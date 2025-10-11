Rána pro fanoušky: Porsche končí s Le Mans a začíná s formulí E
Porsche, historicky nejúspěšnější značka v Le Mans, oznámila odchod z tohoto slavného francouzského závodu. Kdybychom měli vlajku, dnes ji snad stáhneme na půl žerdi.
Zní to jako zlý sen: Porsche po sezoně 2025 ukončí svůj tovární program ve vytrvalostním mistrovství světa FIA WEC, včetně účasti v legendárním závodě 24 hodin Le Mans. Značka se rozhodla přesunout pozornost a zdroje do formule E, kde chce dál rozvíjet své elektrické technologie.
„Velmi litujeme, že za současných okolností nebudeme ve WEC pokračovat,“ uvedl člen představenstva Porsche AG Michael Steiner. Důvodem jsou podle všeho širší ekonomické tlaky – prodeje značky letos klesly o šest procent – nikoli jen sportovní výsledky.
Přitom právě Porsche patřilo v Le Mans k legendám. Model Porsche 963 letos dojel druhý, Ferrari však ovládlo poslední tři ročníky. Přesto jde o šok, protože Porsche a vytrvalostní závody historicky patřily k sobě.
Pravidla pod kritikou
Automobilka také vyjádřila nespokojenost s některými aspekty pravidel, zejména s vyrovnáváním výkonu (Balance of Performance) mezi vozy LMDh a LMH. Tento systém má dorovnávat rozdíly mezi oběma technickými koncepty – zatímco LMH používají elektromotor vlastního hybridního systému na přední nápravě, LMDh využívají jednotný standardizovaný hybrid na zadní nápravě.
Porsche však dlouhodobě upozorňuje, že aktuální nastavení BoP není vždy konzistentní a může znevýhodňovat vozy LMDh, což se podle týmu projevuje i v bojích o celková vítězství.
Formule E a další aktivity
Automobilka svůj krok vysvětluje: Formule E přináší přímý technologický přínos pro sériové elektromobily. Nová čtvrtá generace monopostů, která dorazí v sezoně 2026/27, nabídne výrazně větší svobodu vývoje a Porsche chce být u toho.
Fanoušky může těšit alespoň to, že americký tým Penske bude dál provozovat vozy 963 v sérii IMSA WeatherTech SportsCar Championship, protože USA zůstávají pro Porsche klíčovým trhem.
Porsche také zachová účast v nižších třídách WEC prostřednictvím zákaznických programů – konkrétně ve třídě GT3 s modelem Porsche 911 GT3 R Evo v provedení Manthey Racing.
Zdroje: AutoWeek, Motorsport.com, The Race, Porsche Newsroom, RaceTechMag │ Foto: Porsche