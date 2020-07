Nový Nissan 400Z nejdřív nabídne spalovací motor, pak možná hybrid

Sportovní kupé Nissan 370Z, představené již v roce 2008, je dodnes jedním z nejstarších modelů v segmentu, kde se často tlačí a spoléhá na nové technologie. Automobilka se sice snažila postupem času svého malého dinosaura omladit, jenže modernizovat starý základ také nejde donekonečna.

Značka už ale naštěstí pracuje na jeho nástupci, nesoucím název 400Z, jehož představení by nemuselo být zas tak daleko. Nissan už ostatně naznačil podobu jeho loga a před pár měsíci poodhalil jeho siluetu. O motorizaci se zatím vedly pouze spekulace, nyní však s prvním nahlédnutím pod pokličku přišel jeden z vrcholných představitelů značky.

Ivan Espinosa, viceprezident automobilky pro globální produktovou strategii, sice v rozhovoru pro australský magazín Motoring jasně řekl, že prozatím nemůže zveřejnit žádné bližší detaily. Vzápětí ovšem dodal: „Mohu vám ale prozradit, že stále vidím prostor pro dvě odlišné věci,“ čímž měl narážet na dvojici motorizací.

„Pravděpodobně v již v blízké době budete moci vidět trochu více konvenční technologii. Konvenční možná myslím stále spalovací pohonnou jednotku, možná s nějakou elektrifikací pro sportovní vozy,“ uvedl Espinosa. Je tak dost možné, že se nejprve dočkáme klasického motoru a později i odvozeného hybridu.

Za základní motorizaci pro nový Nissan 400Z přitom bývá označován 3.0 litrový twin-turbo vidlicový šestiválec s interním označením VR30DDTT, použitý pod kapotou Infiniti Q60 Red Sport 400, který by měl být schopen nabídnout výkon okolo 298 kW (cca 405 k) a 475 N.m točivého momentu.

Jakou podobu by měla mít elektrifikovaná verze zatím není zřejmé, podle kolegů z Autoevolution se však nabízí inspirace konceptem Infiniti Q60 Project Black S, kde byla výše zmíněná V6 doplněna duálním-hybridním systémem s technikou vycházející ze světa Formule 1.

První částí hybridního systému měl být dnes víceméně dobře známý motor/generátor, který mohl zachycovat energii při brzdění a zpomalování. Druhou technologií měla být dvojice menších motor/generátorů, které měly přeměňovat tepelnou energii z turbodmychadel na energii elektrickou.

Dvojitý hybridní systém pak měl být schopen pomoci motoru při akceleraci přidáním dalších cca 163 koní, čímž se koncept dostával na výkon cca 568 koní. Například akcelerace z 0 na 100 km/h tak měla trvat méně než 4 sekundy, zatímco standardnímu Infiniti Q60 Red Sport 400 trvala 5.2 sekundy.

Zatím se však jedná pouze o spekulace. Nissan by totiž mohl k elektrifikaci použít i dvojici elektromotorů na přední nápravě, nebo by mohl elektromotor umístit do převodovky. Možností má tedy automobilka mnoho a nezbývá tak než počkat, s jakou vyrukuje na světla během premiéry. Ta by se přitom měla uskutečnit nejpozději do poloviny příštího roku.