Registrace nových aut v ČR 2024: Elektromobily na boom ještě čekají

Zatímco loni bylo v prvním kvartálu v Česku zaregistrováno 56.341 nových automobilů, letos jich podle Svazu dovozců automobilů (SDA) bylo 57.605. Ze značek se dařilo především domácí Škodě, která zaznamenala nejvyšší meziroční přírůstek (+644 aut). Na druhém místě je Hyundai, kde dařilo zejména kompaktní řadě i30 (+378), jež nedávno prošlo drobnou modernizací.

Třetím největším skokanem je překvapivě Volvo. To si loni připsalo 681 registrací, letos pak o významných 529 aut více (1210), čímž se z loňské 17. pozice posunulo na jedenácté místo a předstihlo například dvanáctý Renault s 1134 vozy. V případě švédské značky se dařilo zejména modelům XC60 (+122) a XC90 s přírůstkem 146 aut.

Velkých propadáků máme hned několik. Největším je prémiový Mercedes-Benz, který ztratil 844 registrací (1574 vs. 2418). Nejvýznamnější podíl na tom má SUV GLE, které zaznamenalo propad o 254 kusů. Nedařilo se ani Volkswagenu (-642 exemplářů). Více než polovina, konkrétně 351 aut, ovšem připadla na SUV Tiguan, které čekala generační výměna. Třetí nejvyšší úbytek má Audi (424 exemplářů), přičemž největší podíl na tomhle výsledku má sesterská dvojice Q7 a Q8 (minus 154 a 119), jež však prodělala modernizaci a do prodeje se teprve dostala či dostanou.

Nejčastěji registrovaným elektromobilem je Škoda Enyaq s 218 vozy, na druhém a třetím místě jsou Tesly Y (170) a 3 (141), dohromady pak americká automobilka vede s celkovými 325 auty. Překvapivě špatně na tom jsou Volkswageny ID.4 a ID.5. První zaznamenal devět registrací, druhý dokonce pouhé tři. Přitom se jedná o technické sourozence zmíněného enyaqu.

Od ledna do března bylo letos zaregistrováno 1293 elektrických aut, který tvoří 2,24 % trhu. Loni to přitom za stejné období 1317 vozů (2,34 procent). Spousta zájemců ovšem čekala do 18. března, kdy se otevřelo podávání žádostí o záruku na úvěr na pořízení elektromobilu, jež zastřešuje Národní rozvojová banka.

Nejčastěji registrované značky v ČR (1-3/2024) Pořadí Značka Počet (2024) Meziroční změna 1. Škoda 20.573 644 2. Hyundai 5541 584 3. Toyota 4866 234 4. Volkswagen 3711 -642 5. Kia 2412 -192 6. Dacia 2189 -178 7. Mercedes-Benz 1574 -844 8. BMW 1526 55 9. Peugeot 1286 64 10. Ford 1245 -303

V rámci jednotlivých paliv a pohonů zatím dominuje benzin s podílem 68,26 %, následuje nafta s 23,89 procenty. Na třetím místě jsou plug-in hybridy (2,29 %), které o několik desítek aut přeskočily zmíněné elektromobily.

Nejčastěji registrované modely v ČR (1-3/2024) Pořadí Model Počet (2024) Meziroční změna 1. Škoda Octavia 6326 1361 2. Škoda Fabia 2734 -537 3. Škoda Scala 2682 137 4. Škoda Kamiq 2614 80 5. Hyundai i30 2421 378 6. Škoda Karoq 2237 -2 7. Škoda Kodiaq 2189 -286 8. Hyundai Tucson 1686 117 9. Škoda Superb 1541 -62 10. Toyota Corolla 1261 322