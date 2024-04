Renault Mégane E-Tech po 52.829 km: To najel Svět motorů s elektromobilem za rok!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Často kritizujete, že dlouhodobé testy na třeba jen 30.000 km mají pro reálné kupující jen omezenou vypovídací hodnotu. Že odolnost celku i jeho částí se pozná až při vyšších nájezdech. S tím souhlasíme, ale zároveň nemůžeme nic dělat: Redaktoři shrbení nad klávesnicemi pláčou, že za rok víc najet nestihnou. A automobilky auta déle než na rok nepůjčí.

Pokud se na některém z vozů podaří najet více kilometrů, je to v poslední době vždy elektromobil. Zatáčky přitom byly opatrné - na Renaultu Zoe najezdili redaktoři Světa motorů za rok jen 18.900 km, když mnozí měli prostě strach z dojezdu, umrznutí, uhoření, prostě mentálně byli ve vztahu k elektromobilům tam, kde dnes laická veřejnost.

Kdo si však okamžitý zátah, bleskové topení a čas ušetřený za tankování vyzkoušel (elektromobil po návratu do garáže prostě píchnete na wallbox), většinou už spalovacím autem jezdit nechce, a tak elektromobily najíždějí v týmu Světa motorů podstatně víc než spalovací vozy.

Renault Mégane E-Tech 60 220 k je zatím rekordman, když za málo přes rok najel 52.829 km. Je to ale zatím také první automobil v dlouhodobém testu Světa motorů, kterému byla na konci testu zjištěna závada, s níž by legálně neabsolvoval STK a byl tudíž nezpůsobilý k provozu na veřejných komunikacích. Jaká to je, to se dozvíte ve dnešním videu Martin Vaculíka.