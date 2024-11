Brabus po nehodě v barvách lacích. Broskvová má pomoci vyniknout

Vibrující. Elegantní. Nezaměnitelné. Těmito slovy Brabus uvádí své novinky. V případně posledního slova nelze nesouhlasit. Tyto vozy si jen tak s něčím splést opravdu nelze a jejich majitel na silnici s jistotou vynikne.

Brabus sází na broskvovou a představil dva nové modely superaut Brabus 900 Peetch a Brabus 600 Peetch Masterpiece. Pro česky mluvící je třeba zdůraznit, že slovo Peetch odkazuje na anglické peach, tedy broskev. Design má jasný cíl, už v první sekundě si má každý říct „tý jo“. Na řidiče či řidičku by tak všichni měli hledět s otevřenou pusou.

I ty, kterým broskvová barva nesedí, by měli zpozornět. Brabus 900 je postavený na Porschi 911 Turbo S Cabriolet a nezapomnělo se na tradiční úpravy pohonu. Výsledkem je 662 kilowattů, tedy 900 koní, a rovná tisícovka newtonmetrů točivého momentu. Na stovce je auto za fascinujících 2,5 sekundy. Omezovač pak zasahuje až při 340 kilometrech v hodině, což bude v kabrioletu zajímavý zážitek. Kdo by měl zájem, může získat přímo vůz na fotografiích včetně daně za 528.664,46 eur, tedy 13,4 milionu korun. Kdo nestojí o osahané auto, může si jej u Brabusu objednat do výroby.

Brabus 600 Peetch a Brabus 900 Peetch • Brabus

Brabus 600 je zase vylepšený Range Rover P530 s prodlouženým rozvorem. I zde dostal motor speciální péči, byť na model 900 to nestačí. Jak číslovka v názvu naznačuje, má 442 kilowattů, respektive 600 koní a točivý moment 800 newtonmetrů. Zrychlení je podle dat výrobce za 4,5 sekundy a maximální rychlost krotí omezovač při 250 kilometrech v hodině

I tento vůz lze koupit rovnou a to za 513.383,14 eur, nezapomenout na oněch 14 centů, v současném kurzu jde téměř o 13 milionů. Opět jde o osahaný a okoukaný výstavní kus, proto je cena o něco nižší než při zadání do výroby. Je to ale šance pro zájemce, kteří mají hlouběji do kapsy.