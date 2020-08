Revoluce v platbách za parkování? Místo peněz platby elektřinou

Moderní elektromobily učinily v oblasti dojezdu na jedno nabití obrovský pokrok, přesto se pořád nedá říci, že by se už jejich majitelé či provozovatelé zcela zbavili takzvané „range anxiety“ – tedy strachu z vybití baterie před příjezdem do cíle.

Mnoho z nich tak využívá každou možnost, například i nabíječky před supermarkety, k získání několika dalších kilometrů, které jim poskytnou jistotu, že bezpečně dorazí do svého cíle. Automobilka Nissan ovšem věří, že do budoucna by elektřina mohla proudit na parkovištích i opačným směrem, čímž by majitelé elektromobilů mohli za parkování platit.

Může to znít absurdně, přesto už má tento koncept první uplatnění v praxi. Automobilka Nissan totiž umožní návštěvníkům bezemisní výstavy Pavilion v japonské Jokohamě platit za parkování prostřednictvím energie z baterií jejich elektromobilů.

Automobilka nezveřejnila k fungování systému žádné bližší detaily, takže bohužel nevíme, na kolik „energie“ přijde zákazníky hodinka stání před pavilonem. Celý proces však probíhá přes obousměrné nabíjecí stanice s konektorem CHAdeMO, které kromě možnosti nabíjet auto umožňují i posílat energii zpět do sítě.

„Pavilion je místem, kde může zákazník vidět, cítit a být inspirován naší vizí společnosti a mobility v blízké budoucnosti,“ uvedl CEO automobilky Nissan Makoto Uchida. „Jak se svět mění směrem k elektrické mobilitě, elektromobily budou do společnosti integrovány v oblastech, které jdou i mimo mobilitu.“

Platba za parkování elektřinou je tak spíše jednou z vizí, jak by se mohla společnost vyvíjet, než předpověď budoucí normy. Podobný systém by v současnosti pravděpodobně narážel na řadu překážek a především odpor majitelů elektromobilů. V blízké budoucnosti, která očekává masivní rozšíření elektromobility, by však mohl najít uplatnění.