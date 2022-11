Restomody mohou vypadat i takto! Volkswagen T1 přestavěný na obytný vůz

Restomody, tedy renovované historické vozy s modernizovanou technikou, mají zpravidla podobu sportovních vozů. Krásným příkladem jsou díla kalifornské společnosti Singer, specializující se na Porsche 911. Restomody mohou však mít v podstatě jakoukoliv podobu, třeba obytného vozu vycházejícího z „hipísáckého“ Volkswagenu.

Exemplář na fotkách v galerii se začátkem minulého měsíce objevil na Facebooku pod názvem Volkswagen Transporter T1 Doka Adventure Camper. Vůz je prostřednictvím zmíněného příspěvku nabízen k prodeji a jeho majitelé za něj žádají 100.000 amerických dolarů, což jsou v přepočtu téměř 2,4 miliony korun. Pokud majitelé jen nezapomněli příspěvek aktualizovat, možná je právě cena důvodem, že se ani po měsíci T1 neprodala.

Auto je to přitom nesmírně zajímavé. Vůz pochází z roku 1961 a do současné podoby byl renovován a dostavěn v roce 2019, a to po téměř 10 letech práce. Původní motor T1 nahradil modernizovaný a vylepšený 2,4litrový motor s dvojitými karburátory Weber z pozdější generace.

Plochá jednotka je spojena s přepracovanou původní převodovkou a vydechuje skrze nerezový výfuk. Na auto se také nastěhovaly kotoučové brzdy a posilovač řízení. Mimochodem, motor je stále uložen vzadu, v tomto případě pod postelí. Přístup k němu prý zůstal zachován.

Dovnitř byla instalována dvojitá postel a pohyb ve voze ve vzpřímené poloze umožňuje výklopná střecha. Řidič a spolujezdec sedí v sedadlech Porsche, která lze v případě potřeby otočit proti směru jízdy. V autě nechybí ani lednice, LED osvětlení, nabíjecí USB porty nebo audiosystém s Bluetooth. Komfort zvyšuje vyhřívaná podlaha v zadní části vozu. Přirozeně zde najdeme také kuchyňku s plynovou i elektrickou přípojkou.

Bez pochyb jde o zajímavý počin, přestože vzhled zadní části auta vlastně vůbec nekoresponduje s kulaťoučkým předkem. Tady dostala přednost praktičnost před stylem. Jen si nejsme jistí, jestli bychom byli za podobný výtvor ochotni zaplatit skoro 2,4 miliony korun.