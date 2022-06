Rallye Sardinia po 2. dnu: Tänak vyhrával erzety a vede, Cais hořel

V sobotu bylo na programu letošní soutěže na italském ostrově celkem osm rychlostních zkoušek v celkové délce 131,82 kilometrů. Zajímavostí bylo, že posádky nezamířili v průběhu dne do servisní zóny. Po čtyřech erzetách měli možnost ve vyhrazeném prostoru vyměnit pneumatiky.

Co bude s Caisem?

Ze tří českých posádek jedou už jenom dvě. Devatenáctý je Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2). „Z dopoledních erzet nám zrušily dva průjezdy. Na jedné zkoušce jsme zjistili chybu v rozpisu a museli se vracet. Dali jsme si pár kilometrů offroadovým stylem na oči. Pak se nám rozbila ruční brzda, takže jsem musel projíždět zatáčky pomalu přes spojku jako v autoškole. V závěrečných erzetách jsme urazili stabilizátor a začal se propadat brzdový pedál. Bylo to dost výživné,“ popsal Prokop sobotní situaci na trati.

Bohužel, problémy měl Erik Cais (Ford Fiesta Rally2), který byl devátý v hodnocení kategorie WRC2 Junior. Musel zastavit na jedné odbočce na třinácté zkoušce. „Ve voze začalo hořet, ale naštěstí se mě ani Petrovi Těšínskému nic nestalo. Musím poděkovat posádkám, které u nás zastavily a poskytly nám svoje hasicí přístroje. Příčinu požáru musíme teprve ještě zjistit,“ vysvětloval Cais. Kategorii WRC3 Open vedl po patnácté zkoušce Čech Jan Černý (Ford Fiesta Rally3), ale v šestnácté ztratil 4:55,7 minuty a v hodnocení kategorie je druhý.

Dostali čtyři minuty

Během první etapy zejména v pátek dopoledne na množství prachu, který se držel ve vzduchu a ztěžoval jezdcům výhled. Vadilo jim, že mezi jednotlivými vozy byly tříminutové intervaůy, zatímco o dva týdny dříve v Portugalsku čtyři minuty. O nápravu se postaral Fin Timo Rautiainen, který získal v minulosti dva tituly mistra světa jako navigátor Marcuse Grönholma. V současné době pracuje jako sportovní delegát Mezinárodní automobilové federace (FIA).

„Timo přišel za námi s návrhem, abychom začali sobotní etapu dříve a mohli mít čtyřminutové rozestupy mezi jednotlivými auty. Všichni jsme řekli, že s tím souhlasíme a uděláme to,“ řekl Kaj Lindström, který na Sardinii šéfuje tovární tým Toyota. Jeho reálný ředitel Jari-Matti Latvala totiž ve stejné době závodí v Japonsku. „Kluci se o trochu méně vyspí, ale alespoň budou mít čistý výhled,“ dodal Lindström v narážce na čtyřminutové intervaly.

Lappi boural, Mikkelsen vzdal

V pátek navečer byly poslední dvě rychlostní zkoušky zrušeny, a tak platily výsledky po EZ7, kdy vedl Fin Esapekka Lappi (Toyota GR Yaris Rally1) jen o 0,7 sekundy před Estoncem Ott Tänakem (Hyundai i20 N Rally1). Finský pilot však „nepřežil“ hned úvodní erzetu dne. Na rozbité trati „chytil“ jeho vůz hrbol, který Lappiho rozhodil a druhý náraz do skály utrhl levé zadní kolo. „Než se zastavil, bylo po trati rozházeno spoustu dílů,“ řekl Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 evo), který startoval za ním.

Norský pilot musel v průběhu druhého dne odstoupit z prvního místa v kategorii WRC2. Mikkelsen byl po pátku v komfortní pozici, protože v pátek měly problémy dva jeho velcí soupeři ve WRC2 Francouz Yohann Rossel a Fin Teemu Suninen. Příčinou Mikkelsenova odstoupení byly potíže s motorem, stejně jako před dvěma týdny v Portugalsku. Obhájce titulu tak promarnil skvělou příležitost vrátit se pohodlně do vedení průběžného pořadí šampionátu WRC2.

Zachránil psa a pak havaroval

Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) ztratil v pátek dvě minuty kvůli problémům s převodovkou a hned v sobotu ráno (RZ10) se dostal do zajímavé situace. „Uviděl jsem uprostřed silnice psa. Bylo nutné zpomalit a objet ho. Nechal jsem tam asi patnáct sekund, ale psovi se naštěstí nic nestalo,“ vysvětloval Neuville. Ve dvanácté zkoušce havaroval.

Ve chvíli, kdy byl na sedmém místě, převrátil na druhém kilometru vůz. Při snaze zkrátit si zatáčku, šlo auto přes střechu. Povedl se mu ho vrátit na kola a pokračovat. Na chvíli musel zastavit, aby pustil rychlejšího Francouze Adrieana Fourmauxe (Ford Puma Rally1). O několik kilometrů později musel odstoupit.

Ve třinácté erzetě se uvolnila kapota na voze Daniho Sorda. Stalo se tak vinou uvolněného čepu na přední kapotě na straně jezdce. Kapota se během jízdy několikrát zvedla a ztížila výhled. „Trochu jsem ztratil, protože občas nebylo dobře vidět, ale šlo jen o pár sekund,“ řekl Sordó, kterému více vadilo, že zvolil špatné gumy. „Jsem tak hloupý, že dávám měkké pneumatiky dozadu. Auto nemělo vůbec žádnou přilnavost,“ nadával si Španěl.

Vedoucí jezdec šampionátu Fin Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) startoval v pátek podle pravidel jako první a v hluboké italské šotolině musel čistit soupeřům stopu. Ztratil 1:13,1 minuty a den končil na osmém místě. Podle svých slov se trápil i během sobotních zkoušek. „Mám pocit, že tohle auto nejde na tomto povrchu vůbec řídit. Nemohu se udržet správně ve stopě. Nejde s ním zatočit. Pokud se to povede je vůz zase přetáčivý,“ kroutil hlavou Rovanperä.

Dočká se konečně?

Estonský pilot Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) byl suverénem sobotního dne, neboť vyhrál šest z osmi rychlostních zkoušek. V průběžném pořadí má před závěrečnými čtyřmi erzetami náskok 46 sekund na druhého v pořadí, kterým je aktuálně irský pilot Craig Breen.

„Zvolili jsme kombinaci tvrdých a měkkých pneumatik a vypadá to, že fungují dobře. Snažíme se velmi tvrdě. Některé věci je těžké zvládnout, ale snažíme se co nejlépe. Od Portugalska se podvozek hodně zlepšil. Myslím, že je přesně tam, kde má být, bylo by to skvělé auto,“ komentoval situaci Tänak. Čtyřiatřicetiletý jezdec se naposledy z výhry mistrovství světa radoval loni koncem února, kdyř triumfoval na finské Arctic ralle.

Průběžné pořadí (po 17 z 21 RZ):

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) 2:43:35,6; 2. Breen, Nagle (Irl., Brit./Ford Puma Rally1) +46,0; 3, Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally´1) +1:06,8; 4. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +1:31,8; 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2:23,8; 6. Katsuta, Edmondson (Jap., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +3:52,3; 7. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +6:03,3; 8. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:09,2; 9. Solans, Sanjuan (Šp./Citroën C3 Rally2) +6:54,1; 10. Ingram, Drew (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:09,4; 11. Huttunen, Lukka (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) +7:11,7; 12. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:39,8; 13. Pietarinenm Linnaketo (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +8:35,3; 14. Fernández, Coronado (Chile, Šo./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:34,4; 15. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:56,6; 16. Formaux, Coria (Fr./Ford Pumsa Rally1) +12:13,9; 17. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +12:18,9; 18. Loix, Tsjoen (Bel., Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +13:45,5; 19. Al-Rašhed, Magalhaes (Saúdská Arábie, Port./Volkswagen Polo GTI R5) +14:43,5; 20. Rossel, Sarreaud (Fr./Citroën C3 Rally2) +16:45,7; … 28. Černý, Střeska (ČR/Ford Fiesta Rally3) +25:34,6 (2. v kategorii WRC3 Open); 43. Cais, Těšínský (ČR/Ford Fiesta Rally2) +49:46,7.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Sardinie:

Neděle 5. června – 8.10 RZ18 (12,55 km), 9.08 RZ19 (7,10 km), 11.00 RZ20 (12,55 km), 12.18 RZ21 (7,10 km). Etapa měří 39,30 kilometrů.