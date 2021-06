Rallye Sardinie v cíli: Ogier vyhrál letos potřetí a vede šampionát

Druhou příčku obsadil s odstupem 46,0 sekundy jeho týmový kolega Elfyn Evans z Velké Británie, který je aktuálně také druhý v boji o titul. Třinácté místo obsadil český jezdec Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2).

Nedělní program zahrnovaly dva průjezdy erzety Arzachena–Braniatogghiu, naposledy zařazené do kalendáře v roce 2009. K tomu přibyla nová rychlostní zkouška Aglientu–Santa Teresa na severním pobřeží ostrova. Ta současně představovala závěrečnou Power Stage, kde získává prvních pět nejrychlejší jezdců získalo bonusové body od pěti do jednoho. Ve čtyřech zkouškách urazily posádky 46,08 kilometrů. Celkem absolvovali soutěžící ve dvaceti erzetách 303,10 měřených kilometrů.

Sekundy v brodu ho nemrzely

Sobota byla plná dramatických událostí. Pro poškození zadních kol svých vozů museli odstoupit jezdci továrního týmu Hyundai. Původně vedoucí Estonec Ott Tänak v RZ12 a druhý Španěl Dani Sordó v RZ15. Z deseti jezdců přihlášených se speciály WRC, pokračovali v boji o mistrovské body pouze čtyři.

Nejlepší výchozí pozici pro závěrečný den měl lídr šampionátu Ogier, který vstupoval s náskokem 38,9 sekundy a s přehledem si svoji pozici udržel. Sice už nebyl ani v jednom z měřených úseků nejrychlejší, ale s tím neměl problém. Navíc dojel čtvrtý v závěrečné Power Stage, takže přidal k 25 bodům ještě další dva bonusové. Náskok v čele šampionátu zvýšil ze dvou bodů na jedenáct. „Je to neuvěřitelné. S nadsázkou říkám, když jsme museli v pátek začínat jako první na trati, napadlo mě, zda by nebylo lepší zůstat doma. Podařilo se nám však nastavit vůz lépe než v Portugalsku. Pátek se nám navzdory nevýhodné startovní pozici povedl a v sobotu jsme se posunuli nahoru. V poslední erzetě jsme po brodu nechali pár vteřin, ale mohli jsme si to dovolit“ řekl v cíli Ogier. Na italském ostrově vyhrál počtvrté. Předtím to dokázal třikrát v letech 2013, 2014 a 2015, vždy s Volkswagenem Polo R WRC.

Trochu vody neuškodilo

Druhý byl v cíli další pilot tovární Toyoty Elffyn Evans. Pro třicetiletého Velšana to jsou třetí stupně vítězů v posledních třech soutěžích. Druhý byl v Chorvatsku, vyhrál v Portugalsku a stříbrnou příčku si zopakoval na Sardinii. Během víkendu vyhrál čtyři měřené testy, aby se v poslední erzetě jeho vůz na chvíli nečekaně zastavil. „Do motoru se dostalo trochu vody a chvilku trvalo, než se to vyčistilo. Motor se chytil na čtyři válce a my mohli pokračovat. Je to škoda, protože jsme chtěli bodovat na závěrečné Power Stage, abych eliminoval náskok vedoucího Sebastiana (Ogier). Nepovedl se nám začátek na Sardinii, kdy mně chyběl lepší rytmus, ale naštěstí máme pořád dost bodů a to se počítá,“ komentoval Evans své počínání na Sardinii.

Třetí Neuville vyhrál poslední dva měřené testy, včetně závěrečné Power Stage. V situaci, kdy se dění na Sardinii nevyvíjelo pro Hyundai dobře, alespoň eliminoval škody. V průběžném pořadí zůstal na třetím místě. „Zkoušeli jsme všechno, co šlo, ale nebylo v našich silách zatlačit na soupeře a dostat je pod tlak. Tým odvedl špičkovou práci a věřím, že přijdou lepší časy,“ prohlásil obrýlený Belgičan v cíli soutěže.

Bitvu rozhodl defekt

Ojedinělou příležitost k bodům do absolutního pořadí dostali jezdci kategorie WRC2 a bodovali od pátého místa níže v absolutním pořadí. Do boje o výhru ve WRC2 vstupoval do posledního dne Fin Jarri Huttunen (Hyundai i20 R5) s náskokem 2,7 před Norem Madsem Ostbergem (Citroën C3 Rally2). Ostberg se hned v neděli ráno posunul před svého soka, ale v následující erzetě měl defekt. „Nevím, kde se to stalo, nic jsem netrefil,“ tvrdil norský pilot. Na každý pád však ztratil na svého soupeře 22,6 sekundy a až do konce soutěže se mu podařilo ztrátu vymazat jen částečně.

Huttunen, jenž startuje s vozem českého týmu pod vedením Martina Vlčka, se mohl radovat z prvního bodového úspěchu sezony, které podpořil navíc výhrou na Power Stage. Navíc páté místo je jednoznačně jeho nejlepším, výsledkem kariéry pokud jde o celkové pořadí. Huttunen navíc nepřímo pomohl Noru Andreasu Mikkelsenovi, který měl havárii první den soutěže a musel odstoupit. Přesto si udržel vedení v šampionátu WRC o pouhé dva body před Ostbergem.

Výborné třinácté místo si odváží ze své oblíbené soutěže český jezdec Martin Prokop. Poslední den začínal jako patnáctý, ale po potížích některých soupeřů byl nakonec v cíli hodnocený ještě o dvě místa lépe. V klasifikaci WRC2 mu patřilo čtvrté místo. „Poslední den soutěže jsme se hezky svezli. Zkoušel jsem, co mi auto dovolí, na jakých úsecích mi to jde. Vrátil jsem se o hodně let zpět. S autem se učím a náramně mě to baví,“ řekl Prokop v cíli.

Konečné pořadí Rallye Sardinia

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) 3:19:26,4; 2. Evans, Martin (Toyota Yaris WRC) +46,0; 3. Neuville, Wydaeghe (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:05,2; 4. Katsuta, Barrit (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +6:11,2; 5. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) +9:31,7; 6. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 Rally2) +9:39,2; 7. Rossel, Coria (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:37,7; 8. López, Vallejo (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:03,7; 9. Solans, de Eusebio (Šp./Citroën C3 Rally2) +11:26,3; 10. Bulacia Wilkinson, Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:34,6; 11. Zaldivar, Del Barrio (Paraguay, Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:24,1; 12. Fernandez, Garcia (Chile, Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +17:13,4; 13. Prokop, Jůrka (ČR/Ford Fiesta Rally2) +17:25,1; 14. Ciamin, Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +17:40,2; 15. Kremer, Kremerová (Něm./Volkswagen Polo GTI R5) +20:28,9; 16. Kajetanowicz, Szczepania (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +21:07,6; 17. Sordó, Rozada (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +21:20,7; 18. Profeta, Raccuia (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +27:27,8; 19. Miele, Beltrame (It./Škoda Fabia R5) +33:07,6; 20. Biolghini, Pudda (It./Škoda Fabia R5) +33:34,9; … 34. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +50:23,8; 25. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +54:18,8; 26. Greensmith, Loudon (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:02:37,8; 31. Suninn, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:23:39,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 5 z 12 rallye)

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 106 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 95; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 77; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 49; 5. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 48; 6. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 44; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 30; 8. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 24; 9. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 22; 10. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 20; 11. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 12; 12. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 10; 13. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2) 9; 14. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 7; 15. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 6; 16. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 17. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 18. López (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 19. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 20. Bulacia Wilkinson (Bol./Škoda Fabia Rally2 evo) 1; 21. Grjazin (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) 1; 22. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 231 bodů; 2. Hyundai 182; 3. Ford 82; 4. Hyundai 2C Competition 28.

Vedení v soutěži: Tänak 31; Ogier 20, Evans 11; Neuville 8, Sordo 5, Rovanperä 1.

Vyhrané RZ: Ogier 23, Tänak 22, Evans 18, Neuville 12, Sordo 7, Rovanperä 3, Katsuta 2.

Výsledky jsou neoficiální.

Další soutěží je Safari rallye v Keni (24.-27. června).