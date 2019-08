Richard Hammond bude mít vlastní show, dočkáme se auta postaveného ze dřeva?

Kromě společného projektu The Grand Tour bude mít každý ze slavné moderátorské trojice Clarkson, Hammond a May na Amazonu i vlastní pořad. Jako první představil svůj nový projekt James May, který se před pár měsíci vydal do Japonska natáčet cestovatelský pořad Our Man In… Japan. Zanedlouho poté svůj projekt představil i Jeremy Clarkson, který se promění ve farmáře a hodlá ukázat světlé i stinné stránky tohoto způsobu života. A nyní přišla řada i na Richarda Hammonda.

Milovník automobilů, který je známý svými vážnými nehodami, však nebude jedinou hvězdou dosud nejmenované show. Společnost by mu měl dělat Tory Belleci, známý z pořadu Mythbusters, který se také proslavil svými sklony k dramaticky vypadajícím nehodám. Oba smolaři jsou však dobře známí svým kutilstvím a schopností improvizovat, což jim určitě přijde vhod.

Jak totiž informoval web Grand Tour Nation, Hammond a Belleci by měli v novém šestidílném pořadu „ztroskotat“ na liduprázdném ostrově. Nemyslete si však, že budou sedět se založenýma rukama a čekat na záchranu. Jejich úkolem by totiž mělo být postavit si na ostrově malý ráj se spoustou technických hraček.

K ruce budou mít jen zdroje z vraku lodi a suroviny dostupné na ostrově, i tak by ale měli být schopni postavit pár zajímavých věcí. Kromě promyšleného přístřešku se mluví dokonce i o dopravních prostředcích pro snazší pohyb po ostrově, nebo o vodním kole.

Na více informací si ještě budeme muset počkat, už teď je ale jisté, že půjde o hodně zajímavou show. Hammond i Belleci jsou totiž dobře známí svými bláznivými nápady a odhodláním je realizovat. Můžeme tak očekávat řadu pokusů, nezdarů a snad i nějaký ten zajímavý výsledek. Vzhledem k omezeným zdrojům na ostrově však zůstává otázkou, zda se Hammond pokusí i o stavbu nějakého automobilu. V každé epizodě bychom ale měli vidět pokusy o stavbu něčeho nového.

Ever been watching Lost and thought “this needs more @RichardHammond and @ToryBelleci”? Well, you’re in luck. Get ready for a new shipwreck pop-science show set on a desert island, coming soon to Prime Video... pic.twitter.com/Q6VRCIVnX7