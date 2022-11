Renault Austral má české ceny, základní mild-hybrid startuje od 770.000 Kč

České zastoupení automobilky Renault dnes zveřejnilo oficiální ceník nového corssoveru Austral, který v nabídce značky nahrazuje model Kadjar. Novinka je dostupná ve čtyřech výbavových stupních, s dvojicí mild-hybridních motorizacích a na výběr je mezi manuální šestistupňovou převodovkou a CVT automatem.

Začněme od motorů, označených jako mild hybrid 140 a mild hybrid 160 auto. V obou případech se jedná o přeplňované čtyřválce s přímým vstřikováním, objemem 1333 cm3 a mild-hybridní asistencí. Hmotnost vozu s mild hybridem 140 se má pohybovat v rozmezí 1448 – 1565 kg, u výkonnější motorizace se bavíme o provozní hmotnosti 1539 – 1621 kg.

Slabší motorizace, dostupná pouze se základní výbavou Techno, nabízí nejvyšší výkon 103 kW (140 k), 260 Nm točivého momentu a spojena je s šestistupňovým manuálem. Vyšší stupně výbavy jsou dostupné pouze v kombinaci s motorizací mild hybrid 160, která nabízí nejvyšší výkon 116 kW (158 k), 270 Nm točivého momentu a spojena je výhradně s automatickou převodovkou CVT.

Slabší motorizace slibuje akceleraci z 0 na 100 km/h v čase 10,7 sekundy, výkonnější mild-hybrid 160 by měl být o sekundu rychlejší. Maximální rychlost je však v obou případech omezena na 175 km/h. Spotřeba slabšího motoru by se měla pohybovat okolo 6,1 až 6,5 l/100 km, silnější motorizace s CVT by si měla říci o 6,2 až 6,5 l/100 km.

Základní výbavový stupeň Techno, startující s motorizací mild hybrid 140 od částky 770.000 Kč, nabízí v základu světlomety Adaptive LED vision, přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kameru, hands-free kartu, dvouzónovou klimatizaci, posuvnou zadní lavici (až o 16 cm), multimediální systém openR link s 12“ displejem, 12,3 palcový přístrojový štít, 19“ litá kola a bílý nemetalický lak.

Nástavbou je výbava Techno Esprit Alpine, dostupná již s motorizací mild hybrid 160, startující od částky 875.000 Kč. K základu přináší přední nárazník s šedou F1 lištou, 20“ litá kola Daytona, černé ozdobné dekory karoserie, označení esprit Alpine na předním blatníku, čalounění v kombinaci látka carbon/Alcantara s modrým prošíváním, volant potažený kůží Nappa/Alcantarou v barvě francouzské trikolóry, hliníkové pedály, černé střešní ližiny a metalický lak černá etoilé.

Výbava Iconic, opět dostupná s motorizací 160, startuje od částky 925.000 Kč a standardní výbavu oproti verzi Techno rozšiřuje o: adaptivní tempomat, systém sledování mrtvého úhlu, 360° kamerový systém, Easy Park Assist, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, vyhřívaný volant a přední sedadla, elektricky ovládané víko kufru, chromované střešní lišty, 20“ litá kola Effie nebo metalický lak černá etoilé.

Na vrcholu nabídky pak stojí výbava Iconic Esprit Alpine, dostupná za cenu od 955.000 Kč. Výbavu Iconic přitom rozšiřuje například o Active Drive Assist, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, přední nárazník s šedou F1 lištou, černé dekory karoserie, označení esprit Alpine, volant potažený kůží Nappa / Alcantarou s prošíváním v barvě francouzské trikolory, hliníkové pedály, černé střešní lišty a 20“ litá kola Daytona.

Jak jsme u vozů značky Renault zvyklí, také model Austral lze v závislosti na výbavě dovybavit pakety jako Look, Winter, Safety, Winter Premium nebo Advanced Driving Assist, které přináší například vyhřívání sedadel a čelního skla, bezpečnostní systémy, panoramatické střešní okno, různé dekory nebo systémy asistovaného řízení.

Z jednotlivých příplatkových prvků pak můžeme zmínit 9,3“ head-up display, rezervní kolo, matrix LED světlomety, panoramatické střešní okno nebo multimediální systém s audiosystémem Harman Kardon.