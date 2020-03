Ropa prý může za většinu světových problémů, Aptera nabízí neobvyklé řešení

„Jsme schopni změny?“ Tak začíná propagační video společnosti Aptera, která se snaží označit za hlavního viníka (téměř) všech světových problémů ropu. Války, znečištění, tání ledovců – to vše by mělo být nepřímo spjato s jedinou komoditou – ropou.

Hlas, který nás provází videem, mluví o řešení v šetrnějším a účelnějším využívání přírodních zdrojů, recyklaci, vysazování stromů a také o chytřejším cestování. A právě tady nabízí společnost Aptera své neobvyklé řešení.

Tím je 4,4 metru dlouhá, 2,4 metru široká a 1,4 metru vysoká elektrická tříkolka. Ta je sice pouze dvoumístná, nabízí však i slušný úložný prostor, elegantní aerodynamickou karoserii, hmotnost okolo 815 kilogramů a baterii o kapacitě až 100 kWh, díky čemuž by měla být schopná urazit jedno nabití až 1,600 km.

Pokud se tato data potvrdí, pak se z Aptery stane nejen elektromobil s nejdelším dojezdem, ale také nejhospodárnější elektromobil na světě. Navzdory na pohled křehké konstrukci by navíc celý vůz měl nabízet i vysokou míru bezpečí, kterou zajišťuje kompozitní konstrukce prostoru pro posádku.

Vysoce hospodárná by měla být i samotná výroba. Konstrukce vozu by se totiž měla skládat z pouhých 10 klíčových strukturálních částí, což by mělo být ve srovnání s konkurencí naprosté minimum. Samotná karoserie by měla být vyrobena ze sendvičové konstrukce z lehkých materiálů s vysokou pevností.

Třešničkou na dortu by pak mělo být nabíjení. Kromě tradiční zásuvky se totiž počítá s příplatkovou výbavou „Never Charge“, kterou tvoří solární panely na kapotě, střeše a zádi vozu. I bez nabíječky by tak vůz měl být schopen nabídnout po celodenním stání na sluníčku dojezd až 40 mil, tedy cca 64 kilometrů, zdarma.

V řeči čísel zní tedy projekt Aptera celkem slibně, ovšem má to dva háčky. Tím prvním je skutečnost, že jsme o projektu psali poprvé již v roce 2007, ovšem v roce 2011 společnost zkrachovala. Nyní se tak pokouší o zmrtvýchvstání, které ale nemusí být úplně snadné.

Tím druhým háčkem je pak poněkud zvláštní propagace. Pokud se totiž v propagačním videu věnuje Aptera ¾ času globálním problémům (které beztak nemůže elektrická tříkolka ovlivnit) namísto propagace silných stránek stroje, pak jsme trochu na pochybách, jestli dokáže zaujmout investory nebo případné zájemce.