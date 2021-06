Rallye Sardinie po 2. dnu: První je Ogier, Tänak a Sordó ulomili kolo

Druhou příčku drží s odstupem 38,9 sekundy jeho týmový kolega Elfyn Evans z Velké Británie, který je aktuálně jeho největším soupeřem v boji o titul.

Pohromou se stala sobota pro jezdce továrního týmu Hyundai. V RZ12 musel odstoupit s ulomeným zavěšením levého zadního kola do té doby suverénně vedoucí Estonec Ott Tänak. V RZ15 ulomil pravé kolo a převrátil vůz Dani Sordó. Španěl tak byl v osudný moment druhý a přišel tak o šanci navázat na svá prvenství z předchozích dvou let. V soutěži by však měl v neděli pokračovat, stejně jako Tänak.

Ikonickým místem se stal průjezd na desáté a dvanácté zkoušce (dříve označovaná jako Monte Lerno). Ta měla na své trase legendární skok Micky´s Jump, který patří k nejslavnějším v celém světovém šampionátu. Celkem osm měřených testů měřilo dohromady 129,62 kilometrů.

Jednou pravé, teď levé

Sobotní program nezačal dobře pro aktuálně druhého Daniho Sorda (Hyundai i20 Coupé WRC). „Projel jsem brodem a motor se za několik sekund zastavil. Asi se dovnitř dostala voda. Naštěstí se vzpamatoval a běžel dál,“ líčil Španěl nepříjemné chvíle a dodal: „Opakuje se situace z předchozího dopoledne, kdy jsme nezvolili správné pneumatiky.“

Na druhé místo před něj se posunul nejrychlejší jezdec druhého dne Ogier. Po RZ11 ztrácel 40,5 sekundy na v tu chvíli suverénně vedoucího Tänaka. Estonec však v následující erzetě vypil podruhé během dvou týdnů pomyslný kalich hořkosti důkladně až do dna. Na Portugalské rallye také vedl a na RZ14 ulomil zavěšení pravého zadního kola. Na Sardinii ulomil zavěšení levého zadního kola ve dvanácté zkoušce a znovu se poroučel z prvního místa. Na pozici lídra se dostal Ogier, ale také nebyl bez problémů. „Ve vyjeté koleji byl velký kámen, ale trať nebyla naštěstí v daném místě rovná. Takže kolo nedostal zásah naplno. Přesto to byla velká rána, dost drsná,“ líčil situaci Ogier.

Adamo nechce obětního beránka

Francouz na prvním místě neponechal nic náhodě a po servisní přestávce navýšil v RZ13 a RZ14 svůj náskok o sedm sekund na 24,6. V dalším měřeném úseku pak zachytil Sordó při nájezdu do pravé zatáčky o překážku a převrátil svůj vůz na levý bok. Diváci mu sice pomohli zpátky na kola, ale pravé zadní ) bylo utržené. „Pro Sorda smůla, my teď můžeme být v klidu,“ komentoval situaci Ogier situaci v cíli rychlostní zkoušky.

Šéf tovární stáje Hyundai Andrea Adamo odmítl vinit své jezdce z toho, co se v průběhu druhého dne stalo. „Proč máme hledat obětního beránka? Čeho bychom tím dosáhli? Jenom zvýšíme napětí v týmu. Myslím, že bychom vypadali hloupě. Podle mého názoru musíme v tuhle chvíli věci správně pochopit a říci si, kde se musíme zlepšit. Toyota zvýší svůj náskok v klasifikaci týmů, ale my to nevzdáváme,“ prohlásil italský manažer v servisní zóně.

Chtěl se dostat do cíle

V pěti z osmi sobotních měřených testech byl nejrychlejší Sebastian Ogier. Nejdříve předstihl druhého Sordá a když odstoupil Tänak, dostal se na první místo. A poté, co opustil popředí výsledkové listiny také Sordó, získal na prvním místě ještě vyšší náskok. Aktuálně má k dobru 38,9 na druhého v pořadí. „Zejména odpoledne jsem netlačil za každou cenu, protože trať byla hodně kluzká a místy hodně úzká. Cílem pro odpoledne bylo vyhnout se problémům. Stejnou taktiku jsme zvolili také v pátek a vyplatila se nám. Zatím se to pro nás vyvíjí dobře, ale musíme to v neděli ještě potvrdit,“ prohlásil Ogier v sobotu navečer.

Jeho nejbližším pronásledovatelem je Velšan Elfyn Evans, další pilot tovární sestavy Toyota Gazoo Racing. V sobotu vyhrál dvě rychlostní zkoušky a po odstoupení konkurence od Hyundaie, s přehledem kontroluje druhé místo. „Na začátku jsem se snažil získat jistotu z pneumatik, protože přilnavost byla velmi nízká. Cítil jsem se uvolněný bez nějakého velkého tlaku na svůj výkon. Soupeři před námi hodně čistili trať, možná jsme mohli být o něco rychlejší, ale já měl pořád na paměti nízkou adhezi. Uvidíme, zda Thierry (Neuville) bude zkoušet v neděli útočit. Čekají nás nové erzety a určitě to nebude snadný boj o druhé místo,“ uvedl Evans v servisní zóně.

Třetí místo zatím drží poslední z tovární sestavy Hyundaie, který v soutěži zůstal – Thierry Neuville. Na konci pátku ztratil čtvrté místo a měl jen 1,2 sekundy na Evanse. Na konci dne se však jeho manko navýšilo na 22,7 sekundy. „Rozdíl je to poměrně velký. Na některých rychlostních zkouškách jsem se pokusil zatlačit, ale nemám rychlost. Vyzkoušeli jsme některá nastavení, vyměnili tlumiče, ale nefunguje to dohromady. Opravdu se snažím najít výkon, který potřebuju, abych zkusil zatlačit na Elfyna. Občas však mám pocit, že jsem byl někdy docela na hraně. Zatím toho opravdu nemůžu toho udělat víc,“ prohlásil Neuville.

Prokop drží prapor Fordu

Do soutěže se vrátila čtveřice jezdců, kteří museli v průběhu prvního dne odstoupit. Dvojice s Fordy Fiesta WRC – Brit Gus Greensmith, Fin Teemu Suninen a Francouz Adrien Fourmaux s Fordem Fiesta Rally2. Na trať se vrátil také Fin Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC). Na přední umístění sice už ani jeden z nich nemohl vzhledem k pátečním penalizacím pomýšlet. Kromě francouzského pilota však mohou všichni bodovat do hodnocení značek, byť jen skromným přínosem. Greensmithovi však znovu nebylo přáno a musel v sobotu v poledne zastavit vinou problémů s elektrikou své fiesty. V neděli by se měl v soutěži objevit znovu.

Štěstí se svým fordem měl naopak český jezdec Martin Prokop. „V poslední páteční zkoušce zůstalo auto zaklíněné v nějaké bráně a při snaze dostat se z ní, se mi povedlo utrhnout zpátečku. Z auta se ozývaly hrozné rány, ale podařilo se nám se štěstím dojet s přehřátou převodovkou do servisu. Mechanici jí vyměnili a my mohli pokračovat v soutěži,“ říkal před sobotním startem Prokop. Druhý den soutěže začínal na dvacátém místě a končil ji na patnácté pozici, současně jako čtvrtý jezdec v hodnocení WRC2.

Huttunen využívá šanci

Odstoupení špičkových jezdců se speciály WRC dalo šanci závodníkům v kategorii WRC2 prosadit se nejenom ve své třídě, ale také v absolutním pořadí. Nabídnutou šanci zatím nejlépe využívá Fin Jari Huttunen (Hyundai i20 R5), který jede v týmu českého jezdce Martina Vlčka. Čeští fanoušci si ho jistě pamatují z loňské Rallye Bohemia, kde skončil třetí. Kromě toho, že vede hodnocení WRC2, je na pátém místě celkového pořadí a má zaděláno na pořádnou porci bodů! „Pokud chci vyhrát, musím tlačit, ale zároveň potřebuji dojet do cíle. Ve Finsku jsme museli odstoupit a další bodový výpadek si nemůžeme dovolit,“ prohlásil sedmadvacetiletý Fin.

Za sebou však má o pouhých 2,7 sekundy Nora Madse Ostberga (Citroën C3 Rally2), který musel opravovat mezi erzetami a dostal minutu penalizaci za šest minut zpoždění při příjezdu do časové kontroly. „Vypadl nám šroub z příčníku pravého zadního kola, ale opravili jsme to i za cenu ztráty,“ vysvětloval Ostberg.

Nedělní program zahrnuje dva průjezdy erzety Arzachena–Braniatogghiu, naposledy zařazené do kalendáře v roce 2009. K tomu přibude nová rychlostní zkouška Aglientu–Santa Teresa na severním pobřeží ostrova. Ta současně představuje závěrečnou Power Stage, kde získává prvních pět nejrychlejší jezdců bonusové body od pěti do jednoho. Ve čtyřech zkouškách mají posádky urazit celkem 46,08 kilometrů.

Průběžné pořadí (po 16 z 20 RZ):

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) 2:50:33,1; 2. Evans, Martin (Toyota Yaris WRC) +38,9; 3. Neuville, Wydaeghe (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:01,6; 4. Katsuta, Barrit (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +4:01,2; 5. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) +8:09,6; 6. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 Rally2) +8:12,3; 7. Rossel, Coria (Fr./Citroën C3 Rally2) +8:57,5; 8. López, Vallejo (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:35,3; 9. Solans, de Eusebio (Šp./Citroën C3 Rally2) +9:45,0; 10. Bulacia Wilkinson, Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:13,1; 11. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +12:44,5; 12. Heller, Martí (Chile, Šp./Citroën C3 Rally2) +12:51,7; 13. Zaldivar, Del Barrio (Paraguay, Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +13:11,2; 14. Fernandez, Garcia (Chile, Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:00,8; 15. Prokop, Jůrka (ČR/Ford Fiesta Rally2) +15:14,6; 16. Ciamin, Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +15:24,4; 17. Kremer, Kremerová (Něm./Volkswagen Polo GTI R5) +17:01,8; 18. Kajetanowicz, Szczepania (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +18:45,5; 19. Sordó, Rozada (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +20:23,1; 20. Profeta, Raccuia (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +23:54,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Sardinia

Neděle (6. června) – 7.33 RZ17 (15,25 km), 8.38 RZ18 (7,79 km), 10.09 RZ19 (15,25 km), 12.18 RZ20 (7,79 km).