Renault poodhaluje nový model Symbioz. Má jít o přizvednutý kombík

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nabídka crossoverů značky Renault se má ještě letos rozrůst o nový model navíc k již odhalené vlajkové lodi Rafale. Novinka, na kterou automobilka čerstvě zveřejnila upoutávku, dostala název Symbioz.

Podle českého zastoupení automobilky, která vůz poodhalila také na výroční tiskové konferenci, půjde o „zvednutý kombík“, tedy crossover kategorií kombi a SUV, ovšem má si zachovat dlouhou siluetu klasických kombíků. To ostatně naznačuje i jeden z obrázků, které značka zveřejnila.

Video se připravuje ...

Symbioz bude patřit do segmentu C, tedy nižší střední třídy, a patrně bude konkurovat autům jako Opel Astra ST či Volkswagen Golf Variant. Má být rodinným autem a jeho jméno bylo zvoleno, protože „perfektně ilustruje život s naším vozem, místo, kde osádka je jedno s autem i s prostředím“, cituje tisková zpráva Sylvii Dos Santosovou, šéfku strategie pojmenování v marketingové divizi Renaultu.

Navzdory tomu, že má být kombíkem segmentu C, nebude symbioz příliš dlouhý – jen 4,41 metru. To je o 10 cm méně než austral a o 15 cm méně než arkana. O jeho pohon se bude starat hybrid E-Tech o výkonu 107 kW (145 koní) a hmotnost se má udržet do 1,5 tuny.

Renault ho plánuje kompletně odhalit ještě v první polovině letošního roku; zda to bude na ženevském autosalonu, kde Renault s Dacií budou jako jedny z malé hrstky automobilek, není zatím jasné. Prodeje mají být spuštěny v červnu a první auta mají být v Česku v září.