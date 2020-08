RAM 1500 TRX se blíží, zkrotí díky Hellcatu i Ford Raptor?

V pondělí 17. srpna by se měl světu představit ostrý pick-up RAM 1500 TRX, který by měl kombinací agresivnějšího exteriéru, unikátního interiéru, schopného podvozku a především výkonného motoru zdatně konkurovat legendě v tomto nevelkém segmentu: Fordu F-150 Raptor.

Ostatně i samotné označení TRX navazuje na jednu z legend automobilky Dodge a modelů RAM, monstrózní pick-up Dodge Ram T-Rex 6x6 z roku 1996. Souboji T-Rexe s Raptorem by pak měl být věnován i malý easter egg v kabině připravovaného RAMu. Na středové konzole by totiž měl být obrázek člověka, pick-upu, obřího tyranosaura Rexe a malého Velociraptora.

Novinka z dílny značky RAM by měla dostat výrazně přepracovanou karoserii, která bude agresivnější, než kterýkoliv jiný model RAM. Očekávají se výrazně vypouklé blatníky, výrazné nárazníky, kapota s nasávacími otvory a samozřejmě nemají chybět masivní terénní pneumatiky.

Přesnou podobu bohužel neznáme a automobilka si dává velice dobrý pozor, aby před námi T-Rexe utajila až do poslední chvíle. Dnes zveřejněné video tak ukazuje pouze rozvířený prach, zatímco v pozadí můžeme slyšet zvuk motoru. Video pak doplňuje jednoduchý komentáře „Blíží se bouře“.

Podvozek RAMu 1500 TRX by měl dostat zcela unikátní nastavení a vyztužení. Přepracování by se měl dočkat i volič jízdních režimů, díky čemuž by měl TRX zvládat jízdu ve vysokých rychlostech po silnici i v náročnějším terénu. To nejlepší by se ale mělo ukrývat pod kapotou.

Ostrý pick-up by totiž měl být osazen 6.2 litrovým motorem V8 s přeplňováním kompresorem, který všichni známe pod označením Hellcat. Ten dokáže pod kapotou modelu Challenger Redeye nabídnout výkon až 800 koní, pro využití v pick-upu se ale mluví o nižších hodnotách.

S největší pravděpodobností se ale novinka nedostane výkonově pod 707 koní a 875 Nm, což je pro motory Hellcat vlastně základ základ. Svezení s tímhle monstrem by tak měla být skutečně sranda a rozhodně se nedivíme, že si RAM vyskakuje i na Raptora. Soubor těchto dinosaurů by totiž mohl být monumentální záležitostí.