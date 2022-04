Replika Nissanu GT-R s nápisem fake má s originálem překvapivě dost společného 

Nesuď knihu podle obalu, říká se. V Thajsku u Nissanu GT-R R35, který tak úplně není GT-R R35, to platí obzvlášť.

Chad Bee na svém YouTube kanálu CB Media ukázal Nissan GT-R svého dobrého kamaráda Franka. V ten samý den vložil příspěvek na svůj Instagram, který pobouřil mnoho fanoušků, aniž by si všimli obřího nápisu “FAKE” na dveřích. Co má znamenat, že v modelu GT-R není šestiválec o objemu 3,8 litru s brutálním výkonem 570 koní, který se do současné R35 standardně dodává? Pojďme se blíže podívat, z čeho se vlastně Frankův “Nissan GT-R” skládá.

Skutečným základem tohoto nepravého GT-R je první generace Nissanu Cefiro (A31) z konce osmdesátých let. Čtyřdveřový sedan se v první generaci vyráběl šest let. Cefiro jste mohli dostat jak s automatickou, tak s manuální převodovkou. Pokud vám nestačil zadní pohon, mohli jste si také pořídit pohon všech kol. Nissan Cefiro nabízel vcelku širokou škálu motorů - tím nejsilnějším byl atmosférický šestiválcový motor o objemu 2,5 l s výkonem 149 kW.

V konkrétním kusu se však nachází motor s označením RB26DETT, který byl používán v Nissanu Skyline GT-R v letech 1989 až 2002. Jedná se o turbem poháněný zážehový šestiválec o objemu 2,6 litru. Motor použitý v konkrétním prototypu by měl být ze začátku devadesátých let, takže jeho výkon bude činit 206 kW. V závěrečné fázi produkce se Nissanu podařilo vytáhnout výkon tohoto motoru až na 235 kW. Oproti 419 kW, které nabízí současné GT-R, to možná není bůhvíjaké číslo. Jak jsme však již zmínili, Nissan Cefiro nabízel pohon zadních kol a tento prototyp s tváří GT-R R35 ho také má. O zábavu má tedy majitel Frank postaráno.

Když jsme vyřešili otázku motoru, je na čase se podívat na to, kdo stojí za upraveným vzhledem natolik dobře udělaným, že ho očividně stovky fanoušků CB Media nerozpoznalo od originálu. Ze skutečného GT-R R35 tento prototyp totiž přebírá přední světlomety, kapotu, dveře a zadní světla. O zbytek karoserie se postarala společnost Karn Fiber, jejíž součástí jsou repliky panelů z karbonových vláken.

Majitel vozu Frank je shodou okolností ředitelem thajské společnosti Tuner Concept, která vyrábí zakázkové díly a tlumiče. Toto “GT-R” tedy sloužilo jako ukázka jeho vlastních produktů na mezinárodním autosalonu v Bangkoku.

Z designového pohledu musíme uznat, že se úprava opravdu podařila. Jízdní vlastnosti je dost těžké posoudit, i když z videa je patrné, že si jízdu s tímto prototypem lze užít. Pokud toto “fake” GT-R 35 dává po nějaké stránce určitý smysl, pak je to po stránce finanční. Frank postavil tento prototyp přibližně za jeden milion korun. Pokud by chtěl reálný Nissan GT-R R35, díky obří dovozní dani v Thajsku (300 procent) by ho vyšel na devět milionů!

Autor: Dominik Kovář