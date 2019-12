Škoda Fabia III v legendární pistáciové barvě první generace!

Hrabání ve skříních se starým šatstvem po prarodičích může přinést spoustu srandy, ale málokdy něco, co fakt unosíte. To třetí fabii to v laku, kterým proslula první generace, opravdu sluší.

Možná už jste slyšeli o současném fenoménu pistáciových fabií. Stejnojmennou skupinu na facebooku založili v roce 2018 dva žáci deváté třídy z Ostravy, dnes už studenti stavební průmyslovky. A než se nadáli, už 12.090 lidí sdílí na skupinu fotky náhodně „ulovených“ fabií v barvě zelená Fantasy (kód 5Y5Y, norma ČSN 5110), které říkají pistáciová.

Jen na fabii, jen krátce

Od listopadu 1999 do května 2002 vzniklo 8116 fabií v této barvě, což je z celkových 1.788.063 kusů zhruba 0,48 procenta. Jsou však i odstíny, co se dělaly kratší dobu a bylo jich vyrobeno ještě méně. Ze standardních třeba červená Rallye (dodávaná ze začátku) či světlejší z dvojice žlutých s názvem Sprint, nabízená naopak v posledních dvou ročnících. Z metalických je to pak hned pět odstínů: modrá Lagunová (ze začátku), stříbrná Brilliant (zcela na konci), zelená Agave (jen akční model Style), modrá Race (pouze poslední RS) a červená Hot Chilli, což je s jen 442 kusy vůbec nejunikátnější lak první fabie. Všechny tyto vzácnější barvy však jezdily i na jiných modelech škodovek. Právě v tom je zelená Fantasy výjimečná – byla pouze na první fabii, a to jen relativně krátce.

Tichý návrat po šesti letech

Tedy až do roku 2008, než se objevilo zvláštní lakování, které podrobně rozebíráme na předchozích stranách. Díky němu se tak zelená Fantasy objevila na třech Fabiích II, jednom modelu Roomster, jedné Octavii II, jedné Octavii III a také dvou Fabiích III. Jednu z nich vidíte na fotkách a vznikla právě na náš popud – k oslavě dvacátých narozenin první generace, které jsme věnovali samostatný speciál. V něm také laky první fabie i samotné pistáciové šílenství rozebíráme podrobněji a vyhlašujeme též vítěze fotosoutěže #ulovpistacii. Lovci pistácií měli příležitost od října do listopadu, kdy jsme s vozem na fotkách brázdili české silnice. Evidentně jsme někoho inspirovali k nákupu – v prosincové statistice zvláštního lakování přibyly Fabie III v zelené Fantasy další dvě, takže už jsou celkem čtyři! Ta naše zůstává unikátní tím, že šlo o poslední provedení s motorem 1.0 TSI 81 kW a převodovkou DSG. Tato kombinace z oficiální nabídky vypadla už na jaře. Nejlevnější Fabia III v barvě zelená Fantasy vyjde na 297.200 Kč a je to základní model Active 1.0 MPI 44 kW s příplatkem za zvláštní lakování. Vůz na snímcích ve výbavě Style s motorem 1.0 TSI 81 kW, převodovkou DSG a řadou příplatkových prvků (17“ kola, prosklená střecha, navigace, couvací kamera) vyšel na 515.900 Kč.

Bez peněz jen modrá

Mezi lidmi je prý časté, že dobré vlastnosti se dědí přes koleno. U fabie to platí stoprocentně. Zatímco jedničce to i po dvaceti letech velmi sluší a má vynikající jízdní vlastnosti, zvýšená dvojka bez jakéhokoliv designového nápadu nesmírně rychle zastarala a je to dnes vyloženě ošklivé auto. Navíc má velmi nejisté jízdní vlastnosti. Trojka je opět jedničkou jednoznačně inspirována. Nízké, elegantní auto bez samoúčelností, už od pohledu pevné, hezké bude pořád. A opět zase s dobrým, byť hodně do komfortu naladěným podvozkem. Barvu zelená Fantasy jsme původně brali jako zajímavou kuriozitu a naživo nás nesmírně překvapilo, jak i současné fabii sluší. Kdyby byla bez příplatku v základní nabídce, zákazníky by si jednoznačně našla.

Pokud chcete současnou „trojku“ fabii v barvě „jedničky“, máte stále k dispozici hned devatenáct odstínů. Dva základní: červený Corrida a bílý Candy. Jelikož jediným lakem, za který se dnes u fabie nepřiplácí, je modrý Energy, i za tyto šaty po babičce dáte 7200 Kč.

Tři metalické barvy ze základní nabídky: modrou Race, stříbrnou Brilliant a černou Magic s perleťovým efektem. Za ty připlatíte 13.000 Kč.

Kdysi zdarma, dnes za 18.300 Kč

Rovných čtrnáct modelů po babičce můžete mít ze zmíněného programu zvláštního lakování za 18.300 Kč. Kromě kultovní zelené Fantasy jsou to béžová Sahara, červená Hot Chilli, červená Rallye, modrá Admiral, modrá Storm, oranžová Cayenne, oranžová Tangerine, šedá Anthracite, šedá Satin, zelená Agave, zelená Highland, zelená Petrol a žlutá Sprint. Některé z nich se na první fabii vyskytovaly běžně a jsou pro ni takřka charakteristické (oranžová Cayenne), jiné si na sebe babička brala jen vzácně - třeba stříbrnou Brilliant nosila pouze zcela poslední rok, zelenou Agave výhradně k akční výbavě Style a modrou Race jen jako RS a též zcela ke konci.

V každém případě dvacetiletým ležením ve skříni všechny šaty pěkně vzrostly na ceně. Že i za bílou se dnes připlácí 7200 Kč, to už jsme zmínili. Za babiččiných časů stávala černá Magická totéž co žlutá či červená – tedy 5200 Kč. Dnes je rovnou mezi metalízami, které podražily z 8500 na rovných 13.000 Kč. A ve zvláštním lakování za 18.300 Kč se nyní prodávají i dva modely, které babička původně dostala zcela zdarma – kromě známé zelené Fantasy ještě tmavě zelená Petrol. Holt móda se vyvíjí, a co byly dřív tepláky na doma, může dnes být šik model do lepší společnosti.

