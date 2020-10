Rallye Sardinie před startem: Toyota chce obhájit vedení

S ohledem na celosvětovou situaci kolem Covidu-19 doznal letošní kalendář značných změn. Podle současné situace by se měla jet ještě Belgická rallye (19.-22. 11.) a ve hře může být ještě italská Rallye Monza. Nedá se ovšem vyloučit, že po Rallye Sardinie může mít pořadí v šampionátu definitivní.

Prokop bude rekordmanem

Na startu bude také český jezdec Martin Prokop (Ford Fiesta RS WRC), který pojede tuto soutěž popatnácté a postará se o rekordní zápis. Žádný závodník v historii mistrovství světa od roku 1973 totiž nestartoval na jednom podniku světového šampionátu tak často jako právě Prokop na Sardinii.

„Je to rok a čtvrt, co jsem vystoupil z véercéčka. Během tréninku a testování jsem si musel zvykat na větší přilnavost, sílu auta, práci s vozem v technických úsecích. Pojedu s novým spolujezdcem Zdeňkem Jůrkou, kterému dávám tento start jako dárek k jeho padesátým narozeninám. Není žádným nováčkem, protože dělá navigátora Karlu Trojanovi ve voze kategorie R5, ale speciál WRC je něco jiného. Zdeněk však má dost zkušeností a věřím, že si tenhle pro mě tuhle legendární rallye patřičně užijeme,“ uvedl Prokop na svém facebookovském profilu.

Kudy vede ostrovní trasa

Italská rallye na Sardinii se v posledních sezónách tradičně pořádala v červnu, avšak z důvodu koronavirové krize byla poprvé od roku 2012 odložena na podzimní termín. Pro uvedenou rallye jsou typické rychlé a úzké cesty s jemným písčitým povrchem, který ustupuje s každým projíždějícím vozem a mění se v kamenitou trať s vyjetými kolejemi. Pozdější termín konání zároveň znamená, že teploty nebudou tak vysoké jako obvykle a může se spustit i déšť.

Letos bude zahrnovat 16 rychlostních zkoušek s celkovou délkou 238,84 kilometrů. Po shakedownu ve čtvrtek odpoledne začíná rallye v pátek ráno a na celý den je naplánováno šest rychlostních zkoušek v délce 95,25 km. Stejně jako tomu bylo v roce 2019, také letos bude nejdelším dnem soutěže sobota. Během ní se pojede 102 ostrých soutěžních kilometrů v šesti erzetách.

V neděli se rozhodne na čtyřech měřených úsecích, které měří dohromady 41,90 kilometrů. Jejich součástí je závěrečná erzeta, která se jede jako Power Stage, kde získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickému hodnocení. Závěr soutěže je situován do blízkosti u severního pobřeží ležícího města Alghero, v němž je start i cíl soutěže. Kvůli opatřením přijatým z důvodu ochrany před virem Covid-19 se Italská rallye na Sardinii pojede vůbec poprvé bez diváků.

Zajímavostí závěrečné zkoušky (Power Stage) bude start posádky složené ze dvou výborných jezdců z Norska. Petter Solberg pojede se speciálem Citroen C4 WRC a vedle něj bude sedět jeho krajan Andreas Mikkelsen, který je vývojovým jezdcem Pirelli. Italský výrobce pneumatik bude příští rok dodavatelem pryžů pro světový šampionát od roku 2021 a na Sardinii předvedou pneumatiku nazvanou Scorpion KX.

Déšť může rozhodovat

Tým Toyota Gazoo Racing World Rally Team zatím s vozy Yaris WRC vládne průběžnému pořadí. Vede Velšan Elfyn Evans o osmnáct bodů před týmovým kolegou Francouzem Sebastienem Ogierem. O dalších devět bodů zpět je třetí jezdec týmu Fin Kalle Rovanperä, který se dělí o třetí příčku s obhájcem titulu Estoncem Ott Tänakem (Hyundai). Mimochodem, Ogier zde v minulých letech třikrát vyhrál (2013, 2014 a 2015). Pokud se mu to povede i letos, překoná krajana Sebastiena Loeba, jenž má na kontě stejný počet výher, ale letos zde nestartuje.

Tommi Mäkinen (šéf týmu): „Máme solidní postavení v obou šampionátech, ale vše je stále otevřené, takže se musíme soustředit na sebe a snažit se vybojovat tolik bodů, kolik jen bude možné. Sardinie není místem, kde byste chtěli v pátek vyjíždět na trať jako první. To však čeká Elfyna, za nímž hned pojede Seb a takhle to bude celý první den. Vzhledem k pozdějšímu datu lze očekávat déšť a to by nám mohlo pomoci. Jsme připraveni využít na maximum potenciál, který jsme tam v minulosti předvedli.“

Sébastien Ogier: „Rallye na Sardinii mám rád, ale tentokrát tam budeme soutěžit v jiném ročním období než obvykle. Proto bylo důležité testování, které jsme tam absolvovali v minulém týdnu. V této roční době bude počasí méně spolehlivé než normálně a na ostrově jako Sardinie se i tak může velmi rychle změnit. Při testování nám celkem dost sprchlo a podmínky na trati se během několika málo minut zcela proměnily. Svoji bodovou ztrátu nepovažuji za dramatickou. Pokud se pojede také soutěž v Belgii, je pořád ve hře šedesát bodů. Vzhledem k tomu, že jsem letos neudělal žádnou velkou chybu, cítím stále velkou šanci získat sedmý titul.“

Elfyn Evans: „Když na nějaké rallye finišujete tak radostně, jako se nám to podařilo v Turecku, je to vždy velká vzpruha do další soutěže. Vedoucí pozice v šampionátu je určitě příjemná, ačkoli je zároveň spojená s komplikací, protože na Sardinii budeme muset ostatním během prvního dne čistit trať. Nestěžuji si, tak to zkrátka je. Říjnový termín na Sardinii by mohl znamenat odlišnou předpověď počasí. Možná to bude trochu méně náročné z pohledu pneumatik, ale i tak budeme mít v něčem těžší rozhodování. Při některých průjezdech erzet musíme zvolit gumy pro první a druhý průjezd stejným úsekem bez možnosti vrátit se do servisu. To bude velká výzva.“

Kalle Rovanperä: „Během testování na Sardinii jsem měl z vozu dobrý pocit. Ten se ještě zlepšil poté, co jsme provedli několik změn, takže se na tuto rallye těším. Na zdejších cestách musíte při prvním průjezdu zpravidla hodně čistit trať. Na některých místech to může být dost drsné a při druhém průjezdu nás čekají hluboké vyjeté koleje, takže musíte vůz správně nastavit, abyste se vypořádali s těmito podmínkami. Informace od našich specialistů na počasí budou opravdu důležité, abychom věděli, zda bude pršet nebo ne a jaké obutí zvolit, zvláště když jsme se dozvěděli, že při dešti mohou být tyto úseky hodně kluzké.“

Škodovce se na ostrově daří

S vozem Škoda Fabia Rally2 evo bude na Italské rallye na Sardinii o vítězství v kategorii WRC3, určené pro soukromé posádky, bojovat za podpory automobilky Švéd Oliver Solberg s irským spolujezdcem Aaronem Johnstonem.

Dalšími favority této kategorie je polská dvojice se stejným vozem – Kajetan Kajetanowicz a Maciej Szczepaniak. Mezi těmito posádkami, které jsou přímými konkurenty, se očekává napínavý souboj. Dřívější mistr světa kategorie WRC2 Švéd Pontus Tidemand, který aktuálně vede kategorii WRC2, pojede se spolujezdcem Patrickem Barthem s vozem Škoda Fabia Rally2 evo provozovaným týmem Toksport WRT. Severská posádka bude chtít vyhrát, aby si udržela šanci na titulu v dané kategorii.

S patnácti vozy bude značka Škoda na středomořském ostrově, stejně jako v loňském roce, nejhojněji zastoupeným výrobcem startovního pole vozů třídy Rally2 (dříve známé jako R5).

Věděli jste, že…

Italská rallye se v rámci mistrovství světa do roku 2003 konala v pevninském Sanremu a až poté se přestěhovala na ostrov Sardinie?

Soutěž známá dnes pod jménem Italská rallye na Sardinii se poprvé konala v roce 1928 pod názvem „Květinová rallye“ a je (s výjimkou v roce 2010, kdy spadala pod IRC/Intercontinental Rally Championship) součástí FIA mistrovství světa již od jeho založení v roce 1973?

Michèle Moutonová byla první a dodnes i jedinou ženou, která vyhrála soutěž mistrovství světa. Bylo to potom, co skončila první na Rally Sanremo v roce 1981?

Součástí Italské rallye na Sardinii je skok na rychlostní zkoušce „Monte Lermo“ nazvaný „Micky’s jump“, který je srovnatelný se skokem Fafe v Portugalsku?

Loeb se vrátí na Dakar

Devítinásobný mistr světa v rallye Sébastien Loeb z Francie se třetím místem na Turecké rallye rozloučil s továrním týmem Hyundai, ve kterém působil dvě sezony. Příští rok se vrátí na start Rallye Dakar. Šestačtyřicetiletá hvězda bude hájit barvy britského týmu Bahrain Raid Xtreme (BRX). Loeb pojede stejně jako jeho španělský kolega Nani Roma, který na Dakaru ovládl kategorii motocyklů i automobilů, s novým speciálem z dílny týmu Prodrive.

„BRX má na Dakaru 2021 velké ambice a já jsem nadšený, že budu součástí týmu," uvedl Loeb a připomněl: „V každé části týmu je velké množství zkušeností; nejlepší z Prodrive, úspěchy Davida Richardse a bohatá historie Bahrajnu v motoristickém sportu.“ BRX je společným projektem Bahrajnského království a týmu Prodrive, který v letech 1995 až 1997 třikrát za sebou ovládl hodnocení konstruktérů v rallyeovém mistrovství světa se značkou Subaru. Dakarský speciál vyvíjí od roku 2019 a v lednu příštího roku ho do slavné soutěže poprvé nasadí.

„Sébastien má bohaté zkušenosti s rallye a věříme, že je jedním z nejlepších jezdců na světě. Těšíme se na úzkou spolupráci při testování v příštích měsících i na rallye,“ uvedl šéf týmu Richards. Loeb startoval na Dakaru čtyřikrát: nejprve byl členem továrního týmu Peugeot, poté startoval se stejným speciálem jako soukromník. V roce 2017 byl druhý, loni třetí. Letos na startu chyběl, v lednu 2021 jej tak čeká premiéra v Saúdské Arábii, kam se rallye od letošního ročníku přesunula minimálně na dalších pět let.

Program Rallye Sardinie 2020

Pátek (9. října) – 7.50 RZ1 (12,08 km), 8.44 RZ2 (21,78 km), 10.40 RZ3 (12,08 km), 11.34 RZ4 (21,78 km), 16.14 RZ5 (14,72 km), 16.59 RZ6 (12,81 km).

Sobota (10. října) – 7.37 RZ7 (22,08 km), 8.38 RZ8 (15,00 km), 10.07 RZ9 (22,08 km), 11.08 RZ10 (15,00 km), 16.08 RZ11 (14,72 km), 17.02 RZ12 (12,81 km).

Neděle (11. října) – 8.15 RZ13 (14,06 km), 9.08 RZ14 (6,89 km), 11.10 RZ15 (14,06 km), 12.18 RZ16 (6,89 km) – Power Stage.

Průběžné pořadí MS (po 5 ze 7 rallye)

Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 97; 2. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 79; 3. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) 70; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 70; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé) 65; 6. Lappi (Fin./Ford Fiesta WRC) 38; 7. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 34; 8. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) 25; 9. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 24; 10. Greensmith (Brit./Ford Fiesta WRC) 16; 11. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) 12; 12. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 8; 13. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 14. Gryjazin (Rus./Hyundai i20 R5) 6; 15. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Citroën C3 R5) 5; 16. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta Rally2) 2; 17. Camilli (Fr./Citroën C3 R5) 2; 18. Solberg (Švéd./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 19. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 2; 20. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 1; 21. Veiby (Nor./Hyundai i20 R5) 1.

Značky: 1. Toyota 174; 2. Hyundai 165 3. Ford 101.

Vedení v soutěži: Ogier 25, Evans 21, Tänak 16, Neuville 11, Rovanperä 1, Lappi 1, Loeb 1.

Vyhrané zkoušky: Neuville 26; Ogier 16, Tänak 11, Evans 11, Rovanperä 7, Breen 2, Sordó 1, Lappi 1, Loeb 1.

Stupně vítězů: Evans 3, Ogier 3, Tänak 3, Neuville 2, Rovanperä 1, Breen 1, Suninen 1, Loeb 1.

Kalendář 2020 – 23.-26. 1. Rallye Monte Carlo, 13.-16. 2. Švédská rallye, 12.-15. 3. Mexická rallye, 4.-6. 9. Estonská rallye, 18.-20. 9. Turecká rallye, 8.-11. 10. Rallye Sardinie (Itálie), 19.-22. 11. Ypres rallye (Belgie)