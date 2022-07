Rezvani láká na nové SUV: Vengeance nabídne 7 míst, V8 i pancéřování

Americká společnost Rezvani Motors se proslavila především svým modelem SUV Tank a třínápravovým pick-upem Hercules 6x6, přičemž oba stroje vychází z modelů značky Jeep a oba nabízí i zodolněnou verzi Military Edition, která kromě neprůstřelné karoserie nabízí i 20 dalších bezpečnostních opatření pro maximální ochranu posádky.

Nyní se však společnost prostřednictvím sociálních sítí pochlubila první ukázkou nového modelu, kterým bude sedmimístné SUV s označením Vengeance. Design vozu by měl být opět inspirován armádním designem, uvnitř by se však posádka měla dočkat luxusu. Samozřejmostí by pak měly být působivé vlastnosti vozu.

Pojďme se ale nejprve podívat na první ukázku, která poodhaluje ostře řezané tvary a záplavu světel s LED technologií. Kromě relativně tenkých světlometů v masce vidíme další dvojici světel v nárazníku, čtyři reflektory jsou zřejmě umístěny v kapotě a na střeše je nízká LED osvětlovací rampa.

Další snímky, umístěné na webu společnosti, pak ukazují ostře řezané tvary také z bočního profilu a zvláštní napojení kabiny za C-sloupkem. Pohled na záď ukazuje výrazné koncové světlo a zdůrazňuje vystouplé blatníky ostrých tvarů. Stránky společnosti navíc prozrazují, že pod kapotou bude standardně 6,2litrový motor V8.

Podle výrobce vůz nabídne klasickou koncepci off-roadu, tedy karoserii posazenou na rámu. Kromě toho prý můžeme očekávat špičkový systém odpružení nebo masivní terénní pneumatiky, díky čemuž se vůz neztratí ani v náročném terénu. I model Vengeance přitom nabídne tzv. Military Edition s balistickou ochranou a 20 bezpečnostními opatřeními.

Na bližší informaci si budeme muset počkat, i podle příspěvku na Instagramu by však k odhalení mělo dojít během několika následujících týdnů. Nedočkaví kupci mohou již nyní složit vratnou zálohu ve výši 500 dolarů, přičemž první vozy by měly být doručeny v příštím roce.

Sedmimístné SUV Vengeance však není jediným strojem, na jehož vývoji nyní v Rezvani pracují. Pozornost je totiž věnována také supersportu Beast, který by měl nabídnout karbonovou karoserii, exotické otvírání dveří a uprostřed instalovaný motor s twin-turbo přeplňováním, který údajně nabídne přes 1000 koní.