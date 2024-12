Rolls ukázal tuning pro ty nejbohatší. Tohle auto je vážně vyšperkované

Když jsou peníze, všechno jde. A tak jde i obří Cullinan vylepšit karbonovými díly včetně lehké kapoty, zvednou výkon motoru na 720 koní (537 kW) a kroutící moment na 1050 newtonmetrů. To je o poznání než má běžná tuctová verze s 420 kilowatty. Každý, kdo takový vůz uvidí, bude hned vědět, že je to něco speciálního a není to jen tak nějaký obyčejný Rolls.

Necháme na čtenářích, kde je hranice stylu, luxusu a pouťové okázalosti. Maska chladiče je ještě mnohem větší a opticky tvoří výraznou část předku vozu. Na takto velký gril by se vešl i statný býk, vše je navíc výrazně podsvětlené, aby to opravdu nikdo nepřehlédl.

Brabus po nehodě v barvách lacích. Broskvová má pomoci vyniknout Roman Šitner Novinky

Drobné designové prvky působí trochu jako krajka na šatech. Jsou lidé, kterým se to bude líbit. Praktickou funkcí ozdůbek má být zlepšení aerodynamiky. Otázka ale je, zda po autě velikosti běžné dodávky, sáhnout ti, kteří touží po co nejlepší aerodynamice.

Komu se barevné kombinace nebudou pozdávat, může si vybrat jakékoliv jiné. I karbonové díly lze lakovat libovolně. Interiér je samozřejmě kompletně v kůži, a jak je v této kategorii zvykem, zda si nakombinovat cokoliv včetně prošívání.

„Všechny komponenty na vozidle i ve vozidle jsou stylově zkombinovány tak, aby vytvořily dokonalou symbiózu luxusního šmrncu a maximálních nároků životních stylů zákazníků z celého světa,“ uvádí tisková zpráva. Čteme ji tak, že vůz míří na ty, jejíž životním stylem je okázale utratit co nejvíce peněz a obyčejný Rolls jim na to prostě nestačí. Mnohé naznačuje i to, že většina skladových aut Mansory je k mání na pobočce v Dubaji.

Rolls-Royce Phantom: Luxusní jachta je po omlazení ještě lepší • Auto.cz

Vůz je mání s dvěma verzemi výfukového systému. Mohou být dvě trubky ve středu s šestihrannými koncovkami, nebo čtyři trubky s dvěma na každé straně. Vůz se také standardně pojí s 24 palcovými ráfky a výrobce doporučuje pneumatiky úctyhodného rozměru 295/30R24.

Cenu tradičně nikdo neuvádí. Základní Cullinan může stát i pod deset milionů, když bude zákazník opravdu spořivý a nebude si přát nic navíc. Kdo si ale bude hrát s konfigurátorem a auto si hodně vylepší, může mít i tovární verzi za dvacet (a nejspíše i více) milionů. Mansory už je svět úplně sám pro sebe a i tady bude cena hodně vycházet z toho, co přesně bude konkrétní zákazník chtít. Kdo chce ušetřit, může sáhnout po dřívější skladové verzi Cullinan Mansory, která je v Německu k mání za 21 milionů korun. Má ale jen základní výkon motoru, tedy 420 kilowattů. Novinka bude bezesporu o poznání draží a každé zvláštní přání vyšle cenu ještě výše.