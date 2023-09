Rallye Pačejov po 1. dnu: Kopecký se přetahuje s Pechem o sekundy

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Čtyřiačtyřicátý ročník byl posunutý o několik týdnů dříve proti tradičnímu termínu. První den bylo na programu osm z celkového počtu dvanácti rychlostních zkoušek. Posádky čekalo 80,94 měřených kilometrů.

Nejrychlejší překvapila rychlost

Kopecký, který vyhrál předchozí tři ročníky této soutěže, začal v sobotu ráno nejrychleji. Během dne vyhrál tři rychlostní zkoušky a do neděle bude nastupovat s převahou 3,2 sekundy. „Volba pneumatik i nastavení nebyla složitá, takže jsme v průběhu dne ladili jenom detaily. Jede se tady zatraceně rychle a místy jsem z toho docela vykulený. Tahle soutěž je mezi fanoušky ohromně populární a mám radost z toho, kolik je kolem tratí diváků,“ řekl Kopecký.

Jeho největší soupeř Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06) vyhrál čtyři rychlostní zkoušky. „Na druhé zkoušce auto dopadlo více na pravý zadek, v servisu jsme zkontrolovali zavěšení, ale nic se naštěstí nestalo. Tuhle soutěž znám, ale musím se přiznat, že jsem si začátek soutěže moc neužil a jen poslouchal navigátora. Byl jsem zpočátku trochu vyděšený z rychlosti, jakou jedeme, protože loni se tady jelo na mokru. Ale už jsme se s tím srovnali,“ komentoval situaci Pech.

Deset a půl sekundy za ním je Dominik Stříteský (Škoda Fabia R5), který v sobotu zajel jednou nejrychlejší čas v erzetě. „Na první zkoušce jsme ztratili více, než jsme chtěli, ale jinak můžeme být se s výkonem spokojeni. Potřebujeme body, takže na to bereme ohled, ale současně chceme jet vyrovnaně s mnohem zkušenějšími soupeři, kteří jsou před námi,“ konstatoval po sobotě Stříteský.

Když řekne, Kresta hned ví

Čtvrté místo zatím drží Věroslav Cvrček (Škoda Fabia R5), který celý den bojoval o tuto příčku s Alešem Jiráskem, který jede na voze stejné značky a specifikace. Zatím má k dobru 2,6 sekundy. „Jsme na téhle soutěži nováčky, takže si zvykáme. Musím říci, že se mi tady líbí. Zkoušky mají dobrý rytmus a místo dlouhých rovinek jsou tady zajímavé rychlé zatáčky. Dojíždíme pneumatiky z Barum rallye a zkoušíme nové věci na příští rok,“ uvedl Cvrček.

Jeho zmíněný pronásledovatel Aleš Jirásek boj o čtvrté místo nevzdává. „Pocity byly na začátku lepší než dosahované časy. Udělali jsme úpravy na tlumičích a geometrii podvozku a vyplatilo se to. Spolupracuji s Romanem Krestou a jeho zkušenosti jsou neskutečné. Stačí naznačit, jak se auto chová a Roman okamžitě s mými postřehy ví, co s autem udělat. Letos jsem měl pomalejší vstupy do soutěží, ale tady to bylo lepší. Budu se snažit v neděli trochu navýšit tempo,“ řekl Jirásek.

Šestou příčku držel zpočátku Václav Kopáček (Ford Fiesta R5), ale ve třetí erzetě dostal v táhlé levé zatáčce smyk a ocitl se zadní částí vozu mimo trať. Auto „zakoplo“, převrátilo se a naštěstí zůstalo stát těsně u mohutného stromu. Aktuálně je na šestém místě Martin Vlček (Hyundai i20 Rally2). „Auto je v pohodě, spíše je to tom, abychom posunuli naše limity a při tom je nepřekročili, aby nedošlo k havárii. Spolujezdec je vynikající, akorát naše společná váha je trochu vyšší, takže uvidíme, co nás čeká v neděli,“ konstatoval Vlček.

Průběžné pořadí (po 8 z 12 RZ):

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) 42:53,4; 2. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +3,2; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +13,7; 4. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +1:18,7; 5. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +1:21,3; 6. Vlček Martin, Kunst (Hyundai i20 Rally2) +1:34,2; 7. Jírovec Jakub, Jindra (Alpine A110 Rally RGT) +2:13,3; 8. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +2:13,5; 9. Kurka, Vajík (Škoda Fabia RS Rally2) +2:28,9; 10. Tomek, Švec (Škoda Fabia Rally2 evo) +3:11,2; 11. Dohnal Jan, Vybíral (Renault Clio S2´1600) +3:43,8; 12. Semerád P., Neubauer (Ford Fiesta Rally3) +4:06,5; 13. Kundlák, Baran (Slov./Renault Clio Rally4) +4:08,6; 14. Šikl, Vilímek (Mitsubishi Lncer Evo IX) +4:15,7; 15. Sýkora, Palivec (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) +4:24,8; 16. Nešetřil, Černoch (Porsche 997 GT3) +4:44,2; 17. D. Nwelati, Stross (Škoda Fabia R5) +5:15,6; 18. Novotný, Brůžek (Opel Corsa Rally4) +5:19,6; 19. Číž, Novák (Peugeot 208 R2) +5:22,5; 20. Štajf, Havelková (Toyota Celica GT-4) +5:23,4.

Zbývající program Rallye Pačejov:

Neděle 17. 9. – 8.10 RZ9 (14,98 km), 9.10 RZ10 (15,04 km), 11.30 RZ11 (14,98 km), 12.30 RZ12 (15,04 km).