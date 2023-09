Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Posun termínu soutěže do babího léta si vyžádal připravovaný podnik mistrovství světa Central European Rally, který se pojede poslední říjnový víkend. Vzhledem k tomu, že většina pačejovských pořadatelů bude do jeho organizace zapojena, musela Invelt Rallye Pačejov opustit tradiční říjnový termín.

Tradiční zkoušky a netradiční termín

Startovní listina čítá celkem 122 přihlášených posádek, z nichž 78 pojede se soudobými a 44 s historickými vozy. Tradičně nejpočetněji zastoupenou značkou bude Škoda. S jejími pojede 46 posádek, což představuje téměř 38 procent všech účastníků soutěže.

Začátek v pátek 15. září bude večer patřit předstartovní show s ohňostrojem na horažďovickém náměstí, která je mezi diváky i partnery rallye velmi populární. Zejména sobotní etapa bude divácky vděčná. Pojede se osm rychlostních zkoušek, z nichž polovina bude fanouškům velmi dobře přístupná. Vyvrcholením první etapy se stane známý úsek Muničák, který se pojede ve dvou průjezdech bezprostředně za sebou.

Nedělní etapa nabídne sice jen 4 rychlostní zkoušky, ale půjde o kultovní čečelovickou zkoušku a náročnou polookruhovou zkoušku z Klínovic do Chrášťovic. Z jezdeckého hlediska bude 2. etapa tou náročnější a obstará tak velké finále nejen pačejovské rallye, ale i celého PSG mistrovství ČR 2023. Trať měří celkem 533 kilometrů, z toho 141 kilometrů připadá na 12 rychlostních zkoušek. Vítězná posádka by se měla na cílové rampě v Horažďovicích objevit v neděli 17. září v 13:40 hodin.

Udrží Kopecký neporazitelnost?

Rally Pačejov má Jan Kopecký velmi rád. Od té doby, co soutěž v okolí Horažďovic povýšila do velkého mistráku, je na ní neporažen. Na tři vítězství by rád navázal i letos. „Pačejov je krásná soutěž hned z několika důvodů,“ začíná hodnocení soutěže Jan Kopecký a pokračuje: „Jsou tam krásné rychlostky, některé z nich jsou opravdové perly. Pořadatelé také odvádějí skvělou práci a vytvářejí velmi příjemnou atmosféru pro všechny posádky. Letos se jede soutěž o dva týdny dříve než v předchozích letech, takže očekáváme i příjemné skoro letní počasí. To je pozitivní zpráva i pro fanoušky, kterých očekáváme opravdu hodně.“

Tým po náročné Barumce nic nepodcenil. „Věříme, že jsme my i náš vůz Škoda Fabia RS Rally2 dokonale připraveni. Zveme tedy všechny příznivce rallye na poslední letošní soutěž MČR a věříme, že si spolu s námi užijí spoustu zajímavých a krásných soubojů,“ dodal Kopecký.

Video se připravuje ...

Pech na Pačejově začínal

Úplně první soutěží, kterou posádka Václav Pech a Petr Uhel ve své kariéře absolvovala, byla Rallye Pačejov v roce 1996 se soutěžní historickou Škodou 1000 MB, která patřila Pechovu otci. Není divu, že i letos se sem všichni velice těší.

„Zdejší rychlostní zkoušky jsou technicky i sportovně velice náročné, většina vede po úzkých cestičkách kam se auto sotva vejde. Každá jezdecká chybička je tady potrestaná mnohem dříve než na jiných soutěžích, minimálně defektem pneumatiky, což jsme zde také již opakovaně zažili. Soutěž je velice oblíbená i u fanoušků, ať už pro přístup pořadatelů, kteří zde nevybírají vstupné, nebo pro krásná místa na koukání. A ještě to máme z Plzně, co by kamenem dohodil,“ směje se Pech.

„Zažili jsme dlouhý, ale hezký natáčecí den štábu České televize, který jsme zároveň využili pro doladění podvozku. Myslím, že to bude velice zábavné. Bylo mi tentokrát dost líto Maroše Kramára a Vládi Kořena. Pokud by mě někdy někdo dostal na podobné sedadlo spolujezdce, trpěl bych ještě víc. Tak to nikdo v sobotu večer po první etapě nepromeškejte.“ zve k obrazovkám Václav Pech.

Start jako příprava

Po třech letech se vrací tým ACCR Racing21 na rychlostní zkoušky soutěže Invelt Rally Pačejov, který je letošním posledním podnikem mistrovství České republiky historických vozů v rallye. Vojtěch Štajf s Veronikou Havelkovou se budou na voze Toyota Celica GT-Four snažit získat závěrečné body do průběžné klasifikace kategorie 4 a výrazně tak vylepšit současnou pozici.

Štajf startoval naposledy v Pačejově v roce 2020 a tehdy se soudobým vozem Polo GTI R5 obsadili s Františkem Rajnohou sedmé místo v absolutní klasifikaci. V letošním 44. ročníku bude bojovat o mistrovské body ve třídě E4 historických vozů s navigátorkou Veronikou Havelkovou na voze Toyota Celica GT-Four specifikace ST165.

„V posledních dvaceti letech jsem v Pačejově startoval pouze dvakrát a motivaci si statistiku vylepšit v sobě rozhodně mám. Případný zisk závěrečných bodů do šampionátu určitě potěší, ale v této sezóně je pro nás stále prioritní příprava Toyoty Celica pro následující sezonu, kdy se s ní chceme vrátit do mistrovství Evropy,“ říká Vojtěch Štajf

Program Invelt Rallye Pačejov

Sobota 16. 9. – 8.55 RZ1 (13,95 km), 10.10 RZ2 (12,68 km), 12.40 RZ3 (7,34 km), 13.25 RZ4 (13,95 km), 14.40 RZ5 (12,68 km), 15.25 RZ6 (6,50 km), 17.30 RZ7 (7,34 km), 18.00 RZ8 (6,50 km).

Neděle 17. 9. – 8.10 RZ9 (14,98 km), 9.10 RZ10 (15,04 km), 11.30 RZ11 (14,98 km), 12.30 RZ12 (15,04 km).

Pořadí mistrovství ČR (po 6 ze 7 soutěží)

1. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 364,5 bodů; 2. Březík (Škoda Fabia R5 a Rally2 evo) 230; 3. Stříteský (Škoda Fabia R5) 220,5; 4. Cvrček (Škoda Fabia R5) 203,5; 5. Jirásek (Škoda Fabia R5) 155; 6. Vlček (Hyundai i20 Rally2) 141; 7. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 133,5; 8. Trojan (Škoda Fabia R5) 82; 9. Soldát (Škoda Fabia R5) 74; 10. Cais (Škoda Fabia RS Rally2) 57; 11. Jirovec (Alpine A110 RGT, Škoda Fabia R5) 50,5; 12. Tomek (Škoda Fabia Rally2 evo) 46; 13. Šimek (Ford Fiesta R5) 44; 14. Kurka (Škoda Fabia RS Rally2) 39,5; 15. Kopáček (Ford Fiesta R5) 30; 16. Trnovec (Škoda Fabia R5) 22,5; 17. Štefan (Peugeot 208 Rally4) 17,5; 18. Brož (Škoda Fabia R5) 17; 19. René Dohnal (Peugeot 208 Rally4) 15; 20. Kohn (Ford Fiesta Rally3) 12. Bodovalo 34 jezdců.