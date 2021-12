Respektovaný Albert Biermann končí jako šéf vývoje Hyundaie

Automobilka Hyundai hlásí velkou změnu. Albert Biremann končí ve funkci šéfa vývoje této korejské skupiny. Nadále však v koncernu bude sloužit jakožto výkonný technický poradce, který bude sídlit v Evropě. V této funkci bude radit při vývoji nových produktů a budoucích technologiích, jako jsou bateriové elektrovozy nebo modely s vodíkovým pohonem. Podpoří také elektrifikaci sportovních aut a bude předávat zkušenosti v evropském tehcnickém centru automobilky.

„Bylo pro mě obrovským potěšením a ctí pracovat pro Hyundai Motor Group a vést naši strojírenskou divizi, aby se stala „nejlepším“ výzkumným a vývojovým centrem v celém automobilovém průmyslu. Nyní se naše vozidla odlišují od konkurence v mnoha ohledech a ztělesňují naši silnou inženýrskou odbornost a odhodlání,“ říká ke svému konci ve funkci sám Biermann.

„Díky Albertově neúnavnému úsilí, neochvějné oddanosti a ohromné ​​vášni pro společnost jsme byli schopni dosáhnout mnoha skvělých úspěchů napříč našimi řadami vozidel, že by bylo nemožné je všechny vyjmenovat,“ vysekl Biermannovi poklonu Euisun Chung, výkonný předseda Hyundai Motor Group.

Sama automobilka vysvětluje Biermannův konec ve funkci jeho odchodem do důchodu, je mu totiž 65 let. O Birmannově odchodu ale už nedávno spekulovala korejská média s tím, že má jít o součást rozsáhlejších změn v managamentu skupiny, v rámci změny strategie. Také Hyundai totiž oznámil, že nechce být jen výrobcem automobilů, ale „firmou mobility“. V rámci této proměny by údajně mohl z funkce odejít i slavný prezident designu Peter Schreyer. Tomu už je nicméně už 68 let, a tak se rovněž nabízí jeho odchod do důchodu.

Albert Biermann nastoupil do skupiny Hyundai v dubnu 2015. Tehdy přicházel do funkce „výkonného viceprezidenta pro testování a vývoj vysoce výkonných vozidel Hyundai-Kia“, postupně se však stal šéfem vývoje a výzkumu Hyundai-Kia. Aktuálně oficiální název jeho funkce zněl „prezident a šéf výzkumu a vývoje Hyundai-Kia“.

Původem německý inženýr do korejské automobilky přicházel poté, co přes 30 let působil u automobilky BMW. Tam se z inženýra pro testování zavěšení postupně vypracoval až na viceprezidenta strojírenství v BMW M a šéfa vývoje vysokovýkonných automobilů. Už tam si vybudoval respekt, který se svými bohatými zkušenostmi následně využil u Hyundaie.

Na povrch nejviditelnější Birmannovou prací je vznik divize N orientované na sportovní verze vozů Hyundai. Sama automobilka ale rovněž oceňuje jeho vliv na zlepšení jízdních vlastností také u běžných aut Hyundai, Kia i Genesis, na což též dohlížel. Pod jeho vedením vznikla i oceňovaná platforma E-GMP vyvinutá výhradně pro potřeby elektromobilů, kterou mimo jiné využívají Hyundai Ioniq 5 a Kia EV6.