Rallye Sardinia v cíli: Ogier trefil strom a vyhrál, Prokop třetí ve WRC2

Jediný český zástupce v soutěži Martin Prokop (Škoda Fabia RS Rally2) obsadil jedenácté místo a pouhých 5,1 sekundy ho dělilo od bodované příčky v absolutním pořadí. Dařilo se mu však v kategorii WRC2, kde skončil na skvělém třetím místě. “Hodně jsme si to užili. Škoda sobotní chyby, mohla to být výhra ve WRC2. Ovšem i tak jsme spokojeni. Auto fun govalo skvěle a stejně tak i celý tým,” konstatoval Prtokop na své Facebookovském profilu.

Šampion musel couvat

Poslední den byly na programu nové rychlostní zkoušky a celkem čekalo na účastníky soutěže 77,78 kilometrů. Vedoucí Ogier kontroloval pozici, ale na poslední zkoušce se dostal do problémů. Trefil strom a ze svého náskoku ztratil téměř deset sekund. Přesto dokázal uhájit první příčku s náskokem 7,9 sekundy. Pátou výhrou se stal novým rekordmanem soutěže na italském ostrově.

„Ve vyjetých kolejích na poslední erzetě jsem prostě nemohl s autem zatočit a vůbec se mi nedařilo dostat se do správného rytmu. V jednom místě se auto z poloviny přetočilo a já trefil strom, naštěstí v malé rychlosti. Musel jsem couvat. Nebylo to ideální, ale stačilo to na vítězství. Tahle soutěž vyžadovala přesnou jízdu a správné hspodaření s pneumatikami. Díky týmu co se týče rychlosti a nastavení, dobrá práce,” zhodnotil Ogier své vystoupení.

Jedenačtyřicetiletý Francouz má na svém kontě 196 startů v mistrovství světa. Po 109 z nich byl na stupních vítězů a z toho 64 na tom nejvyšším. Vyhrál 807 rychlostních zkoušek a celkem 166 rallye (85 %) dokončil na bodovaném místě.

Rallye Sardinia 2025 • Zdroj: FIA World Rally Championship

Nebylo to na taneční parket

Druhý v cíli Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) obsadil již potřetí v sezoně pomyslnou stříbrnou příčku. Předtím se mu to podařilo na Safari rallya na předchozím podniku v Portugalsku. “Ráno to bylo složité, protože ve vzduchu viselo hodně prachu a navíc bylo nízké slunce. Podařilo se nám jet bez chyb, ale bohužel jsme se celý víkend trápili s nastavením auta. Vybojovat tenhle výsledek byla hodně těžká práce,” prohlásil Tänak v cíli.

Třetím v cíli byl Kalle Rpvanperä (Toyota GR Yaris Rally1), kterému patří stejná příčka i v průběžném pořadí šampionátu. Na první třech místech v mistrovství světa tak figuruje trojice s továrními yarisy. Rovanperä vyhrál na Sardinii tři rychlostní zkoušky. “Bylo to hodně drsné a náročné na pneuatiky, ale snažili jsme se držet si stabilní tempo. Chtěli jsme se na této soutěži vyhnout problémům a posbírat co nejvíce bodů. Vyvarovali jsme se hloupým chybám, i když to nebylo na tanec na tanečním parketu. Díky práci týmu bylo auto tento víkend dobré,” prohlásl Fin na konci víkendu.

Rallye Sardinia 2025 • Zdroj: FIA World Rally Championship

Konečné pořadí (po RZ16 z RZ16):

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 3:34:24,5; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +7,9; 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +55,5; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +5:05,7; 5. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +7:29,6; 6. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +8:32,9; 7. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +10:29,0; 8. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Škoda Facia Rally2) +10:58,7; 9. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +12:15,3; 10. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +12:21,1; 12. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Faia RS Rally2) +12:26,2; 12. Solans, Sanjuán (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +13:00,6; 13. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +13:08,8; 14. Joona, Vaaleri (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +13:13,8; 15. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +14:03,2; 16. Sarrazin, Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +16:43,3,2; 17. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toypta GR Yaris Rally2) +19:43,8; 18. Trentin, Ometto (It./Škoda Fabia RS Rally2) +19:59,2; 19. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +22:51,0; 20. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +26:54,3. Výsledky jsou neoficiání.

Průběžné pořadí (po 6 ze 14 soutěží):

Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 133 bodů; 2. gier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 114; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 113; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 108; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 83; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 63; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 44; 8. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 31; 9. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 18; 10. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 12; 11. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 11; 12. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 8; 13. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 8; 14. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 15. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 7; 16. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 17. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 18. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 19. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 20. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 21. Kajetanovicz, (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 22. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 23. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1. Značky: 1. Toyota 312 bodů; 2. Hyundai 243; 3. Ford 87.

Vedení v soutěži: Evans 33; Ogier 33, Tänak 23, Rovanperä 18, Neuville 4, Katsuta 2, Fourmaux 1.

Vyhrané RZ: Tänak 30; Rovanperä 25, Ogier 18, Evans 14, Fourmaux 11, Katsuta 8, Neuville 6, Munster 2.

Výsledky jsou neoficiání.