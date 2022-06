Rallye Sardinia v cíli: Tänak vyhrál, dva Češi v cíli

Prokop

V neděli byly na programu závěrečné čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 39,3 kilometrů. Součástí této vzdálenosti byla také závěrečná Power Stage (7,10 km), kde bere pět nejrychlejších bonusové body ke standardní klasifikaci.

Vítěz nenechal nic náhodě

Čtyřiatřicetiletý Tänak (Hyundai) se dostal na první místo v desáté rychlostní zkoušce poté, co havaroval v té době vedoucí Fin Esapekka Lappi (Toyota GR Yaris Rally1). Během soboty vyhrál Estonec šest z osmi rychlostních zkoušek a celkově vyhrál devět z devatenácti erzet na Sardinii. Původně bylo v plánu 21 měřených testů, ale poslední dva byly v pátek zrušeny kvůli logistickým problémům. Tänak poslední den navýšil svůj náskok na druhého v pořadí o 17,6 sekundy na konečných 1:03,2 minuty.

„Bylo to velmi náročné, zvláště od začátku současné hybridní generace. Jsme rozhodně velmi šťastní, zejména za mechaniky. Celý loňský a začátek letošního roku odváděli neuvěřitelné úsilí. Tato rallye nebyla jednoduchá a udělali dobrou práci, aby auto udrželi v chodu. Máme za sebou několik dobrých kroků. V Portugalsku jsme opravdu bojovali a ve skutečnosti se dokázali zlepšit. Není pochyb o tom, že pokud máme sebevědomí, můžeme odvést dobrou práci. Je třeba pokračovat ve směru, který jsme si vytyčili,“ řekl v cíli Tänak.

Výhra na Sardinii byla Tänakova patnáctá v mistrovství světa a šestatřicáté umístění na stupních vítězů. Naposledy se jako vítěz podniku MS radoval naposledy koncem února minulého roku, kdy vyhrál sněhovou Arctic rallye ve Finsku.

Sordó se zase zlobil

Závěrečný den začínal druhý irský pilot Craig Breen (Ford Puma Rally1) s převahou 20,8 sekundy na třetího Španěla Daniho Sordá (Hyundai i20 N Rally1) a poslední den navýšil svůj náskok o dalších devět sekund. Jedná se o jeho nejlepší výsledek sezony a jeho zásluhou se posunul ze šesté na čtvrté místo průběžného pořadí. „Jsem nadšený, byl to opravdu dobrý víkend. Auto je čím dál lepší a začínám v něm získávat větší jistotu. V neděli ráno jsme si řekli, že máme jasný cíl a tím jsou stupně vítězů. Snažil jsem se jet čistě bez zbytečného rizika. Ukázalo se, že je to docela jednoduché,“ komentoval výsledek Craig Breen.

Video se připravuje ...

Devětatřicetiletý Španěl Dani Sordó oznámil na začátku roku, že letošní sezona je jeho poslední v mistrovství světa. Kdo ví, zda ho u týmu Hyundai nebudou přemlouvat, protože Sordó má za sebou dva starty a z Portugalska i Sardinie přivezl vždy třetí místo. Z pouhých dvou startů v pěti podnicích letošního šampionátu vytěžil sedmé místo v průběžném pořadí. „Poslední den je na Sardinii vždy těžký. Netlačili jsme a důležité bylo kontrolovat si převahu nad čtvrtým Loubetem,“ řekl Sordó a podobně jako před dvěma týdny v Portugalsku však nebyl spokojený a dával to najevo. „Nejsem opravdu šťastný. Rád bych bojoval více s Craigem (Breen), ale měl úžasnou rychlost a potýkali jsme se s některými problémy. Nechtěl jsem pro tým udělat žádnou chybu a přivézt domů body,“ dodal Španěl, který má za sebou 179 soutěží mistrovství světa.

Lídr čistil a trápil se

Vítěz předchozích tří podniků světového šampionátu Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) má za sebou hodně náročný víkend. Úvodní den soutěže startoval Fin jako lídr šampionátu první. V hluboké italské šotolině čistil stopu ostatním soupeřů a z toho pramenily časové ztráty. Nakonec byl v cíli pátý a vede mistrovství s luxusním náskokem 55 bodů na druhého Thierry Neuvilla (Hyundai i20 N Rally1). Belgičan převrátil v sobotu vůz na střechu. Soutěž nakonec dokončil, ale bez bodového zisku.

Rovanperä vyhrál na Sardinii jednu rychlostní zkoušku a poslední den samozřejmě podřídil všechno tomu, aby dojel do cíle. „Poslední den jsme se snažili šetřit pneumatiky. Určitě je nejdůležitější, že jsme získali více bodů než Thierry (Neuville). Bylo to všude značně ošidné. Víc jsem s autem nezvládl a celou dobu jsem s ním tolik bojoval. Vykopávalo mě to mnohokrát z každé vyjeté koleje, takže to nebyl vůbec příjemný zážitek,“ zhodnotil své vystoupení Rovanperä.

Potlesk pro Čechy

Posedmnácté startoval český jezdec Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2) na Rallye Sardinia, kterou považuje za svou neoblíbenější a pošestnácté dojel do cíle! Letos shodou okolností na šestnáctém místě a devátý v klasifikaci kategorie WRC2 Open. „Druhý den byl hodně náročný. Nefungovala ruční brzda, propadal se brzdový pedál a byl poškozený stabilizátor. Navíc v nočním servisu museli mechanici vyměnit poškozenou palivovou nádrž. Ale jsme v cíli, šťastní a děkujeme všem fanouškům za podporu,“ řekl v cíli Martin Prokop z Benzina ORLEN Teamu.

Další český zástupce Jan Černý, který startuje s vozem Ford Fiesta Rally3 ve slovenském Jantar Teamu vyhrál hodnocení WRC3 Open. Po technických problémech se propadl v sobotu na druhého místo ve WRC3 Open. Situaci však nevzdal a v neděli po potížích soupeřů inkasoval nejvyšší počet bodů za první místo. „Auto jelo výborně, ale pak se v jedné erzetě úplně zastavilo. Snažili jsme se restartovat všechny systémy a řešili situaci, až se to po pěti minutách povedlo. Mám z této soutěže neskutečný zážitek. Člověk si uvědomí, jak náročné to je závodit v podniku mistrovství světa. Ovšem jeden zážitek ze Sardinie je skvělý. Stejně jsou čeští fanoušci prostě nejlepší,“ prohlásil Jan Černý.

Video se připravuje ...

Konečné pořadí:

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) 3:10:59,1; 2. Breen, Nagle (Irl., Brit./Ford Puma Rally1) +1:03,2; 3, Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally´1) +1:33,0; 4. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +2:09,4; 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +3:02,8; 6. Katsuta, Edmondson (Jap., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +4:02,6; 7. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +5:23,6; 8. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:37,7; 9. Solans, Sanjuan (Šp./Citroën C3 Rally2) +8:05,7; 10. Huttunen, Lukka (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) +8:10,8; 11. Ingram, Drew (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:16,6; 12. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:16,2; 13. Pietarinen, Linnaketo (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +10:14,5; 14. Fernández, Coronado (Chile, Šo./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:02,8; 15. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +13:04,7; 16. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +14:53,7; 17. Loix, Tsjoen (Bel., Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +17:16,7; 18. Rossel, Sarreaud (Fr./Citroën C3 Rally2) +17:49,1; 19. Al-Rašhed, Magalhaes (Saúdská Arábie, Port./Volkswagen Polo GTI R5) +18:03,6; 20. Serderidis, Miclotte (Řec., Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) +22:57,3; … 25. Černý, Střeska (ČR/Ford Fiesta Rally3) +33:24,4 (1. v kategorii WRC3 Open).

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 5 z 13 soutěží):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 120 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 65; 3. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 62; 4. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 52; 5. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 47; 6. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 39; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 34; 8. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 27; 9. Greensmith (Brit./Ford Puma Rally1) 26; 10. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 19; 11. Loubet (Fr./Ford Puma Rally1) 18; 12. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 17; 13. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 12; 14. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 8; 15. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 7; 16. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 17. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 18. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 19. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 3; 20. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 3; 21. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 22. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 23. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 2; 24. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 1.

Značky: 1. Toyota 200 bodů; 2. Hyundai 161; 3. Ford 120; 4. Toyota NG 53.

Vyhrané RZ: Rovanperä 26; Tänak 17, Evans 13, Neuville 11, Loeb 7, Lappi 7, Ogier 6, Sordó 3, Breen 2, Greensmith 1.

Vedení v soutěži (RZ): Rovanperä 36, Evans 16, Tänak 15, Ogier 10, Loeb 9, Lappi 5, Neuville 2.

Výsledky jsou neoficiální.