Raritní pistáciová Škoda Fabia najela jen 25 tisíc km. Cena tomu odpovídá

Pistáciová fabia je v Česku velký automobilový fenomén. Hlavním důvodem znovuzrození popularity jedničkové fabie se s nástupem sociálních sítích stala facebooková skupina pro sdílení fotografií „pistaciových fabií“ z českých ulic, na kterou jsme následně navázali tehdy nejnovější třetí generací modelu v originálním továrním odstínu zelená Fantasy s kódem barvy 5Y5Y podle normy ČSN 5110.

V období od listopadu 1999 do května 2002 se vyrobilo jen 8116 kousků (6954 hatchbacků, 1165 kombíků a jen 6 sedanů) a z celkového počtu 1 788 063 fabií první generace to představuje jen 0,48 procenta produkce. Zelená Fantasy se přitom na přelomu nového milénia lakovala pouze na jedničkové fabie, byla jednou ze základních barev bez příplatku, a dnes je „sběratelskou“ raritou.

A když najdete pistáciovou fabii v opravdu zachovalém stavu, můžete za ní zaplatit nemálo peněz. Ideální ukázkou je jeden z nejnovějších inzerátů na českém serveru Ráj veteránů, kde se objevila fabia v zelené Fantasy z roku výroby 2000 s nájezdem pouhých 25 tisíc kilometrů. A na svou dobu má i pokročilejší výbavu.

Zelená Škoda Fabia disponuje výbavou Comfort vycházející ze standardního stupně výbavy Classic. Specialitou paketu byly výškově nastavitelné sedadlo řidiče, airbag spolujezdce, palubní počítač včetně ukazatele venkovní teploty, mlhové světlomety, ochranné lišty na bocích karoserie nebo tónovaná okna s UV filtrem. Na seznamu příplatkových prvků pak bylo i ovládané střešní okno.

To se objevuje i na prodávaném kousku, a ač za to nedáme ruku do ohně, prodejce uvádí, že je skutečně tovární. Škoda Fabia první generace je totiž autem z doby, kdy v Česku bylo normální dodělávat střešní okna v garážích nebo autoservisech.

Pod kapotou nabízeného vozu se nachází druhá nejsilnější atmosférická čtyřválcová čtrnáctistovka MPI, s níž se fabia vyráběla v letech 1999 až 2003. Disponuje maximálním výkonem 50 kW (68 koní) a je vybavena klasickou pětistupňovou manuální převodovkou.

A za jakou cenu se pistáciová Škoda Fabia s nájezdem 25 tisíc kilometrů prodává? Aktuálně je v nabídce inzertního serveru za 150.000 Kč. Je to adekvátní cena, nebo se jedná o zajímavý, avšak předražený kus? Napište nám svůj názor do komentářů.