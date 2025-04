Z Číny do celého světa. Funky elektro-SUV iCar V23 bude globálním modelem

Mimo Čínu v podstatě neznámá značka iCar by stylizací svého jména mohla připomenout jisté americké mobily či počítače. S produkty firmy Apple však nemá nic společného – jde o jednu ze značek koncernu Chery, který do Česka už začal dovážet značky Jaecoo a Omoda a chystá se import také mateřské značky Chery.

Na letošním šanghajském autosalonu měla značka iCar vlastní stánek, zcela oddělený od Chery a „OJ“, jak lidé z Chery souhrnně a zkráceně označují Omodu a Jaecoo. A třebaže už pár let funguje a prodává i jiné elektromobily, svůj stánek na autosalonu věnovala výhradně modelu V23.

Ten sice v Číně už můžete potkat i na silnicích, ale stále poměrně vzácně a pro většinu globálního publika je novinkou. I když, jak se to vezme – jeho design nemůže nebýt povědomý. Zejména zezadu je výrazná inspirace Mercedes-Benzem třídy G a Land Roverem Defender naprosto jednoznačná, zepředu zase design může někomu připomenout Jeep Wrangler, jinému Toyotu Land Cruiser.

Chery to nepopírá – oficiálně uvádí, že V23 je poctou legendám. Sice tedy jezdí na elektřinu místo nafty, ale to dnes už „géčko“ i wrangler umí taky a defender se vzdal rámové konstrukce, takže odklon od tradic offroadové techniky V23 vyčítat nelze.

Nájezdový úhel lepší než géčko

Ba naopak si myslím, že v terénu vůbec nebude marné, a to z jediného důvodu – podívejte se na ten nájezdový úhel. Na papíře je to 42° vpředu a 40° vzadu. Pro srovnání, třída G má 32° vpředu a necelých 31° vzadu, defender nabídne nanejvýš 38° a 40° v závislosti na verzi a land cruiser série 70 je na 33° na obou koncích auta.

Lepší je jen wrangler s 47° vpředu a 40° vzadu, pokud ho obujete do 35“ terénních pneumatik. Bohužel, světlá výška V23 pouhých 210 mm a brodivost 600 mm není ve světě skutečných offroadů nic moc, všechny zavedené offroady mají o pár centimetrů víc.

Stran pohonu je samozřejmá čtyřkolka, která díky dvěma elektromotorům nabízí 211 koní (155 kW) a 292 Nm. Její nikl-mangan-kobaltová baterie má 82 kWh kapacity, která stačí k dojezdu 501 km dle čínské normy CLTC. Nabíjení, jak je u čínských aut bohužel běžné, není zrovna nejrychlejší – z 30 na 80 % stavu nabití to má v ideálních podmínkách zabrat 30 minut.

K mání na čínském trhu je také levnější verze s pohonem zadních kol, jejíž jeden elektromotor nabízí 136 koní (100 kW) a 180 Nm. Se stejnou baterií má dojezd 550 km, je však možné ji mít i s menší, lithium-železofosfátovou baterií o 60 kWh. Ta má dojezd 401 km a na rychlonabíječce se má nabíjet stejně dlouho. Obě varianty také nabídnou funkci V2L, která dá až 3,3 kW elektrospotřebičům.

Pro úplnost dodejme, že V23 váží 1.710–1.825 kg v závislosti na verzi, měří 4.220 mm na délku, 1.915 mm na šířku, 1.845 mm na výšku a má rozvor náprav 2.735 mm. Právě ten se stará o poměrně štědré množství prostoru na zadních sedačkách. Malá délka naopak znamená omezený prostor pro zavazadla, která bude do kufru nutné skládat spíš na výšku. Zavazadelník však nabídne poměrně rozměrný box pod svou podlahou.

Na drobnosti však pomůže box na zádi, který má napodobovat umístění rezervního kola. Má sloužit primárně na kabely a vážně se mi líbí, že v jeho levém horním rohu našlo místo třetí brzdové světlo. I tak – kdyby tu bylo opravdu rezervní kolo, image drsného offroadu by to poslalo úplně na jinou úroveň. Vrata se už teď otvírají do strany. Nehledě na to, že takto přístupná rezerva se může mimo asfalt vážně hodit.

Legrace mu není cizí

Když si však prohlédnete fotogalerii přímo ze šanghajského autosalonu, je tak nějak nasnadě, že V23 nemá za cíl být drsným offroadem. Nejde o radary umístěné v rozích karoserie, které v těžkém terénu snadno přijdou k úhoně – V23 se nebere moc vážně. Je to funky auto pro zábavu, které netrhá asfalt, které má svým majitelům i okolí dělat hlavně radost.

Verze Cyberspace s celkem sedmi přídavnými světlomety by ještě dávala smysl i vážně, pokud by na ní nebylo tolik chromu. Když si ale všimnete kousku, který je komplet včetně pneumatik růžově ochlupen, musí vám to být jasné – tohle je auto pro zábavu.

A co interiér? Ten nabídne kombinaci středového displeje o obří úhlopříčce 15,4“, který je tu jediný, s fyzickými ovladači pod sebou. Jedním ze čtyř knoflíků je i volič jízdních režimů, naopak volič převodovky je pravou páčkou pod volantem; stěrače i blinkry se ovládají vlevo.

Plusem jsou madla na A-sloupcích pro snazší nastupování, kterému pomáhají také volitelné nášlapy na prazích. A na první dojem jsem nezaznamenal ani nějak výrazný nepříjemný zápach plastů či lepidla, ani že by materiály v interiéru byly nějak extra mizerné.

Na čínském trhu stojí od 110 do 150 tisíc jüanů, tedy od 331 do 452 tisíc korun, což opravdu není mnoho. Případný import do Evropy by samozřejmě cenu citelně zvedl. Jednak kvůli nutnosti úprav vozu do evropských specifikací a jednak kvůli clům, pokud by samozřejmě kousky pro Evropu nebyly vyráběny na půdě EU. Kromě standardního 10% cla na dovoz zboží ze zemí mimo EU totiž Unie uvalila na koncern Chery dodatečných 21 %.

Mimo Čínu iCaur

Zajímavostí je, že pro prodej mimo Čínu se značka iCar přejmenuje na iCaur. O tom, že důvodem je přílišná podobnost jména s výrobky firmy Apple, která by hrozila žalobou, můžeme jen spekulovat. V každém případě, iCaur začal svůj život právě na šanghajském autosalonu 2025.

Jak V23, tak i koncepční pick-up V23P (od slova „Project“) by mohly být zajímavou alternativou k v Evropě zavedeným offroadům. Zrovna pick-upů totiž u nás zas tak moc nemáme poté, co zmizelo Mitsubishi L200 a Nissan Navara se sourozenci v podobě Renaultu Alaskan a Mercedesu-Benz třídy X.

