Rallye Sardinie po 2. dnu: Sordó si hlídá první místo, Rovanperä boural

Fin Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) havaroval a výrazně si v pořadí polepšil Martin Prokop (Ford Fiesta RS WRC).

Druhý den Italské rallye zavedl posádky do nejvzdálenějšího bodu na vnitrozemí ostrova. Připraveno bylo šest rychlostních zkoušek v celkové délce 101,69 kilometrů. Součástí programu byla 22,08 kilometru dlouhá zkouška Monte Lerno se světově proslulým skokem nazvaným Micky's Jump.

Kráva ho nezastavila

Vycházející slunce v půl osmé ráno pálilo do očí pilotům i navigátorům a mnozí si na to v cíli erzety stěžovali. S náročnými podmínkami se nejlépe vypořádal Francouz Sebastien Ogier (Toyota), který byl na Monte Lerno nejrychlejší i při druhém průjezdu. Mezi soutěžícími chyběl Fin Esapekka Lappi, který v pátek odstoupil ve druhé rychlostní zkoušce s přehřátým motorem své Fiesty WRC. Závada byla natolik závažná, že severského pilota nepustila do další části rallye. Nepříjemná situace potkala na začátku sobotního dne vedoucího jezdce průběžného pořadí Daniho Sorda (Hyundai). „Najednou se objevila uprostřed cesty kráva. Měl jsem trochu strach, jestli nám něco neprovede, ale podařilo se nám se vyhnout,“ komentoval situaci Španěl.

V průběhu dne byl jednou nejrychlejší v erzetě a do posledního dne má k dobru 27,4 sekundy na nejbližšího pronásledovatele. „Jediným problémem bylo ranní setkání s krávou, které naštěstí dopadlo dobře. Celý den jsem se snažil brát ohled na pneumatiky a naštěstí se neobjevil žádný defekt. V posledních dvou erzetách bylo nastavení auta trochu měkké a taky nebylo úplně ideálně vyvážené, proto se Sebastien (Ogier) s Thierry (Neuville) o několik sekund přiblížili. Každopádně pořád platí to, co jsem říkal o den dříve a nyní to aktualizoval. Chci být první nejenom první den. Pořád si myslím, že do cíle je dost daleko na tom, abych tady vysílal nějaké optimistické prognózy,“ řekl v cíli Sordó.

Ogiere, nech si ty řeči

O druhé místo se v průběhu druhého dne přetahovali Francouz Sebastien Ogier (Toyota) a Belgičan Thierry Neuville (Hyundai). Druhý jmenovaný udělal stejnou hloupou chybu jako první den, když si vzal do auta dvě rezervní pneumatiky. „Dvě rezervy rozhodně nebyly výhodou. Zadek auta byl hodně nestabilní. Navíc jsem tři kilometry před cílem desáté erzety něco trefil a dojížděl na defektu pravého předního kola,“ popsal svou situaci Neuville.

Pomyslná stříbrná příčka patří po sobotě s náskokem 1,5 sekundy Ogierovi, který vyhrál v sobotu čtyři rychlostní zkoušky. Šestinásobný mistr světa se v pátek večer vyjádřil neuctivě k systému mistrovství světa, kdy první den startují jezdci podle pořadí ve světovém šampionátu a jsou tak znevýhodněni. Na jeho adresu se vyjádřil jeho francouzský krajan a předseda komise rallye Mezinárodní automobilové federace (FIA) Yves Matton. „To je čistá kravina, co říká Seb (Ogier) a nechci tomu věnovat moc času. Proč jsem neslyšel nic od Evanse, který by k tomu měl větší důvody? Pokud chce Sebastian něco změnit, je vítaný v naší pracovní skupině FIA, aby nám za jezdce pomohl řídit tento šampionát správným způsobem,“ řekl mimo jiné Matton.

Trable nejen modrého oválu

Pozici na stupních vítězů musel opustit Fin Teemu Suninen (Ford), kterému přestala na osmé erzetě fungovat ruční brzda. „Zatáhl jsem za ní před křižovatkou a chtěl otočit auto, ale nefungovala. Museli jsme couvat. V dalších zkouškách před servisem byly velké problémy ve vracečkách, protože ruční brzda nepracovala,“ líčil Suninen své trable. Potíže Fordu však bohužel pokračovaly dál. Ještě hůře na tom byl Suninenův týmový kolega od modrého oválu Gus Greensmith, který jel na krásném šestém místě. „Trochu nás vyděsilo dobíjení,, ale dojeli jsme,“ hlásil v cíli deváté zkoušky třiadvacetiletý Brit. Na přejezdu k desáté erzetě však přestal fungovat alternátor a bylo po nadějích.

Se soutěží se musel rozloučit v osmém měřeném úseku Fin Kalle Rovanperä (Toyota), který byl po čtyřech pátečních erzetách šestý, ale potíže s řízením ho srazily na deváté místo po pátku. V sobotu v osmé erzetě si však ťukl levou zadní částí svého yarisu o strom. Kontakt otočil jeho vůz o sto osmdesát stupňů, narazil zadní částí auta do dalšího stromu a ulomil pravé zadní kolo. „Nebylo příjemné vidět Kalleho mezi stromy,“ líčil svůj dojem Estonec Ott Tänak (Hyundai), který startoval v pořadí za ním. Dvacetiletý Rovanperä do posledního dne soutěže už nenastoupí.

O sedm míst ve srovnání s pátkem si polepšil český jezdec Martin Prokop (Ford Fiesta RS WRC), který je aktuálně na patnácté příčce. Velkým smolařem se stal devatenáctiletý Švéd Oliver Solberg (Škoda Fabia Rally2 evo), který vedl průběžnou klasifikaci v kategorii WRC3. Poslední sobotní erzetu však kvůli havárii nedokončil, ale poslední den by se v soutěži ještě měl objevit.

Známe kalendář 2021

Promotér mistrovství světa zveřejnil program soutěží pro rok 2021. Seriál obsahuje dvanáct podniků, které se v první polovině roku odehrají v Evropě. Tradičně se začne v Monte Carlu, následovat má Švédsko a pak nováček v šampionátu Chorvatsko s centrem rallye v Záhřebu. Koncem června vycestují účastníci šampionátu mimo Evropu, a sice do Keni, poprvé od roku 2002 se do MS totiž vrací Safari rallye. Po roce se vrací Chilská rallye. Šampionát má skončit v polovině listopadu v Japonsku. S ohledem na složitou situaci ve světě vypadly z kalendáře Mexiko a Argentina, ovšem podle předběžných informací se s nimi počítá pro šampionát 2022. V seriálu se naopak udrželo po letošní premiéře Estonsko. Do pozice čekatelů se dostaly podniku v Turecku, Lotyšsku, Belgie, Řecku a také Itálie (Monza).

Výkonná ředitelka promotéra mistrovství světa Jona Siebelová termínovou listinu pro sezonu 2021 komentovala slovy: „Covid-19 zasáhl mezinárodní sportovní události extrémně tvrdě. Ušetřen nebyl bohužel ani náš šampionát, což vedlo k nešťastnému zrušení několika podniků v průběhu roku 2020. Při plánování kalendáře na sezonu 2021 jsme museli přijmout pragmatická a strategická rozhodnutí s vědomím pokračujícího dopadu na globální cestování v příštím roce. Těžko můžeme v současné době předvídat, jaké budou možnosti cestování v řadě příštích měsíců. Je zásadní, aby se všichni naši organizátoři zavázali řídit přísnými pravidly při kontrole Covid-19, o kterých již teď můžeme očekávat, že budou zavedena příští rok. Jsem si jistá, že dvanáct soutěží vybraných pro příští rok nikoho nezklame.“

21.-24. 1. Rallye Monte Carlo 11.-14. 2. Švédská rallye 22.-25. 4. Chorvatsko 20.-23. 5. Portugalská rallye 3.-6. 6. Italská rallye (Sardinie) 24.-27. 6. Safari rallye (Keňa) 15.-18. 7. Estonská rallye 29. 6.-1. 8. Finská rallye 19.-22. 8. Britská rallye 9.-12. 9. Chilská rallye 14.-17. 10. Katalánská rallye (Španělsko) 11.-14. 11. Japonská rallye

Pohled našeho webu

V úvodním článku před soutěží jsme připomínali, že bez ohledu na naplánovanou Belgickou rallye a nyní i Rally Show Monza ještě v této sezoně, se může situace v Evropě, vzhledem k situaci kolem Covidu-19, změnit. A kdo ví, jaké pořadí v šampionátu bude nakonec definitivní. Nabízíme vám pro zajímavost, jak by vypadala situace v MS podle výsledků sobotního dne na Sardinii.

Stav MS po RZ12: 1. Evans (Toyota) 109; 2. Ogier (Toyota) 97; 3. Neuville (Hyundai) 85; 4. Tänak (Hyundai) 78; 5. Rovanperä (Toyota) 70; 6. Suninen (Ford) 46; 7. Lappi (Ford) 38; 8. Sordó (Hyundai) 25; 9. Breen (Hyundai) 25; 10. Loeb (Hyundai) 24.

Průběžné pořadí Rallye Sardinie (po 12 z 16 RZ):

1. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 2:14:35,5; 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +27,4; 3. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +28,9; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +58,4; 5. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:06,9; 6. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:25,3; 7. Loubet, Landis (Fr./Hyundai i20 Coupe WRC) +3:37,0; 8. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) +6:58,7 (1. v kategorii WRC3); 9. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:09,2; 10. Tidemand, Barth (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) +7:48,1 (1. v kategorii WRC2); 11. Brynidlsen, Minorová (Nor., Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:52,0; 12. Veiby, Andersson (Nor., Švéd./Hyundai i20 R5) +8:52,4; 13. Bulacia Wilkinson, OHannesian (Bolívie, Arg./Citroën C3 R5) +8:56,3; 14. Scandola, D´Amore (It./Hyundai i20 R5) +10:08,4; 15. Prokop, Jůrka (ČR/Ford Fiesta RS WRC) +10:20,3; 16. Osberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 R5) +11:19,2; 17. Johnston, Kihurami (USA/Citroën C3 R5) +12:35,3; 18. Heller, Martí (Chile, Šp./Ford Fiesta Rally2 evo) +14:23,9; 19. Battistolli, Scattolin (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:43,3; 20. Solberg, Johnston (Švéd., Irl./Škoda Fabia Rally2 evo) +16:50,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Sardinie 2020

Neděle (11. října) – 8.15 RZ13 (14,06 km), 9.08 RZ14 (6,89 km), 11.10 RZ15 (14,06 km), 12.18 RZ16 (6,89 km) – Power Stage.