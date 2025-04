Roční kontroly starších aut, STK pro elektromobily i digitální dokumenty k autu: Tohle všechno visí ve vzduchu!

Cílem čtvrtečního návrhu Evropské komise je zlepšení „bezpečnost silničního provozu a kvalitu ovzduší v celé EU“. Nová pravidla zohledňují narůstající počet elektromobilů na evropských silnicích a mají rovněž reagovat i na nově vznikající technologie. Současná pravidla byla naposledy aktualizována v roce 2014.

Regulace mají zavést „rozšířené kontroly, včetně pravidelných technických kontrol elektromobilů a pokročilých asistenčních systémů pro řidiče, roční kontroly starších automobilů a dodávek a pokročilé metody testování emisí, které by měly odhalit vozidla s vysokými emisemi, aby se snížilo znečištění jemnými částicemi“. Rovněž by mělo být zavedeno digitální osvědčení o registraci vozidla a usnadněny pravidelné technické kontroly pro osoby dočasně pobývající v jiné zemi Evropské unie. Roční prohlídky by se měly týkat osobních a dodávkových vozů starších deseti let.

Je tlak na STK k něčemu? Jen za procento fatálních nehod může technika Roman Šitner Novinky

„Evropská unie je pevně odhodlána snížit do roku 2030 úmrtnost a vážná zranění na silnicích o 50 procent,“ uvedl eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas. „Dnešní iniciativa představuje významný krok k tomu, aby byly naše silnice bezpečnější, vzduch čistší a občané měli snadnější život,“ dodal.

Nová pravidla by v letech 2026 až 2050 mohla podle odhadů zachránit přibližně 7000 životů a zabránit asi 65.000 vážným zraněním, uvedla unijní exekutiva. Konkrétně komise navrhuje revizi tří směrnic: o pravidelné technické kontrole vozidel, o registračních dokladech vozidla a o silniční kontrole užitkových vozidel.

„Dnešní návrh se zaměřuje na nebezpečná vozidla, která přispívají k nehodám, smrtelným úrazům a zraněním,“ uvedla EK. Současná pravidla by podle ní měla držet krok s technologickým pokrokem, což představují například asistenční systémy pro řidiče, a s rostoucí přítomností elektromobilů na silnicích. „Navíc vysoce znečišťující a hlučná vozidla, i když je jich relativně málo, jsou zodpovědná za nepoměrně větší podíl škodlivých emisí. Současná pravidla dostatečně neřeší znečištění ovzduší a hluk,“ dodala komise.

Návrhy nyní posoudí Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy.

Zdroj: ČTK, video: auto.cz