téma světové soutěže v České republice, dodává: „Vidět nejlepší speciály WRC na světě bude pro české fanoušky svátek. Zažít spoustu lidí na světovém podniku doma, bude něco úžasného.“

Kdy a kde uvidíme Loeba?

Minulý rok se v šampionátu objevil ve čtyřech podnicích také devítinásobný světový šampion Sébastien Loeb. Úvodní podnik v Monte Carlu dokonce s vozem Ford Puma Rally1 dokonce vyhrál. V dalších třech trpěl vůz poruchami a Francouz byl jen osmý na Safari rallye. Majitel společnosti M-Sport Malcolm Wilson se nevzdal myšlenky, že Loeba letos přesvědčí k několika startům v šampionátu. „Mluvil jsem se Sebem na Dakaru, ale upřímně, o WRC jsme nehovořili, měl pochopitelně jiné starosti,“ uvedl Wilson pro server DirtFish.com. Loeb ho doplnil vyjádřením na oficiálním serveru šampionátu wrc.com: „Určitě bych se mohl objevit na pár soutěžích jako minulý rok. Budeme o tom mluvit a uvidíme, co je možné a co mohlo by to být zajímavé. Teď je po Dakaru a momentálně, ale o ničem nepřemýšlím.“

Wilson skutečně před několika dny odjel do Saúdské Arábie, aby se připravil na budoucí nasazení v dálkových soutěžích rally-raid s Fordem Ranger. „Tento budoucí program určený pro zákazníky se strojem splňujícím předpisy té nejvyšší kategorie T1+ bereme velmi vážně, a proto nesmíme nic uspěchat. Chtěli jsme jet letos, ale cílem je příští rok. Přišel jsem se podívat, co přesně musíme udělat, analyzovali jsme celou událost na úrovni infrastruktury. Naše plány se nezměnily, cílem je provozovat Ranger a navrhnout balíček pro konkurenceschopného zákazníka,“ vysvětlil Malcolm Wilson.

Debut Škoda Fabia RS Rally2

V roce 2023 se v mistrovství světa představí vůz Škoda Fabia RS Rally2. Zcela nový soutěžní speciál české značky jde ve stopách vozu Škoda Fabia Rally2 evo, který na loňském „Monte“ zvítězil v kategorii WRC2 a v roce 2022 pomohl Emilu Lindholmovi k titulu mistra světa jezdců kategorie WRC2 a titulu kategorie WRC2 Junior.

Škoda Fabia RS Rally2 je první soutěžní variantou vozu Fabia, která nese v názvu legendární písmena RS. Johannes Neft, člen představenstva Škoda Auto za oblast technického vývoje, k tomu říká: „RS – tato dvě písmena symbolizují u značky Škoda desetiletí tradice motorsportu a nespočet vítězství na mezinárodních závodních okruzích a tratích rallye. Jako nový člen rodiny RS má Škoda Fabia RS Rally2 všechny předpoklady k tomu, aby v této úspěšné historii pokračovala.“

Mezi 41 jezdci kategorie Rally2, kteří se zúčastní úvodního podniku sezony, chybí úřadující mistr světa kategorie WRC2 Fin Emil Lindholm. Fin se spolujezdkyní Reetou Hämäläinenovou se dobrovolně zřekli Rallye Monte-Carlo a obhajobu svého titulu zahájí až na následující Švédské rallye (9.–12. února). „V kategorii WRC2 můžeme bodovat pouze v sedmi ze třinácti startů mistrovství světa. Dáváme přednost zahájení sezony až na zasněžených rychlostních zkouškách ve Švédsku,“ vysvětluje Lindholm. Přesto se na vůz Škoda Fabia během Rallye Monte Carlo bude spoléhat celkem 22 posádek, z nichž několik patří k horkým adeptům na vítězství v kategorii WRC2.

Přestože předpisy umožňují jezdcům bojujícím o titul v kategorii WRC2 bodovat pouze v sedmi soutěžích, nic jim nebrání v účasti na dalších rallye mimo klasifikaci šampionátu. Jedním z nich je švédsko-norský mladík Oliver Solberg. Jednadvacetiletý syn bývalého mistra světa Pettera Solberga bude na Rallye Monte Carlo ve voze Škoda Fabia RS Rally2 provozovaným týmem Toksport WRT spolu s britským spolujezdcem Elliottem Edmondsonem. Za stejný německý tým jede také posádka Sami Pajari a Enni Mälkönen z Finska. Pajarimu je rovněž 21 let, v roce 2021 vyhrál juniorský titul mistra světa a nyní nastupuje do plnohodnotné kategorie WRC2. Pajari i Solberg využijí Rallye Monte-Carlo jako zahřívací kolo před svými vstupy do mistrovství světa v kategorii WRC2, které mají naplánované na Švédskou rallye.

Boj o titul v kategorii WRC2 se naplno rozhoří až po Mexické rallye (16.–19. března), třetím podniku sezóny 2023. K jezdcům s vozy Škoda se tam připojí loňský celkově třetí jezdec kategorie WRC2 Kajetan Kajetanowicz z Polska a Gus Greensmith z Velké Británie, který po několika letech strávených ve strojích skupiny Rally1 přesedne zpět do mladoboleslavského vozu skupiny Rally2.

Co říká šéf

V roce 2022 jeli tři nejlepší jezdci v konečném pořadí kategorie WRC2 a také mistr světa kategorie WRC2 Junior a mistr světa kategorie WRC2 Masters s vozem Škoda. Tým Toksport WRT s podporou Škoda Motorsport získal týmový mistrovský titul v kategorii WRC2. Co k tomu říká Michal Hrabánek, šéf Škoda Motorsport.

Dokáží vaši zákazníci tento úspěch zopakovat také v nadcházejícím roce 2023?

Především musím říci, že to nejsou jen tyto výsledky, na které jsme velmi hrdí. Škoda Fabia je totiž už nějakou dobu čistě statisticky také zdaleka nejoblíbenějším rallyeovým vozem ve své kategorii. Do dnešního dne Škoda Fabia Rally2 a Škoda Fabia Rally2 evo vyhrály téměř dva tisíce soutěží po celém světě. V tomto úspěšném příběhu chceme samozřejmě pokračovat i v roce 2023.

Během Rallye Monte-Carlo si Škoda Fabia RS Rally2 odbude svoji premiéru v mistrovství světa. Dokáže nový vůz zopakovat úspěch vozu Škoda Fabia Rally2?

Nový vůz Škoda Fabia RS Rally2 jsme intenzivně testovali. Jedná se o zcela nový vůz, který je ve všech ohledech dalším krokem vpřed. Základní filozofie se však oproti předchůdci nezměnila. Naším cílem bylo opět navrhnout absolutně spolehlivý vůz, který zohledňuje i provozní náklady. Vůz Škoda Fabia RS Rally2 jsme tak vyvíjeli především s ohledem na potřeby soukromých týmů.

Poptávka po voze Škoda Fabia RS Rally2 je vysoká. Co říkáte skutečnosti, že ne všechny týmy kategorie WRC2 zatím mohly vyměnit svůj osvědčený vůz Škoda Fabia Rally2 evo za novou generaci automobilů?

Pracujeme na plný plyn, abychom co nejrychleji odpověděli na všechny objednávky. Musíme být také schopni dodat všechny vozy Škoda Fabia RS Rally2 společně s dostatečným množstvím náhradních dílů.

Věděli jste, že…

První Rallye Monte-Carlo se jela v roce 1911 a je nejstarší soutěží aktuálního kalendáře WRC?

Tato soutěž byla původně navržena jako propagační akce Monaka pro posílení obvykle slabší zimní turistické sezóny? Do roku 1998 (i když právě v tomto roce měly tovární týmy výjimku)) se vyjíždělo z různých konců Evropy, někdy dokonce až ze severní Afriky, a účastníci se sjeli v Monte-Carlu nebo ve Francii, kde začal skutečný start rallye.

Na Rallye Monte-Carlo je zcela zásadní a extrémně náročná volba správných pneumatik? K dispozici jsou pouze čtyři typy: slicky se dvěma různými směsmi, plus sněhové pneumatiky s hroty nebo bez nich.

Posádky se musí až na čtyři rychlostní zkoušky obejít bez servisu. Během toho si musí vystačit jen se čtyřmi pneumatikami nasazenými na voze a maximálně dvěma rezervními koly. Protože se často stává, že zatímco jedna rychlostní zkouška je pokryta sněhem a další je namrzlá, mokrá nebo suchá, je volba pneumatik kompromisem.

Harmonogram Rallye Monte Carlo 2023

Čtvrtek 19. ledna – 20.05 RZ1 (15,12 km), 21.03 RZ2 (24,90 km). Etapa měří 40,02 km.

Pátek 20. ledna – 9.09 RZ3 (18,33 km), 10.22 RZ4 (19,79 km), 11.25 RZ5 (14.55 km), 14.23 RZ6 (18,33 km), 15.36 RZ7 (19,79 km), 16.39 RZ8 (14,55 km). Etapa měří 105,34 km.

Sobota 21. ledna – 8.24 RZ9 (16,80 km), 10.05 RZ10 (17,31 km), 12.17 RZ11 (21,78 km), 14.31 RZ12 (16,80 km), 16.05 RZ13 (17,31 km), 18.23 RZ14 (21,78 km). Etapa měří 111,78 km.

Neděle 22. ledna – 7.57 RZ15 (18,82 km), 9.05 (15,12 km), 10.40 RZ17 (18,82 km), 12.18 RZ18 (15,12 km).