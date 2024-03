Renault věří spalovákům. Ve všech segmentech chce benzin i elektřinu

Ještě nejméně deset let mají být v nabídce aut značky Renault spalovací motory. Ve všech segmentech, kde působí, má nabídnout bateriový pohon i pohon spalující kapalná paliva, byť třeba s hybridním ústrojím.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Třebaže automobilka Renault na ženevském autosalonu představila nový elektromobil, na elektrický pohon nechce ve své budoucnosti spoléhat výhradně. Novinářům to na autosalonu řekl Fabrice Cambolive, generální ředitel automobilky. Ta bude podle Cambolivových slov mít v nabídce nejméně dalších deset let.

Renault byl vždy opatrný s přechodem na elektromobilitu, k níž se někteří jiní výrobci hrnou překotně. Šéf skupiny Renault, která kromě této značky zahrnuje i Dacii a Nissan, Luca de Meo v roce 2022 předpověděl, že z evropské nabídky zmizí spalovací motory do konce tohoto desetiletí – ovšem to pouze v případě, že na to bude trh připravený.

Čerstvě Cambolive řekl, že značka Renault bude nabízet elektromobil i auto se spalovacím motorem a hybridní technikou v každém segmentu, v němž působí. To znamená, že značka nabídne zákazníkům jak před pár dny představenou R5 s elektrickým pohonem, tak i podobně velké clio, které má pod kapotou spalovací motor i hybridní ústrojí.

Video se připravuje ...

Renault v současnosti utváří společný podnik s čínskou skupinou Geely, který bude pro oba koncerny vyvíjet spalovací motory a hybridní pohonná ústrojí. Technika se má dostat kromě renaultů a dacií také do volv, protonů, nissanů či mitsubishi, a také je možné, že ji budou kupovat i další automobilky.

Francouzská automobilka není první, kdo za posledních několik týdnů zmírnil svá očekávání odhledně elektromobility. Mercedes-Benz také vzal zpět prohlášení, že do roku 2030 bude prodávat jen elektromobily, a místo toho vyzdvihnul pokračující vývoj spalovacích motorů a hybridních technologií.