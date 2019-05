Rolls-Royce Wraith Eagle VIII je poctou úspěšnému přeletu Atlantiku

Rolls-Royce si tradiční Concorso d'Eleganza u Grand Hotelu Villa d'Este v italském Cernobbiu na břehu jezera Coma, probíhající v roce 2019 od pátku 24. května do neděle 26. května zvolil za místo premiéry nového limitované edice na základech svého dvoudveřového kupé.

Rolls-Royce Wraith Eaglle VIII je poctou a připomínkou úspěšného letu přes Atlantský oceán, který před sto lety v upraveném dvoumotorovém bombardéru Vickers F.B.27 Vimy absolvovali dva Britové, Capt. John Alcock, DSC a Lt. Arthur Whitten Brown.

Start tohoto transatlantického letu se odehrál 14. června roku 1919 v St. John’s na kanadském ostrově Newfoundland a k přistání došlo 15. června roku 1919 v irském Clifdenu. Dvoučlenná posádka se během letu potýkala s problémy s rádiovým spojením i navigačními přístroji a řídila se proto podle hvězd na noční obloze. Bez problému naopak pracovala dvojice motorů Rolls-Royce Eagle VIII, která poháněla jejich letoun. Každý z těchto vidlicových dvanáctiválců o objemu 20,3 l disponoval výkonem 265 kW (355 k).

Let dlouhý přes 3025 kilometrů sice zakončilo nouzové přistání, ale oba letci z něj vyvázli bez zranění a získali cenu ve výši 10.000 britských liber, kterou za úspěšný přelet Atlantského oceánu vypsal Daily Mail. Tuto cenu letcům předal Winston Churchill, zatímco král Jiří V. je povýšil do šlechtického stavu. Slávu dvojice britských letců a jejich dvoumotorového bombardéru teprve v roce 1927 překonal Charles Lindbergh, který zvládl přelet z New Yorku do Paříže bez mezipřistání zcela sám a v jednomotorovém letounu.

Rolls-Royce ovšem zcela logicky připomíná britské hrdiny a jejich letoun, který poháněla dvojice motorů, jejichž označení se promítlo i do pojmenování nové limitované edice modelu Wraith Eagle VIII.

Ta má být poctou nočnímu letu dvojice Britů zvolenými odstíny laku karoserie a především provedením interiéru. V něm zaujme především obložení z eukalyptového dřeva na palubní desce a tunelu mezi sedadly, které má díky vykládání zlatem a stříbrem představovat noční obraz Země, jak je vidět z oblohy. Provedení stropu, v němž je 1183 světelných vláken pak naopak odpovídá uspořádání oblohy v noci ze 14. na 15. května roku 1919. Posádka vozu se tak díky tomu může vždy cítit jako odvážných letců při jejich letu.

„Nevím, co bychom měli nejvíce obdivovat - jejich odvahu, odhodlání, dovednosti, vědomosti, jejich letadlo, motory Rolls-Royce - nebo jejich štěstí,“ tento citát sira Winstona Churchilla je umístěn na výplních dveřích luxusního kupé a patří mezi jedny z výjimečných prvků v jeho interiéru.

Rolls-Royce Wraith Eagle VIII se po technické stránce nijak neliší od sériového provedení a pod jeho kapotou pracuje zde dvojicí turbodmychadel přeplňovaným dvanáctiválcem o objemu 6,6 l, který disponuje výkonem 465 kW a točivým momentem 820 N.m.

Zdroj: Rolls-Royce Motor Cars