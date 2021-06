Víte, co je to hloupý wallbox? Udělejte si s námi pořádek v možnostech domácího nabíjení

Síť rychlonabíjecích stanic elektromobilů a plug-in hybridů se v České republice pozvolna rozrůstá. Nejčastěji se setkáváme se stojany o výkonu 50 kW, sporadicky ale zastavíme i u ultrarychlé nabíječky, jako třeba naposledy při testu Volkswagenu ID.4, kdy jsme zkoušeli nabíjení na 150kW stanici.

Celá řada značek však připomíná, že pro majitele elektromobilu jsou důležité nejen rychlonabíječky, ale také možnost dobíjet doma. Mezi takové automobilky patří i ty zastoupené společností Porsche Česká republika. Zeptali jsme se tedy jejího experta na elektromobilitu Pavla Tomíčka, jaké dnes mají zákazníci pořizující elektrifikované auto možnosti.

A zjistíme, že výběr je to opravdu pestrý. Jednoduché, s nadsázkou řečeno „hloupé“ wallboxy pořídíte domů za pár tisíc korun. Sofistikovanější řešení propojené s chytrým telefonem je logicky o něco dražší, umožňuje ale třeba vzdálený přístup skrz mobilní aplikaci. No a nejsofistikovanější řešení přijdou i na vyšší desítky tisíc korun. To už se ale bavíme o regulérních stojanech vhodných pro průmyslové využití, tedy například do areálů firem. Ale nebudeme předbíhat, všechno důležité se dozvíte ve výše přiloženém videu.