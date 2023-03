Řidiči Uberu prozradili 5 nejhorších věcí, které zažívají při práci

Přepravní firma Uber během prezentace čtvrtletních výsledků uvedla, že v posledních třech loňských měsících bylo celosvětově uskutečněno 23 milionů jízd denně. Historický rekord společnosti téměř o pětinu přesáhl výsledky ze stejného čtvrtletí roku 2021, kdy průměr překonal 19 milionů objednaných přeprav každý den. Zaměstnanci Uberu se zákonitě potkávají s různými osudy a příběhy cestujících, kteří se nevyhnou špatným návykům. Z výpovědi řidičů vznikl seznam pěti nejhorších zlozvyků pozorovaných u nevyzpytatelných pasažérů.

1. Neslušné chování

Špatná výchova se promítá do každodenní sociální interakce včetně obyčejné jízdy taxíkem. Trevor Martin z Orange County v Kalifornii by mohl vyprávět o neslušném jednání. Minimálně jednou týdně sveze ukřičeného hulváta, drzost drásá nervy spolehlivým způsobem, ale naštve také bouchání dveřmi, odírání plastů nebo znečištění interiéru. Kolega John Lacy z Floridy se s neomaleností setkává 3x až 4x týdně. Nestandardní chování klientů je možné hlásit do centrální databáze týmu podpory.

2. Vyžadování nákupních zastávek po cestě

Řidič Michael Eide z Kalifornie nechápe požadavky cestujících na zastavení u samoobsluhy nebo v rychlém občerstvení typu drive-through. Nakupování téměř za jízdy snižuje výdělky Uberu. Eide se cítí trapně, když odmítne zastavit, ale „je to zásah do mého platu“, potvrzuje princip úhrad za každý kilometr. Platící zájemce může upravovat počet zastavení během cesty, nicméně zásahy jsou povolené před začátkem jízdy. Delší zastavení je účtování vyšší sazbou. Operativní zaparkování může proběhnout po domluvě obou stran, pomůže správný příplatek hrazený bokem, uznal Michael.

3. Spropitné

Dalším nejhorším zvykem je chamtivost lidí při placení. Spropitné putuje rovnou k řidičům a každý člověk má po jízdě právo připlatit jakoukoliv částku. Univerzitní studie z roku 2019 analyzovala data z více než 40 milionů zakázek Uberu a dobrovolná částka byla uhrazeno pouze za 16 % provedených jízd. Pomohlo by i pár drobných, shodli se oslovení řidiči až z Austrálie.

4. Pozdní příchod

Cestující mají dvě minuty k nástupu, než může být evidován příplatek nebo zrušení objednávky. Mezní limit je pětiminutový, později se může řidič svobodně rozhodnout, jestli odjede bez peněz k jinému zájemci a tomu zpozdilému zaúčtuje storno poplatek. Michael Eide bývá běžně žádán o větší trpělivost.

5. Zákazy vjezdu

Silniční pravidla jsou nadřízena potřebám jakéhokoliv zákazníka Uberu. Řád je jasný a dodržování zákona vede k oboustranné spokojenosti, proto Eide nedokáže pochopit pokyny k průjezdu nebo parkování do zákazu. Opakované navádění k porušení pravidel provozu může být hlášeno na dispečink, který předává podklady k posouzení a dalšímu zpracování. Závažné případy končí vyřazením uživatele z platformy Uber. Zamítnutím přístupu k dalším objednávkám končí většina incidentů.