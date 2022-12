Rohlíky, prací prášek a… wallbox. Lidl prodává nabíječky elektromobilů od 8000 Kč

Obchodní řetězec Lidl nabízí majitelům elektromobilů nabíjení u svých poboček v České republice již pátým rokem. Nyní služby elektromobilistům rozšiřuje další cestou. V německém e-shopu a v některých tamních obchoďácích totiž můžete pořídit wallbox, tedy řešení pro domácí nabíjení.

Lidl prodává zařízení s názvem Ultimate Speed s výkonem 11 nebo 22 kW a dnes běžným konektorem Type 2. Slabší verze stojí s aktuální slevou velmi sympatických 333 eur, v přepočtu tedy 8000 Kč a nějaké drobné. Dvaadvacítka vyjde na zhruba 12.153 Kč. V českém internetovém obchodě Lidlu je zatím k dispozici jen 22kW varianta za 11.999 Kč. Podíváme-li se napříč nabídkami ostatních firem, je to jeden z nejvýhodnějších wallboxů, které dnes pořídíte.

Magazín Computer Bild tento wallbox před pár dny otestoval. Kabel k němu má pět metrů, zařízení je dále vybaveno nouzovým vypínačem, tlačítkem pro spuštění a ukončení dobíjení, stejně tak barevným displejem. LED pásek signalizuje stav nabití, dodanou energii vidíte na obrazovce, skrz kterou si můžete nastavit i příslušný dobíjecí výkon.

Má wallbox nějaké nedostatky? Podle Němců je nevýhodou nutnost instalace pod dohledem odborníka, což bychom ale i tak vřele doporučili. Dále zmiňují absenci držáku konektoru, kabel se obmotává kolem samotného wallboxu. Při praktickém testu s Hyundaiem Kona disponujícím 10,5kW palubní nabíječkou se wallbox dle obrazovky dostal na 10,3 kW. Přesnější měření však ukázalo, že displej neuvádí zcela korektní informace a výkon je reálně o nějakých pět procent nižší. To však není žádné drama.

Nabíjení zdarma zrušeno

Že je obchodní řetězec Lidl elektromobilistům nakloněn prokazoval dlouhá léta, když své návštěvníky nechával od roku 2017 do letoška nabíjet své elektromobily zcela zdarma. Toho však leckdo využíval, a tak byla energie gratis často „čepována“ do aut rozvozových služeb, taxíků či motoristů, kteří mezi regály vůbec nezamířili. Lidl se tak rozhodl svou službu oprávněně zpoplatnit, byť pravda, že hodně drastickým způsobem.

Ceny pomalého i rychlého nabíjení byly nastaveny férově (5,90 Kč/kWh za AC nabíjení, DC o korunu dražší), řetězec však požadoval z vaší karty blokaci ve výši 2000 Kč a rovněž minimální platbu v hodnotě 100 Kč. Když jste dobíjeli plug-in hybrid, museli jste u dobíjecího stojanu stát déle než je průměrný rodinný nákup, aby se vám dobíjení vůbec vyplatilo. Lidl však vyslyšel stížnosti zákazníků a po nějakém čase ze svých nároků slevil. Minimální platbu zrušil a výše blokace se snížila na 850 Kč. V budoucnu by měl být celý proces dobíjení díky integraci do aplikace Lidl Plus ještě jednodušší.