Pick-up, to je dnes segment definující americký automobil. Pick-upy jsou totiž jasně nejžádanějšími automobily na americkém trhu. Za posledních deset let drží 14,6% podíl na trhu a konkrétně Ford F-150 je tam dlouhé desítky let vůbec nejprodávanějším vozidlem. Existuje i jeden ryzí specialista na ten typ vozidel. Jmenuje se Ram a přestože jeho dosavadní historie je poměrně krátká, je to ta nejameričtější automobilová značka, jakou na trhu dnes najdeme.

Ram je součástí americko-italského koncernu Fiat Chrysler Automobiles, přičemž založen byl teprve nedávno, v roce 2010. Jeho historie je ale mnohem bohatší, původně se totiž jednalo o řadu značky Dodge, od níž se před deseti lety osamostatnil, podobně jako tehdy sportovní brand SRT nabízející sporťák Viper. Podle vedení přitom měl Ram primárně oslovit ty nejryzejší americké zákazníky, tedy ty, co chtějí opravdový pracovní nástroj a ne nějaké pozlátko.

První „Dodge Ram“ dorazil na trh v roce 1981 jakožto nástupce úspěšné řady Dodge série D, konkrétně první generace byla jen přejmenovanou poslední generací série D, v rámci její modernizace. Na zádi se objevil výrazný nápis Dodge Ram, měnila se i příď, kterou ozdobilo logo berana (anglicky Ram). To Dodge mimochodem kdysi používal už ve dvacátých letech. Sázka na drsný charakter byla jednou ze změn pod vedením slavného Leeho Iacoccy, který tehdy převzal vedení koncernu Chrysler, aby jej vyvedl z problémů.

Moderní 1500

Právě na tuto řadu dodnes navazuje model dnes prodávaný jako Ram 1500. Konkrétně je dnes na trhu už pátá generace tohoto „full-size pick-upu“ s interním označením DT, která debutovala na detroitském autosalonu v lednu 2018. Dostupná je výhradně se čtyřdveřovou karoserií, dvoudveřové provedení skončilo kvůli nízkému zájmu.

To však neznamená, že by si ho zákazníci nemohli pořídit. Ram totiž nadále nabízí také předchozí generaci tohoto modelu, pod označením Ram 1500 „Classic,“ která je dostupná právě také jako dvoudveřový model. Ram 1500 Classic dnes slouží jakožto dostupnější alternativa ke zcela nové generaci, která využila nový základ.

Nadále je vůz postaven na rámové konstrukci, inovativní využití vysokopevnostní oceli ale umožnilo jen na šasi ušetřit 54 kilogramů. Celkem vůz mezigeneračně zhubnul 102 kilogramů, a to rovněž díky některým panelům karoserie z hliníku.

Novinkou aktuální 1500 v duchu doby je pak mildhybridní provedení 5.7 HEMI V8 eTorque. Zatímco turbodiesel 3.0 V6 EcoDiesel se pak chlubí úctyhodným dojezdem, přes 1.000 mil (1.609 km) na jednu nádrž.

Ještě větší než velký

Ram 1500 a jeho levnější varianta v podobě minulé generace s přídomkem Classic jsou ale jen část pick-upové nabídky značky. Dále je tu k dispozici Ram 2500, alias větší, delší varianta, v základu dlouhá 5.893 mm, zatímco Ram 1500 na délku ve standardní verzi měří 5.814 mm.

Hlavně je ale dostupnější s většími motory, jestliže pro patnáctistovku je maximem 5,7litrový vidlicový osmiválec HEMI (s nímž jsme vůz nedávno vyzkoušeli), pro 2500 je tu 6,4litrový osmiválec HEMI, případně i velkoobjemový turbodiesel, v podobě řadového šestiválce Cummins o objemu 6,7 litru. Nadto je tu ještě těžší (čti schopnější) pick-up v podobě Ramu 3500, kterému automobilka společně s 2500 říká řada Heavy Duty. Vrcholem jsou pak nákladní řady 3500, 4500 a 5500, které lze pořídit s odhaleným šasi pro možnost další nástavby.

Vedle pick-upových řad ale Ram nabízí také ryze užitkové modely, u nichž těží, že je dnes značka součástí koncernu Fiat Chrysler Automobiles. Modely Ram Promaster City a Ram Promaster totiž dobře známe také z evropského prostředí. První je totiž přeznačkovaný Fiat Doblo a druhý zase Fiat Ducato. Jejich nabídka je ale rovněž přizpůsobena americkým požadavkům, zatímco pro Promaster City je dostupný čtyřválec 2.4 Tigershark MultiAir, pro Promaster je tu vidlicový šestiválec o objemu 3,6 litru. Oproti zbytku nabídky Ramu se pak dodávky liší i pohonem předních kol, všechny pick-upy jsou kvůli tažným schopnostem samozřejmě zadokolky, s alternativou v podobě čtyřkolky.

Co bude dál?

Do budoucna se pak nabídka Ramu zřejmě rozšíří, jelikož se v současné podobě ukázal jako úspěšná značka. Jakožto specialista na pick-upy se pak portfolio samozřejmě rozšíří tímto směrem. Je to logické, v roce 2019 Ram prodal 703.023 vozidel (rekordní výsledek za celou historii osamostatněné značky), z toho 633.694 z nich byly právě pick-upy, jejichž prodeje navíc meziročně vzrostly o 18 %.

Američtí dealeři by si rozhodně přáli nějaký „midsize“ truck, alias konkurenta pro pick-upy typu Chevrolet Colorado či Toyota Tacoma. Ram kdysi takový model nabízel, jmenoval se Dakota (dříve Dodge Dakota), v roce 2011 ale skončil bez přímého nástupce. Údajně kvůli klesajícímu zájmu o tento druh pick-upů, ve skutečnosti bylo ale spíše důvodem to, že stál podobně jako větší 1500, což se klientům nelíbilo.

Naopak malý Ram 700, alias přeznačkovaný Fiat Strada pro Mexiko, případně Ram 1000 (Fiat Toro) nebo Ram 1200 (Fiat Fullback) dostupný jinde ve světě na severoamerickém trhu nečekejme. To by se zkrátka k tamější image značky nehodilo. Jednoduše jsou takové pick-upy pro Američany příliš malé.