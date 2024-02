Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nová „pětka", celým krkolomným jménem Renault 5 E-Tech 100% Elektrický, je jedinou skutečnou premiérou evropských automobilek na ženevském autosalonu, jehož první novinářský den právě probíhá na výstavišti Palexpo. K vidění je také model Rafale a Dacia přivezla nový duster a modernizovaný spring, ale jen R5, jak se elektrickému retro hatchbacku také přezdívá, se skutečně světu prvně odhalil až zde.

Poutavý design, silně inspirovaný původní R5 - mimochodem, prodalo se jí 9 milionů kusů na celém světě a ve Francii to bylo několik let nejprodávanější auto vůbec, taková ikona francouzského motorismu to je - nabídne několik detailů, které stojí za zmínku. Příkladem budiž světelný podpis, který není podobný ničemu ostatnímu v nabídce Renaultu. O zbytku nejlépe promluví fotografie a videa.

Usedám za volant a zavírám za sebou dveře. První dojem na mě dělá volant a palubní deska - působí neuvěřitelně mohutně a zejména volant je na takhle malé auto až nepatřičně velký. Ohromné jsou také displeje a jsem rád, že klimatizaci zůstal vlastní ovládací panel.

Jak funguje infotainment, zatím nemám příležitost vyzkoušet; ostatně, nejlepší zkouška bude až za jízdy. Renault totiž slibuje, že vestavěná navigace od Googlu dokáže výborně naplánovat trasu včetně zastávek pro nabíjení. Nutno říct, že ve větším méganu to funguje docela dobře, takže i zde jsou na místě jistá očekávání.

Po stránce prostornosti ani pohodlnosti sedačky či příjemnosti látkových potahů předprodukčního kusu, které Renault v Ženevě vystavuje, nemám zpoza volantu žádné výhrady. Dokonce mě nic netlačí do pravé nohy, není tu žádná konzole, která by zbytečně překážela.

Jakmile ovšem otevřu zadní dveře, je mi jasné, že tady dospělí jezdit moc často nebudou, anebo pokud ano, jen na velmi krátké vzdálenosti. „Za sebe" se vejdu jen s velkými obtížemi, tím spíš, že nejde podstrčit špičky bot pod přední sedadla. Kvůli baterii je podlaha rovná a vysoká, a tak mám i kolena poměrně vysoko.

Automobilka se sice holedbá, že interiér je „optimalizován pro vnitřní prostor", ale na rozvoru náprav pouhých 2,54 m toho spolu s přísnými požadavky na pasivní bezpečnost zas tolik nevymyslíte. Zavazadelník naopak na pohled nezklame, tipoval bych mu i více než udávaných 326 litrů objemu.

Renault slibuje dobré jízdní vlastnosti díky víceprvkové zadní nápravě a přednímu odpružení přepracovanému tak, aby zvládlo vyšší hmotnost elektrického vozu oproti konvenčnímu stejné kategorie. Jak to dopadlo, však zjistíme, až se s novinkou prvně svezeme.