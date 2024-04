Nové Volvo EX90 poprvé naživo v Praze: Takto vypadá vlajkové SUV značky

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nová elektrická vlajková loď značky Volvo se poprvé oficiálně představila v Praze. Česká divize švédské automobilky konečně odhalila nové Volvo EX90, zásadní letošní novinku, českým novinářům v prostorách již odsvěceného kostela sv. Anny v úplném centru Prahy. Pokračovatel největších SUV od Volva se ukázal hned ve dvou kusech a my vám přinášíme živé fotografie i video ze slavnostního českého debutu.

Nejmodernější technika a LiDAR

Nové Volvo EX90 je na světě už od listopadu 2022, ale do Česka přijíždí s přibližně rok a půl dlouhým zpožděním. Už v příštím týdnu se začne vyrábět ve Spojených státech amerických a následně i v nové továrně v Číně, odkud bude švédská značka pokrývat rozvíjející se asijský trh. Technickým základem největšího a nejluxusnějšího elektromobilu značky pak je supermoderní chytrá elektrická platforma SPA2.

Novinka se u nás začíná prodávat přesně tak, jak ji automobilka předloni poprvé odhalila. Velké elektrické SUV se sedmimístným interiérem přijíždí s novou evolucí charakteristického designu značky s hlavními HD Matrix LED světlomety inspirovanými Thorovým kladivem. Výrazným technickým prvkem pak je umístění laserového senzoru LiDAR v kapličce nad čelním oknem.

Video se připravuje ...

Volvo říká, že nejmodernější systém Iris od technologické společnosti Luminar odesílá a vyhodnocuje zpět přijatý paprsek LiDARu 100.000 krát za vteřinu a následně vytváří prostorovou 3D mapu z jednotlivých obrazových bodů. To, co ve skutečnosti LiDAR vidí, nám čeští zástupci značky ukázali na pražské prezentaci, kde Volvo EX90 živě ukázalo okolní prostor, včetně nás. Schválně se podívejte do galerie, jak to ve skutečnosti vypadá.

Tři motorizace, tři výbavy

Nové Volvo EX90 se v Česku bude prodávat se třemi čistě elektrickými výkonovými specifikacemi ve třech výbavách. Standardem bude základní výbava Core, dalším stupněm bude Plus a to nejlepší dostanete s vrcholným balíčkem Ultra. Standardem všech vozů budou asistenční a bezpečnostní systémy se senzorem LiDAR, pevná panoramatická střecha, tepelné čerpadlo, 11 kW palubní nabíječka nebo adaptivní tempomat.

Základem z trojice motorizací bude specifikace Single Motor o 205 kW (279 koních) a 490 newtonmetrech. Pohon všech kol bude dostupný ve verzích Twin Motor o 300 kW (408 koních) a 770 newtonmetrech a Twin Motor Performance o 380 kW (517 koních) a 910 newtonmetrech.

Všechny varianty se prodávají výhradně s obrovským vysokonapěťovým akumulátorem s využitelnou kapacitou 104 kWh a dosahují nejvyššího nabíjecího výkonu 250 kW (nabíječky typu DC).

Volvo EX90: Technická data Single Motor Twin Motor Twin Motor Performance Motor 1x elektrický 2x elektrický 2x elektrický Maximální výkon [kW] 205 300 380 Maximální točivý moment [Nm] 490 770 910 Kapacita baterie celková (využitelná) [kWh] 104 104 104 Typ baterie lithium-ion lithium-ion lithium-ion Pohon přední všech kol všech kol Převodovka automatická automatická automatická Max. rychlost [km/h] - 180 180 Zrychlení 0-100 km/h [s] - 5,9 4,9 Komb. spotřeba [kWh/100 km] - 20,9 21,1 Emise CO 2 [g/km] 0 0 0 Dojezd (WLTP) [km] 600 585 580 DC nabíjení (10–80 %) – výkon/čas 250 kW/30 minut 250 kW/30 minut 250 kW/30 minut Objem zavazadlového prostoru [l] 590 590 590 Pohotovostní hmotnost [kg] - 2779 2787 Celková hmotnost [kg] - 3390 3390 Rozměry d x š x v [mm] 5037 x 1964 x 1744 Rozvor [mm] 2985 Cena výbava Core [Kč] 2.104.900 2.319.900 2.449.900 Cena výbava Plus [Kč] 2.279.900 2.434.900 2.564.900 Cena výbava Ultra [Kč] - 2.579.900 2.709.900

Technickou zajímavostí vozů s pohonem všech kol je i skutečnost, že při nižší zátěži a konstantní rychlosti, třeba na dálnici, umí odpojit pohon zadních kol a dosáhnout vyšší účinnosti a nižší spotřeby. Automobilka uvádí, že maximální dojezd na jedno nabití dosáhne až 600 kilometrů v režimu WLTP.

Volvo EX90 naživo v Praze

V bývalém pražském kostele se nám nové Volvo EX90 ukázalo hned ve dvou kusech, které si můžete prohlédnout na našich fotografiích rovnou z českého debutu. Současně můžete vidět i reálnou podobu předního zavazadlového prostoru, tzv. frunku, s kapacitou 46 litrů pro uložení nabíjecích kabelů, povinné výbavy nebo dalšího drobného příslušenství.

Zavazadlový prostor standardně nabízí základní objem 590 litrů, který vyklopením třetí řady sedadel zmenšíte na 310 litrů. Pod podlahou zavazadlového prostoru můžete najít další úložný prostor s kapacitou 65 litrů. Maximální objem kufru se sklopenou druhou i třetí řadou sedadel pak dosahuje až 1915 litrů.

Kompletní ceník a konfigurátor nového modelu už teď najdete na oficiálních internetových stránkách českého zastoupení značky Volvo. Novinka se u nás zatím nabízí pouze v obou verzích s pohonem všech kol, zadokolka bude k dispozici až později.